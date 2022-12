Drugačno obdarovanje: podarite Zlate točke Rdečim noskom

Ko je v bolniški sobi na otroškem oddelku katerekoli slovenske bolnišnice treba urgentno dvigniti razpoloženje, prebuditi pozitivna čustva, premagati neskončen strah pred pregledi in zdravniki ter staršem vliti dodaten pogum, se na sceni pojavi posebna enota za nujne zadeve. Člani te posebne enote so opremljeni z veliko mero humorja, subtilnosti, čustvene zrelosti, imajo ogromno znanja o otroški duši, popolnoma razumejo vse odtenke negotovosti, ki se pojavlja v bolnišnicah, in natanko vedo, kako neprijetne situacije spremeniti v sprejemljive. To so Rdeči noski, ki jim tudi vsi mi lahko pomagamo, da lažje izvajajo svoje storitve, in sicer s svojimi Zlatimi točkami, ki jih pri Petrolu zbiramo skozi vse leto.

Organizacija, ki ji ljudje zelo zaupajo

Lani je 20 bolnišničnih klovnov opravilo 1.067 obiskov in razveselilo 33.325 otrok in odraslih. Posamezniki jim z namenitvijo dela obračunanega zneska dohodnine pomagajo po svojih močeh, saj se zavedajo, kako pomembno se je truditi za boljše počutje otrok in odraslih v bolnišnicah in drugih ustanovah.

Rdeči noski so takoj za gasilskimi društvi organizacija, ki ji ljudje tudi najbolj zaupajo, kar se kaže v tem, da jim davkoplačevalci vsako leto namenjajo del svoje dohodnine. Največji prejemniki darovane dohodnine so gasilci, med društvi pa močno vodijo Rdeči noski.

Čas obdarovanja je priložnost, da podpremo dobre projekte

Čas obdarovanj je tudi priložnost, da kanček svoje pozornosti in sredstev namenimo tistim, ki se trudijo za dobro celotne skupnosti. Skupaj s Petrolom lahko svoj delček podarimo Društvu Rdeči noski.

Petrol je namreč članom Petrolove družine zvestobe pripravil dobrodelno aktivnost, s katero lahko prispevate Zlate točke za dober namen. Rdečim noskom lahko pomagate tako, da Društvu Rdeči noski namenite svoje Zlate točke.

Ko bo zbranih dovolj Zlatih točk, bo Petrol te spremenil v donacijo v višini do 10.000 evrov. To bodo potem podvojili, in sicer do 20.000 evrov – saj vedo, da je ravno humor tisti plamenček, ki ogreje dušo, ko je najbolj težko. Petrol bo skupaj s svojimi člani Petrol kluba s to donacijo pomagal s smehom napolniti tisoč sob v bolnišnicah in domovih za ostarele po vsej Sloveniji ter še več.

Kako podariti Zlate točke? V Petrolu si želijo, da bi vsi uporabili Zlate točke, oziroma jih prispevali za nekaj, kar jim bo prineslo zadovoljstvo. Petrol Zlate točke lahko podarite od 1. 12. 2022 do 3. 1. 2023: na spletni strani Petrol in

v aplikaciji Na poti.

na vseh bencinskih servisih Petrol v Sloveniji.

Vsak nakup, vsako dobro dejanje in vsaka točka štejejo

V Petrolu sta trajnost in družbena odgovornost vrednoti, ki sta v ospredju skozi vse leto, zato je za družbo tako pomembno, da lahko v partnerstvih vrača tudi skozi podporo številnim dobrodelnim organizacijam. S svojimi dobrodelnimi projekti podpirajo ranljive skupine, dobrodelnost, pa tudi šport in naravo.

Zlate točke imajo že nekaj let tudi dobrodelno vrednost. Tako smo vsi potrošniki prek Petrol kluba ob olimpijskih igrah Peking 2022 in Tokio 2020 lahko sodelovali v akciji zbiranja sredstev za Botrstvo v športu, ki podpira mlade športne upe iz socialno šibkejših okolij.

Tudi letos članom Petrol kluba omogočajo, da lahko vsak posameznik s svojim ravnanjem in z donacijo prispeva k razvoju družbe.

Urgentna doza smeha, ki ogreje, ko je najtežje

Otroci, ki imajo to srečo, da negotovost v bolnišnici premagajo s pomočjo bolnišničnih klovnov, ki delujejo pod okriljem Rdečih noskov, imajo veliko več možnosti, da si bodo zdravniške zadeve zapomnili po klovnovskih vragolijah in ne po tem, kako neprijetni so bili zdravniški posegi. Rdeči noski z osebjem za dobro otrok sodelujejo tudi pri nekaterih posegih in pripravah na operacijo.

Kdo so posebej izurjeni klovni, ki ambulanto spremenijo v pravljičen kraj?

Rdeči noski so posebej izurjeni klovni, ki bolnišnično okolje napolnijo z igrivim vzdušjem. Če ocenijo, da je v neki situaciji nujna nežnejša klovnovska "intervencija", pa humor zamenjajo z bolj subtilni prijemi, ki otroku ali drugim posameznikom pomagajo premagati težke občutke strahu in nezaupanja.

Profesionalni umetniki, ki opravljajo poklic klovna Bolnišnični klovni iz Društva Rdeči noski, ki deluje od leta 2003, so profesionalni umetniki, ki opravljajo poklic klovna v občutljivem okolju bolnišnice. Usposobljeni so za delo v občutljivih pogojih, kakršni so v bolnišnicah, ustanovah za ljudi s posebnimi potrebami, zdravstvenih ustanovah, domovih za ostarele in begunskih centrih. Obiskujejo tudi stanovalce hiše Ljubhospic. Izvajajo različne tipe programov, ki so jih zasnovali v času omejitev zaradi epidemije covid-19, ustvarili pa so tudi dva nova virtualna programa – E-klovn za mlajše in Povej mi kaj lepega za starejše.

Tudi klovni morajo v šolo

Rdeči noski so del mednarodnega izobraževalnega sistema krovne organizacije Red Noses International, ki si prizadeva za pridobivanje in vzdrževanje visokih standardov umetniške kakovosti bolnišničnih klovnov.

Ko na društvu sprejemajo nove bolnišnične klovne, je pomembno, da imajo umetniki določene izkušnje in sposobnosti. Potem sledi pol leta usposabljanja. Izobražujejo pa se tudi po mednarodnem enotnem učnem načrtu. Za svoje delo se izpopolnjujejo na vajah in delavnicah tako v Sloveniji kot tudi na Mednarodni šoli humorja (ISH – International School of Humor) na Dunaju, ki je namenjena izpopolnjevanju bolnišničnih klovnov držav članic Mednarodne organizacije Rdečih noskov (RNI – Red noses international).

Poleg tega pa s skupino izmenjujejo znanja z različnih umetniških področij, v katerih se kot samozaposleni v kulturi udejstvujejo izven dela za Društvo Rdeči noski.