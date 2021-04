Vlaga in plesen: da, odpiranje oken je cenejše, ampak …

Vsi si želimo, da bi bil naš dom oaza dobrega počutja in da z njim ne bi imeli prevelikih stroškov vzdrževanja. A realnost je včasih drugačna. V prostorih se hitro pojavijo odvečna vlaga, kondenz na oknih, slab zrak, ponekod tudi plesen, tako da bivanje ni najbolj zdravo. Pomembno je, da si ustrezno rešitev zagotovimo še pred nastankom vlage in plesni. Velikokrat se posledice odpravlja kratkoročno, a tako na dolgi rok ne gre. Plesen se po določenem času spet pojavi.

Tempo življenja, ki ga živimo, nam ne omogoča časa za celovito in učinkovito "naravno" prezračevanje. Ključno je, da se odpravi vzrok, ta pa se lahko odpravi izključno tako, da vlagi dejansko odvzamemo moč za nastanek plesni, tako da vlažen zrak odvedemo iz prostora in v prostore dovedemo nov, svež zrak. Rešitev? Kakovosten in preverjen prezračevalni sistem. Plesen in vlaga sicer še zdaleč nista edina razloga, zaradi katerih se ljudje odločajo za prezračevalne sisteme. Velikokrat se razlog skriva v preventivi in želji po celostni kakovosti bivanja v domovih.

Rešitev za različne potrebe ali želje predstavlja vgradnja decentraliziranega prezračevalnega sistema Lunos, ki je bil poleg številnih preostalih nagrad leta 2017 razglašen za najboljši prezračevalni sistem v Evropi. Decentraliziran prezračevalni sistem Lunos je primeren tako za novogradnje kot za starejše nepremičnine. Vgradi se ga lahko v katerikoli fazi gradnje ali prenove, njegove pozitivne učinke pa uporabniki ponavadi opazijo že takoj po začetku delovanja.

Pomladna svežina: pohitite in ne zamudite akcije -40 % V preteklem obdobju smo za štirimi stenami v želji po zajezitvi virusa preživeli več časa kot kadarkoli do zdaj. Dom je postal prostor za življenje. Prostor, ki se je v hipu spremenil tudi v pisarno, učilnico, vrtec in po potrebi telovadnico. Čez noč je dom postal ves naš svet. V težkih časih, ki smo jih pred kratkim vsi okusili na lastni koži, smo ugotovili, da so pomembne majhne stvari, ki so istočasno tudi največ vredne. Na prvem mestu sta zdravje in dobro počutje, katerih osnova je svež zrak. Ker se v podjetju Lunos zavedajo, da je vsak ponoven začetek težak, tudi vstop v življenje, kot smo ga poznali nekoč, pred epidemijo covid-19, so naredili korak proti vam in za vse nove kupce elementa e2 pripravili spomladansko akcijo s kar 40 odstotki popusta. To pomeni, da vam ob 20 odstotkih subvencije Eko sklada podarijo še dodatnih 20 odstotkov Lunosove subvencije.

Da, odpiranje oken je cenejše, ampak …

Dejstvo je, da z odpiranjem oken ne zagotavljamo konstantnega pretoka zraka, ki je osnova pravilnega prezračevanja, temveč le občasno. Z odpiranjem oken in prezračevanjem "na roko" nikoli ne boste dosegli takšne kakovosti zraka, kot jo doseže tak sistem. Z odpiranjem oken namreč ne zamenjamo vsega zraka, saj zračni tokovi niso učinkovito usmerjeni, zrak pa tudi ni prefiltriran. Za dosego učinkovitega prezračevanja z odpiranjem oken bi to morali početi vsaj petkrat na dan po tri minute.

A eno je teorija, drugo je praksa, velikokrat se tako izkaže, da nam zaradi obveznosti čez dan tega ne uspe storiti. Poleg tega z odpiranjem oken izgubljamo toploto v našem domu, kar pa tudi stane. V praksi se dogaja, da moramo, potem ko zamenjamo okna za energetsko bolj učinkovita, tudi več zračiti, s čimer pa se prihranek energije zaradi novih oken praktično izniči.

Inovativni, učinkoviti in preverjeni prezračevalni sistemi LUNOS zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo kulturo bivanja ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo. Za vsakogar, ki gradi ali obnavlja svoj bivalni prostor in si želi, da bi bil njegov dom oaza dobrega počutja.

Decentralizirani sistem ima več prezračevalnih enot, ki nenehno skrbijo za dovajanje svežega zraka, čiščenje in hkratno odvajanje izrabljenega zraka. Pomembno je, da so vse enote pravilno razporejene po stanovanju ali hiši. Ti posamezni elementi potem komunicirajo med sabo prek pametnega krmiljenja, ki v odvisnosti od vlage in temperature poskrbi za optimalno delovanje sistema.

Več kot 20 tisoč zadovoljnih strank

Čedalje več Slovencev se zaveda pomena dobrega počutja v domu, kjer preživimo večino svojega časa in življenja, zato povpraševanje strmo narašča. Podjetje Lunos ima v svoji "kartoteki" že več kot 20 tisoč "rešenih bolnih" stavb in njihovih zadovoljnih uporabnikov, ki v svojih domovanjih zdaj nimajo več plesni in vlage. Zapisana številka je okvirna statistika ljudi, znanih in manj znanih Slovencev, ki so se spoprijeli z eno bolj perečih stanovanjskih problematik današnjega časa.

Med uporabniki prezračevalnih sistemov Lunos, njihovega najbolj prodajanega elementa e2, so številni zadovoljni Slovenci, ki so se spoprijeli z eno bolj perečih stanovanjskih problematik današnjega časa. Določene, med njimi Željka Kljajića iz Dravograda, Simona Bračka iz Lenarta in Marjana Tratnika iz Štor, smo obiskali tudi sami ter se prepričali o kakovostnem delovanju vgrajenih prezračevalnih sistemov.

Vsem je skupno, da so imeli pred samo vgradnjo določene pomisleke. Marsikdo tako pričakuje, da se bo ob vgradnji prezračevalnih sistemov veliko razbijalo, da se bo prašilo, a še zdaleč ni tako. Strah, da bi vam monterji pri vgradnji zaprašili celo hišo ali stanovanje, je povsem odveč. Montaža se običajno konča v enem samem dnevu. Preboji za njihove rekuperatorske enote se delajo s pomočjo posebnih kronskih glav, ki izrezujejo tisti del stene, kamor je predvidena namestitev rekuperatorja. Poleg tega so na vrtalne stroje nameščeni posebni, zelo močni sesalniki, ki preprečujejo prašenje pri posegu. Monterske ekipe so izredno izkušene. Konec koncev imajo za seboj že več kot 20 tisoč montaž. Fantje so iznajdljivi, natančni, ko svoje delo končajo, je, kot da jih tam ni bilo, saj za seboj pospravijo in dodatno posesajo. Za seboj tako pustijo le svež zrak. Njihove monterske ekipe so poleg naštetega tudi zelo inovativne, saj velikokrat najdejo rešitve za na videz nerešljive zadeve

Vsem zgoraj naštetim je skupno, da danes uživajo v različnih prednostih in funkcionalnostih rekuperatorske enote e2. Posebej izpostavljajo tiho delovanje, prijaznost do okolja, inovativnost, majhnost, združljivost in vsestranskost.

Tiho delovanje

Elektromotorji z visoko učinkovitostjo, z najnovejšo ekonomično in ekološko tehnologijo ter v kombinaciji z mehansko predelanimi in posebej izboljšanimi ventilatorji so znane prezračevalne zvoke skorajda izničili.

Z vsega skupaj 16,5 dB na 1. stopnji, 19,5 dB na 2. stopnji in 26 dB na 3. stopnji delovanja (kar ustreza 17,32 oziroma 38 m3/h volumenske kapacitete) se prezračevalniki uvrščajo na področje daleč pod DIN zahtevanimi mejnimi vrednostmi za bivalne in spalne prostore. Za primerjavo: zmanjšanje za 3dB pomeni razpolovitev intenzivnosti zvoka. Prezračevalnik, ki se drži norme, je 16-krat tako glasen. Pri Lunosu torej postavljajo nova merila v smislu zvoka pri prezračevanju.

Prijaznost do okolja

S preračunano porabo 0,09 W/m3/h je e2 neprekosljivo energetsko učinkovit in zato aktivno prispeva k varovanju okolja, pa tudi k prihrankom, ki se poznajo v denarnici. Določila aktualnega standarda DIN 1946-6 za naprave energetske učinkovitosti E so presežena v mnogokratniku, kar še bolj poudarja vrhunskost prezračevalne naprave.

Inovativnost

e2 deluje po znanem principu regenerativne izmenjave toplote, ki jo je podjetje Lunos izboljšalo skoraj do popolnosti. Tako imenovani acuvent-hranilnik toplote je umeščen na sredino zračnega toka, ki ga ustvarja eko-ekonomični motor z aksialnim ventilatorjem. Z izmenjajočo smerjo zračnega toka, ki se ga namensko povzroča z delovanjem ventilatorja, se keramično jedro napolni s toplotno energijo zraka, ki izhaja iz prostora, ter jo oddaja v dovajani zrak. Ta proces je tako učinkovit, da se pri prezračevanju izgubi le deset odstotkov energije za ogrevanje. Za uravnovešeno odvajanje in dovajanje zraka je treba vgraditi dve enoti oziroma parno število prezračevalnih naprav e2. Prav tako pomemben je učinkovit filter. Alergiki bodo lahko zadihali – cvetni prah, umazanija in prašni delci ne morejo več v bivalne prostore. Filtri so trajni in preprosti za čiščenje.

Majhnost

e2 je najmanjša decentralna prezračevalna naprava za prezračevanje bivalnih prostorov z rekuperacijo toplote in deluje po principu regenerativne toplotne izmenjave. S pomočjo najmodernejše tehnologije je Lunosu uspelo izdelati hranilnik toplote iz keramičnega kompozita, ki povrne toploto v vrednosti 90,6 odstotka. Kombinacija z visoko učinkovitim ekonomičnim in ekološkim elektromotorjem ter pametnim uravnavanjem je omogočila Lunosu razvoj najbolj gospodarne naprave za prezračevanje.

Združljivost

Kjer je že vgrajen kakšen od Lunosovih prezračevalnih sistemov, se e2 lahko umesti v že obstoječe odprtine v zunanjih stenah tipa ALD-R 160 ali ALD-R 160 L v LUNOtherm elementih. Tudi pri novogradnjah se e2 lahko kombinira z vsemi LUNOtherm elementi. V kombinaciji z LUNOtherm fasadnimi elementi ostane ob okenskem okvirju le komajda vidna reža. Rešetke in posegi v steno niso več potrebni.

Vsestranskost

Lunos e2 lahko uporabimo tako pri novogradnji kakor pri sanaciji. Pri novogradnji se e2 lahko vgradi z vstavitvijo stenskega ohišja že med zidake ali pa se kasneje oziroma pri sanaciji vgradi s prebojem stene v premeru 162 milimetrov, kar izvedejo s posebnim vrtalnikom. Pri tem mora biti stena debela minimalno 30 centimetrov (skupaj z izolacijo). Naprave se z nizkonapetostnim kablom (12V) povežejo neposredno z upravljalno enoto (220 V).