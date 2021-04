Tako so se v Podčetrku znebili odvečne vlage in kondenza na oknih

V Sloveniji je še vedno veliko stavb s podobnimi težavami in ljudje še vedno ne vedo, kako pravilno pristopiti k reševanju tovrstnih težav z odvečno vlago in trdovratno plesnijo, ki nastane kot posledica zanemarjanja stanja. Ne samo vlaga, še bolj je našemu zdravju škodljiva plesen, saj če smo ji dolgotrajno izpostavljeni, lahko resno ogrozi naše zdravje.

Lunos k nam prinaša vrhunske rešitve, ki vam lahko pomagajo − tako kot bodo nagrajencu Borisu, ki se je v svoji kleti vrsto let boril z vlago. Sedaj bo težav z vlago v družini Zrinski resnično konec. Odpravili smo se na montažo sistema, ki je potekala skorajda v rekordnem času, hitro, čisto in učinkovito. Poglejte, kako.

Pomladna svežina Če se spoprijemate s podobnimi težavami in vam je pomembno "zdravje" bivalnega objekta, še bolj pa vaše osebno zdravje, ne izgubljajte časa in se posvetujte z Lunosovimi strokovnjaki − pokličite na njihovo brezplačno številko 080 73 13 in se dogovorite za ogled. Še vedno pa je čas, da izkoristite Lunosovo akcijo POMLADNA SVEŽINA, kjer lahko izkoristite ugodnost, 40-odstotni popust, ki vam ga podarjata podjetje Lunos in Eko sklad.

Novost v decentralnem prezračevanju

I-vent je novost v decentralnem prezračevanju, ki temelji na pretoku zraka v izbranem prostoru, upravlja pa se prek aplikacije, in je primeren tako za sisteme Android kot iOS. Poleg enostavne vgradnje, primerne za starejše hiše in stanovanja ter tudi novogradnje, sistem odlikuje delovanje brez hrupa in škodljivih snovi.

Vid Mlejnik, nagrajenec Siolove nagradne igre Osveži dom, se je po opravljenem pogovoru tako z družino kot Lunosovimi strokovnjaki odločil, da osvojeni pametni rekuperatorski prezračevalnik I-vent namesti pri tastu Borisu na vikendu v njegovih kletnih prostorih. Boris iz Celja si je v Podčetrtku na idilični lokaciji z družino postavil vikend, ki ga uporabljajo za oddihe in počitek, kamor se umaknejo po napornih delavnikih. Vikend so si prekrasno uredili, a žal jih je še vedno pestila odvečna vlaga v kletnih prostorih. Z vlago so se spopadali že lep čas in Boris je v tem času uporabil marsikateri zaščitni ukrep, a vlaga se je vedno vrnila.

Družina je iskala različne načine in se spopadala z vlago v kletnih prostorih, izbirala prezračevalne sisteme, nekatere rešitve so že vgradili, a se niso izkazale kot učinkovite.

Gre za prostore manjše kvadrature, ki sicer niso bivalni, kjer ima družina shranjeno vrtno orodje, električno in akumulatorsko orodje, katerega uničevalec pa je tudi vlaga, in od nje se bo družina sedaj lahko mirno poslovila.

Lunosov monter Denis in Siolov nagrajenec pametnega rekuperatorskega prezračevalnika I-vent, Boris Zrinski.

Montaža pametne brezžične prezračevalne enote z rekuperacijo toplote v samo eni uri

Lunosovi strokovnjaki so bili ob dogovorjenem času na lokaciji Imeno v Podčetrtku. Bila je to zgodnja osma ura, in na prelepi lokaciji se je razprostiral nepozaben razgled čez hrvaško mejo. Jutranja meglica je počasi izginjala ob presenetljivo nizkih temperaturah za ta čas in tudi sončni žarki so vztrajno, a zelo počasi topili jutranjo slano.

Z Lunosovim dobro prepoznavnim vozilom, ki ga lahko srečamo marsikje po Sloveniji, sta se pripeljala zelo prijazna in nasmejana monterja Denis in Mario. Kot bi trenil, sta imela vso opremo za montažo pripravljeno, in pred začetkom opravila hiter pregled mesta montaže.

Pogled na hišo in Lunosov kombi.

Hitra priprava in montaža sistema I-vent se je že začela.

Po zadnjem posvetu sta Lunosova strokovnjaka Denis in Mario začela delo, ob tem pa nasmejana pritrdila, da bosta montažo opravila v dobri uri. Prinesla sta velik zaboj, v katerem je bil rekuperatorski prezračevalnik, v manjšem pa I-ventova pametna krmilna naprava, vodena prek WiFi. Boris je kar sam preveril to čudežno prezračevalno napravo, ki ga bo odrešila vlage s tem, da je skrbno preučil vse vgradne dele, ki jo sestavljajo.

Boris Zrinski s pokrovom I-ventovega prezračevalnika, ki ga odlikujeta izredna kakovost in skoraj presenetljivo majhna teža.

Sledilo je vrtanje glavne prezračevalne odprtine, v katero bo nameščen rekuperatorski prezračevalnik. Med vrtanjem zidu sta veliki vrtalnik samo malce nabrusila in že je bila stena prebita, brez odvečnega prahu ali umazanije, ki jo učinkovito sproti odstranjuje sesalnik.

Vrtanje odprtine za pametni rekuperatorski prezračevalnik I-vent.

Natančnost vrtanja brez prahu, odpadnega gradbenega materiala, krušenja notranjih sten ali zunanjega ometa ali fasade je razvidna s fotografije.

Po namestitvi prezračevalnika pa je bilo treba do naprave, ki deluje na elektriko, speljati še to. Celotna montaža pametnega prezračevalnika je bila, kot napovedano, izvedena v manj kot eni uri.

In ker je Borisa skrbela tudi predvidena poraba energije, ga je Lunosov strokovnjak za montažo potolažil, da je poraba dejansko zanemarljiva, saj bo na letni ravni ta naprava porabila približno za 2,3 evra električne energije.

Enostavna namestitev I-ventove aplikacije za pametni prezračevalnik

Sledila je namestitev aplikacije I-vent za pametno upravljanje prek telefona. In ker je Boris uporabnik iOS-telefona, si je najprej namestil aplikacijo s pomočjo trgovine App Store.

Ob nameščanju aplikacije je sledil naslednjim korakom s pomočjo montažerja:

1. KORAK: Namestitev aplikacije I-vent na pametni telefon.

Nastavitve I-ventove aplikacije in predstavitev delovanja daljinskega upravljalnika. Denis je vodil Borisa skozi nastavitve v aplikaciji. Najprej se je naprava morala povezati z WiFi, nato še s prezračevalnikom, in že je delovala.

2. KORAK: Vzpostavitev povezave z omrežjem WiFi.

Delovanje pametne naprave I-vent prek omrežja WiFi in upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalnika. Boris bo lahko svojo prezračevalno enoto upravljal s pomočjo posebnega daljinca, prek katerega bo nadzoroval celotno avtomatizacijo naprave, jo vklapljal in izklapljal, od hitrosti do intenzivnosti prehajanja zraka.

3. KORAK: Upravljanje pametnega prezračevalnika s pametnim telefonom.

Upravljanje pametnega prezračevalnika I-vent s pomočjo daljinskega upravljalnika

Seveda pa lahko enoto pametnega prezračevalnika upravljate tudi tudi s pomočjo priročnega daljinca, ki ga prejmete ob nakupu enote. Od avtomatizacije, spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka, do upravljanja enote I-vent prek majhnega, priročnega daljinca je hitro in enostavno.

Daljinski upravljalec ima vgrajen tudi magnet, tako da se lahko samodejno oprime kovinskih izdelkov. V našem primeru smo ga postavili kar na kovinske regale z orodjem.