Še več kolesarjenja: znano podjetje Slovence obdarilo s kolesi

Oglasno sporočilo

Le malo je slovenskih podjetij, ki so doživela v zadnjem desetletju, še posebej v zadnjih štirih ali petih letih, tak vzpon in si pridobila tako zaupanje ljudi, kot je to podjetje Lunos , znano kot specialist za prezračevanje. Danes mu zaupa že okoli 20.000 zadovoljnih strank, ki jih je podjetje Lunos ob jubilejni obletnici - desetletnici - z domiselno akcijo, kot zahvalo za izkazano zaupanje, tudi lepo nagradilo.

Foto: Ana Kovač

Cilj nagradne akcije je bil deljenje uporabniških izkušenj s podjetjem Lunos in na akcijo se je odzvalo več kot 1.500 njihovih strank, ki so delile svoje uporabniške izkušnje in priporočila. Za zahvalo je podjetje podarilo 10 Pony koles, prav vsakega, ki je oddal svojo izkušnjo ali priporočilo, pa je obdarilo z majico z napisom Lunos 10 let.

Nagrajenci so naslednji - iskreno čestitamo: Marija Plimon Maja Lončarič Timotej Pukšič Bojana Bučar Marjan Tratnik Anita Turk Šveigl Lado Eržen Brigita Plevel Gvido Pavlovič Marija Demšar

Tako je potekala podelitev nagrad na sedežu podjetja Lunos v Ljubljani na Robbovi ulici 2:

V Mariboru pa so srečni nagrajenci prejeli svoje nagrade v poslovni enoti podjetja Lunos na Tržaški 65:

