Prihodnost ogrevanja: edinstven stanovanjski objekt v Radencih

V zadnjih letih se trend gradnje nizkoenergijskih hiš in stanovanjskih blokov krepi. Vedno več ljudi se odloča za nakup takšnih nepremičnin, ki jim omogočajo udobno bivanje in hkrati izjemno nizke stroške. Tako lahko dolgoročno prihranijo in živijo veliko bolj polno življenje, hkrati pa poskrbijo za naravo in učinkovito rabo energije. Trendom sledi tudi na novo zgrajeni nizkoenergijski stanovanjski blok v Radencih, v katerega so se letošnje poletje že vselili stanovalci.

Nizkoenergijski blok s 27 stanovanjskimi enotami je nekaj posebnega. Opremljen je s kar 95-kilovatno sončno elektrarno – električna energija pa je razdeljena med prebivalce bloka. Tako bodo lahko tudi stanovalci delovali po načinu samooskrbe in pridobljeno elektriko porabili za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, ogrevanje vode in gospodinjsko elektriko. Da bo ogrevanje čim bolj učinkovito, se bodo stanovalci ogrevali z IR-grelnimi paneli podjetja Ekosen – grelnimi paneli Sunlife One. IR-paneli se resda vgrajujejo tudi v starejše objekte, pa vendar so zaradi vedno boljše izolacije novih objektov najbolj primerni ravno za novogradnje.

Vtise in konkretno porabo po prvih mesecih uporabe sta z nami delila zasebni vlagatelj, direktor podjetja Stanovanja Radenci, Marjan Bračko in Aleš Babič, direktor podjetja Ekosen, enega izmed najhitreje rastočih podjetij pri nas. Ekosen sledi svoji viziji in nadaljuje usmeritev, prijazno do narave. Na trgu že 12 let deluje pod vodstvom nepremagljivega para: Aleša in Bernarde Babič.

"Ljudje niso neumni in hitro ločijo zrno od plev. Nekateri energenti obljubljajo zavidljive številke, pa se potem v praksi izkaže druga zgodba. Pri nas ni tako. Naše obljubljene številke so preverljive, dokaz za to so zadovoljne stranke in pozitivna beseda, ki se širi od ust do ust. V primerjavi z drugimi načini ogrevanja smo še vedno majhni, a verjamem, da se bo tudi to spremenilo, ko bo splošna javnost odpravila nekatere zgrešene stereotipe o tem načinu ogrevanja. Če ne bi bil tako prepričan o tem produktu, bi ta poslom že zdavnaj končal," uvodoma pove direktor podjetja Ekosen Aleš Babič.

Samooskrbni blok v Radencih so začeli graditi marca lani za 27 bodočih oziroma, zdaj že lahko rečemo, sedanjih in vseljenih kupcev. Projekt je bil dokončan v 15 mesecih. Posebnost tega projekta je, da je samooskrben v kombinaciji ogrevanja z IR-paneli in fotovoltaično podporo s strehe.

Vsak kupec je s stanovanjem pridobil tudi sorazmerni delež elektrarne, s katerim pokriva stroške ogrevanja z IR-paneli, sanitarne vode z bojlerji, kakor tudi skupne stroške stopnišč, dvigal, in še mogoče za kakšno kavico bo ostalo.

Rezultati boljši od sprva predvidenih projekcij

"Glede na prve odzive stanovalcev, ki so se že vselili, ugotavljamo, da je poraba še nižja, kot smo sprva predvidevali. V resnici se je funkcionalnost IR-panela v kombinaciji z fotovoltaiko odlično obnesla. 27 stanovanjskih enot smo sicer kupcem predali letos, konec julija. Po prvih vselitvah smo v mesecu novembru preverili resnično funkcionalnost sistemov in prišli do zanimivih ugotovitev. Primerjali smo enaka stanovanja, velika okoli 45 kvadratov. V prvem stranka razvija toploto okoli 21,5 stopinje v dnevnem prostoru. Stranka, ki živi nad njo, se greje z okoli 24,5 stopinje v dnevnem prostoru. Razlika v porabi je okoli 300-, 400-odstotna v prid prvemu omenjenemu stanovanju, a še vedno so tudi v drugem stroški izjemno nizki. Pravzaprav smešno nizki. Ugotavljamo, da bo fotovoltaična podpora krepko zadostovala za vse potrebe, verjetno tudi v gospodinjstvu. Glede na projekcije in tudi na prve meritve ugotavljamo, da samooskrbni objekt popolnoma deluje in da bodo stanovalci z proizvodnjo električne energije z lahkoto pokrili stroške tako ogrevanje, stroške sanitarne vode, skupne stroške stopnišč, dvigal, klime, pa še za gospodinjski del bo ostalo kar nekaj energije," ugotavlja Marjan Bračko.

Priznava, da je bil način ogrevanja z IR-paneli z njihove kupce prava novost. "Vidimo, da so odzivi strank in počutje odlični, z izbiro smo zadeli v polno. Naše stranke so zelo zadovoljne. Glede na potrebe in pričakovanja strank ugotavljamo, da je samooskrba s podporo proizvodnje energije vsekakor dobrodošla in ustrezna ter narekuje smernice za naslednje gradnje. Tudi v prihodnjih projektih bomo poskušali izboljševati energetsko sliko objekta in jo podkrepiti s proizvodnjo električne energije. Ta objekt je bil sicer zelo specifičen, je zelo primeren za proizvodnjo električne energije, nekateri so morda malo manj. Ampak vsekakor lahko na vsaki strehi zagotavljamo vsaj ogrevanje s proizvodnjo električne energije," razmišlja direktor podjetja Stanovanja Radenci.

Navdih iskali pri drugih primerih dobrih praks

Kako pa je pravzaprav prišlo do sodelovanja s podjetjem Ekosen? "Pri izbiri načina ogrevanja smo iskali najboljše rešitve, z rešitvami podjetja Ekosen smo se spoznali v zdravstvenem domu Lenart, kjer so bili s produktom in storitvijo več kot zadovoljni. Nato smo direktorja podjetja, gospoda Babiča, povabili k sodelovanju. Predstavili smo mu naše želje in potrebe. Ugotovili smo, da lahko skupaj dosežemo res optimalne rešitve za naše stanovalce. Izvedba in prva poraba, ki se giblje pod sprva predvidenimi številkami, sta to dokazali. Podjetje Ekosen je sicer budno spremljalo napredek gradnje in se je v skladu s terminskim načrtom prilagodilo ter kompleten blok opremilo z IR-paneli z montažo in vsemi nastavitvami v treh tednih. Res smo zadovoljni z njihovo časovnico, podporo, maksimalno so se prilagodili specifiki gradbeništva. Pri gradnji smo se namreč znašli že globoko v jesenskem času, komaj smo čakali dodatno podporo ogrevanja v stanovanjih," pove Marjan Bračko.

Glede na pozitivne izkušnje sicer podjetje Marjana Bračka v tem trenutku gradi podoben samooskrbni blok z 20 stanovanji v okolici Ruš. "Tudi tam bomo glede na obstoječe izkušnje, situacijo in meritve vgradili in nadaljevali to prakso. Torej – s kombinacijo IR-panelov in s podporo fotovoltaike. Ukvarjamo se še z drugimi podobni projekti, tudi z ogrevanjem celotnega šolskega objekta. Torej, ne gre samo za stanovanjske novogradnje, tudi na drugih področjih ugotavljamo, da so zadeve stroškovno in servisno izredno ugodne. IR-paneli podjetja Ekosen nam ponujajo dolgo garancijo, ni nobenega vzdrževanja, ob podpori fotovoltaike gre za idealen sistem ogrevanja, ki pa se bo gotovo še razvijal v pozitivni smeri. Pokušali ga bomo še izboljšati," napoveduje Marjan Bračko.

"Investicija, ki je vsekakor upravičljiva!"

"Prednost ogrevanja z IR-paneli vidimo tudi z obvladovanjem delovanja, najnovejši regulatorji omogočajo WI-FI povezavo. Tako lahko daljinsko pripraviš temperaturo stanovanj s službe, ko se denimo otroci vračajo prej s šole. Vsak prostor ponuja tudi svoj temperaturni režim. V kopalnici vemo, da mora biti temperatura malce višja, enako tudi v dnevnem prostoru, malo nižje so temperature v spalnici. Vsi prostori lahko regulacijo uravnavajo iz kateregakoli izhodišča s povezavo," razlaga.

In kakšno je njegovo mnenje glede naše splošne percepcije glede tovrstnih, samooskrbnih rešitev? "Rekel bi, da v splošnem na tem področju še vedno "capljamo" za razvito Evropo, sploh kar se tiče samooskrbne gradnje. Upam torej, da se stvari še bolj spremenijo, vidim, da je klima vedno bolj dobrodošla in primerna. Ne dvomim, da bo vedno več ljudi kmalu prepoznalo prednosti in se začela tepsti po glavi, zakaj tovrstnega načina ogrevanja niso implementirali že prej (smeh op. p.). Če so imeli ljudje do tega načina ogrevanja predhodno pomisleke, je zdaj tega vedno manj. Strah se manjša, strošek je manjši, dolgoročna investicija je vsekakor upravičljiva," sklene Marjan Bračko.

Blok bo ostal dlje časa v pravi kondiciji

Svoje mnenje je podal tudi direktor podjetja Ekosen Aleš Babič. "Investicija v ogrevanje tega bloka je bila okoli 120 tisoč evrov, v to številko je zajeta tako fotovoltaika kot tudi IR-paneli. Če bi isti denar investirali v toplotno črpalko, bi ljudje še vedno morali plačevati elektriko, za ogrevanje, gospodinjstvo. Investicija je pravzaprav enaka, vendar z IR-paneli in fotovoltaiko veliko več dobimo. S kombinacijo fotovoltaike in IR-panelov v celoti pokrijemo strošek ogrevanja in gospodinjski del. Stanovanje kvadrature 50 kvadratnih metrov bo imelo porabe za maksimalno 1500 kilovatov, to je nekje 180 evrov na leto. Z obstoječo rešitvijo bo blok tudi dlje časa v pravi "kondiciji". Stene so denimo zaradi IR-panelov dlje časa suhe, z njimi pa podaljšamo tudi življenjsko dobo vseh materialov v prostoru. V prehodnem obdobju paneli delajo v povprečju 1,5 ure na dan, ko je bolj hladno pa 5 do 6 ur na dan. Vsa stanovanja so opremljena z grelnikom vode, ki je daleč najboljša investicija, s katerim imamo najmanj težav in najmanj izgub po ceveh. WI-FI regulator je edini regulator na svetu, ki je prilagojen za IR-panele," pove.

Prilagodljivost, ki je drugi načini ne omogočajo

Kot je že deloma omenil Marjan Bračko, bodo tako lahko stanovalci ogrevanje v celoti in enostavno prilagodili svojemu ritmu življenja ter ogrevali stanovanje takrat, ko jim bo ustrezalo. Sami bodo lahko natančno določili, kakšno temperaturo želijo v posameznih sobah v določenem času. Ko jih ne bo doma, bodo z energijo varčevali in sami vzdrževali določeno temperaturo. Kadar pa bodo doma, bodo lahko v vsakem prostoru določili temperaturo, ki jim ustreza. Ta prilagodljivost je pomembna za vse starostne skupine.

"Denimo, za družine z majhnimi otroki, da imajo zelo toplo kopalnico ob urah, ko se otroci umivajo. Tudi za starejše ljudi, ki povečini vstajajo zelo zgodaj, je prilagodljivost dobrodošla, saj je stanovanje po želji toplo že zgodaj. Tudi tistim, ki velik del dneva preživijo v napornih službah, ustreza, da jih vedno pričaka topel dom, ne glede na to, ali je to zgodaj zjutraj, pozno popoldne ali sredi noči. Takšne odzivnosti, prilagodljivosti in učinkovitosti drugi viri ogrevanja ne omogočajo," pove Aleš Babič.

Produkt sprejeli tako mlajši kot tudi starejši

S sogovornikom smo sicer spregovorili še o drugih vidikih podjetja Ekosen. "Pri strankah opažam, da velika večina že ve, za kaj gre, da so že deloma informirani, velika večina ve, po kaj pride, potrebujejo pa seveda dodatno obrazložitev. Dobra informiranost je osnova, da se lahko stranka odloči za nakup. V Sloveniji načeloma teh težav več nimamo, Ekosen je razmeroma dobro prepoznano podjetje, predvsem zaradi kakovosti pa tudi zaradi družbene odgovornosti. Skrbimo za zaposlene v pravem pomenu besede, podpiramo nevladne organizacije, podpiramo športnike, veliko vložimo tudi v humanitarne namene. To je tisto, kar da podjetju piko na i. Kakovostno delo je osnova, po drugi strani pa radi vračamo nazaj v okolje, v katerem delamo," meni direktor podjetja Ekosen.

Poudarja, da so produkt sprejeli tako mlajši kot starejši. "Se pa gotovo med njimi opaža neka razlika, kar se tiče okoljske ozaveščenosti. Menim, da so mladi že generalno gledano bolj vpeti v ta način razmišljanja, zanimajo jih tovrstne tematike, znajo jih ceniti. Pravzaprav vse, kar je v povezavi z okoljsko konotacijo. To je samo dobro za nas, zdajšnje generacije so namreč pogoj za uspeh v prihodnosti. Seveda pa tudi starejši ne zaostajajo. Starejša populacija je enako sprejela produkt, dobra tretjina. Všeč jim je predvsem, da s paneli ni nobenega dela. Izognejo se naporni pripravi kuriva, čiščenju peči, stalnemu sesanju okrog peči, prav tako servisom in skrbi za okolje. Se zgodi, da nas tu in tam še pokličejo za kakšne nasvete, a v osnovi znajo tudi z regulatorjem dobro opravljati," pove sogovornik.

Nadaljnja svetla prihodnost produkta in podjetja po njegovem ni vprašljiva. "Imamo odličen produkt, imamo tisto, kar bodo ljudje v prihodnje še bolj iskali. Preprosto je treba ljudem samo na prijazen način razložiti, kaj imamo. Odločitev je njihova. Gotovo se bodo stranke v prihodnosti vedno bolj odločale za kombinacijo IR-panelov s fotovoltaiko. To je preprosto dobitna kombinacija," sklene.

