Nasveti za lepo zelenico

Preživljanje prostega časa na vrtu je pustolovščina in razkošje, ki si ga morate privoščiti pogosteje. V začetku leta ste vzgojili nove rastline, uredili nasade, prenovili vrt in poskrbeli za lepo trato. Vložili ste veliko časa in energije, zato je prišel čas, da uživate v rezultatu dela.

Z gosto travno rušo boste dosegli, da bo trata lepša na pogled, močnejša, bolje pohodna in gosto zaraščena. Namesto dolgih in napornih potovanj lahko svoje počitnice začnete kar takoj na vrtu!

Kjer trata ne uspeva, zrahljajte tla

Trava se lažje ukorenini v rahli zemlji (npr. peščena tla) kot pa v čvrsti glinasti zemlji. Pomanjkanje močne koreninske rasti pomeni, da bo trava rasla počasneje, bo bolj dovzetna za sušna obdobja, med njo pa se bo naselil plevel. Neželene travne sorte oz. pleveli bodo prevzeli šibka travna področja in jih prerastli.

Pred setvijo trate je pomembno, da se območje tam, kjer želite posejati travo, predhodno zrahlja v globino, saj se tako zagotovijo dobri pogoje za rast. Težka glinasta tla zrahljamo z dodajanjem velike količine peska (do tretjine), ki izboljša strukturo in koreninam omogoči lažje prodiranje v globino.

Trava se lažje ukorenini v rahli zemlji, zato zbita tla pred sejanjem zrahljamo.

Zbita tla prezračite

Če tega niste storili pred setvijo, lahko zbite površine prezračite tudi naknadno in tako omogočite prodiranje zraka. Območje, kjer trata raste slabše, najprej zelo nizko pokosite. Z orodji za zračenje naredite v tla luknje in jih napolnite z grobim peskom. Tako omogočite odvajanje površinske in zastale vode, travne korenine pa dobijo več kisika, kar izboljša rast.

Majhna območja trate, vrtove in problematična območja (npr. tam, kjer je zemlja posebej ilovnata in voda ne odteka) lahko prezračite kar sami z vrtnimi vilicami. Območja prodiranja pretresite, nastale luknje pa napolnite z drobnim peskom. Če se boste dela lotili sami, naredite luknje, kjer so tla zbita, in sicer na razdalji približno pet do sedem centimetrov. Seme nato enakomerno raztrosite po površini s posipalnikom in ga z grabljami vdelajte v tla. Površino je treba povaljati, pognojiti in izdatno zaliti, pri čemer pazite, da ne ustvarite lužic.

Območja, kjer opazimo zastajanje vode, prezračimo kar z vrtnimi vilicami.

V vročini ne pozabite zaliti trate

Trato zalivamo zjutraj, saj tako omogočimo dovolj časa, da absorbira vodo. Zalivanje zjutraj je ekonomično, saj pri dnevnem zalivanju veliko vode izhlapi. Ugrezni pravokotni zalivalnik OS 140 je odlična rešitev za optimalno zalivanje travnih površin, velikih od 2 do 140 m², brez ustvarjanja luž. Zalivalnik se pri zalivanju dvigne nad zemljo, zalije trato in znova pospravi, da vas ali robotske kosilnice ne ovira med košnjo. V kombinaciji z zalivalnimi računalniki ne bo treba vstajati rano zjutraj in bodo kar namesto vas popolnoma samodejno poskrbeli za optimalno zalivanje vrta.

Zalivalnik GARDENA OS 140 optimalno zalije trato v poletnih vročih dneh.

Poskrbite za ustrezna hranila

Poleg omenjenih osnov so za uspešno rast izjemnega pomena tudi optimalna hranila. Tukaj priskočijo na pomoč inteligentne robotske kosilnice, ki poskrbijo, da odstriženi koščki trave padejo na tla, se razgradijo in nahranijo travne bilke. Kosilnica glede na rast trave vsakič odstriže ravno pravšnjo dolžino bilk, ki služijo kot organsko hranilo.

Robotska kosilnica poskrbi za popolnoma samostojno in nežno košnjo tudi v času padavin in neviht. Je bistveno lažja od bencinskih kosilnic in ima program spreminjajočega se vzorca košnje, ki ne nagiba bilk, obteženih s kapljicami vode le v eno stran, in jih zato tudi ne poškoduje. Kaj je lahko še lepšega od dežnih kapljic na oknu, medtem ko vi udobno počivate v naslonjaču in opazujete, kako robotska kosilnica namesto vas kosi vrt.

GARDENA SILENO minimo s povezavo Bluetooth ponuja enostavno nastavitev in kosi vrtove do 500 m2.

SILENO minimo natančno pokosi tudi območja vrta pod naklonom in tudi ozke predele, zapletene vrtne hodnike ter slepe ulice. Samodejno obvaruje vse vaše nasade in cvetlične grede, saj senzor trka pravočasno ustavi košnjo. Tudi otroci in hišni ljubljenčki bodo varni s kosilnico SILENO. Če kosilnico dvignete, ta takoj zaustavi vrtenje rezil in košnjo ter prepreči poškodbe.

Robotske kosilnice GARDENA SILENO kosijo tudi v dežju. Zaradi optimalne teže in geometrije nožev ne povzročajo poškodb trave.

