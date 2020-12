Na kaj je treba misliti pri načrtovanju nove kuhinje?

Kam boste kaj priklopili?

Nihče si ne želi ob montaži štedilnika, pomivalnega stroja in drugih naprav nenadoma ugotoviti, da so priključki za elektriko in vodo na nepravih mestih. Na to je treba misliti takrat, ko načrtujete postavitev kuhinje in naprav. Prav tako naj bo pri delovnih površinah dovolj električnih vtičnic za kuhinjske pripomočke, ki jih uporabljate.

Foto: Pexels

Prostor za shranjevanje

V kuhinji ni nikoli preveč prostora za shranjevanje, pa naj gre za shranjevanje živil, začimb, pripomočkov ali posode. Razmislite, kako izkoristiti vsak kotiček in špranjo. Kuhinjske omarice naj segajo do stropa, s tem bodo bolj prostorne, pa še prah se ne bo nabiral na njih. Predali naj bodo veliki in globoki, da boste lahko vanje spravili tudi posodo, prav tako naj svoj prostor za shranjevanje dobijo kuhinjske naprave, da vas ne bodo ovirale na pultih.

Foto: Getty Images

Več luči

V primerjavi s preostalimi prostori v kuhinji ne zadoščajo luči na stropu, ker boste tako na delovno površino vedno metali senco. Najbolj priročne dodatne luči so tiste, ki so nameščene pod omaricami in svetijo neposredno na pult.

Foto: Getty Images

Delovna površina

Ob prostoru za shranjevanje so delovne površine še en element, ki ga v kuhinji ni nikoli preveč. Ob tem pa je pomembno, da pametno izberete tudi, iz kakšnega materiala bodo pulti. Seveda hočemo, da so lepi, a je prav tako pomembno, da jih je preprosto počistiti in da se na njih ne pozna vsaka praska.

Foto: Pexels

"Trikotnik" vam bo olajšal delo

Ne glede na to, ali bo kuhinja v obliki črke L, črke U ali pa bo imela kuhinjski otok, je idealno, če pomivalno korito, hladilnik in štedilnik z razporeditvijo tvorijo trikotnik, med sabo pa niso oddaljeni več kot dva metra. S tem si boste močno olajšali gibanje po kuhinji.

Foto: Pexels

Kaj pa tla?

Tudi tla so površina, na katero je treba misliti. V kuhinji so manjše in večje packe na tleh neizbežne, zato izberite material, ki ni porozen in ga je mogoče karseda preprosto počistiti. Pomislite tudi na obrabo – lesena tla so sicer videti krasno, a bodo na najbolj "prometnih" točkah, kot so hladilnik, štedilnik in korito, znake obrabe začela kazati hitreje kot drugod.

