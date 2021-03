Skupno življenje gradiva na skupnem navdihu

Med rušenjem stene, postavljanjem nove in nadzorom najbolj umazane in prašne faze prenove hiše, se Iva in Boštjan sproščata z vizualizacijo prostorov in zbiranjem pohištva, ki bo krasilo njun novi dom. Na srečo je njun okus za interier popolnoma sinhroniziran.

Eden lepših trenutkov pri zasnovi prenovljene hiše je brez dvoma oris prostorov in izbira slogov, ki so nam nekako najbolj pisani na kožo in ki hkrati najbolj odražajo življenjski slog in ne nazadnje značaj družine, ki bo v njej živela.

Iva in Boštjan se opremljanja hiše lotevata počasi, preudarno in zelo poglobljeno. Glavni v tej fazi je Boštjan, ki se je zelo poglobil v najrazličnejše sloge opremljanja, podrobno proučil različna obdobja in nekako ugotovil, da se najbolje počutita v klasiki iz sredine 20. stoletja, kjer je velik poudarek na masivnem lesu in je bolj malo "kiča". Opremil se je z veliko količino knjig, ažurno spremlja novosti na Pinterestu, svojo oblikovalsko žilico pa pili tudi s posebnimi spletnimi orodji, ki omogočajo natančen izris prostorov.

V novi epizodi Gremo mi na svoje Iva in Boštjan tako razkrivata, kako prepoznati svoj slog in kje poiskati navdih, s katerim bo vaš dom zasijal po vašem okusu.

Klasika s pustolovko osebnostjo

Na okus posameznika vpliva mnogo dejavnikov, na Ivinega in Boštjanovega je močan pečat brez dvoma pustilo njuno raziskovanje sveta, številna potovanja in ne nazadnje tudi življenje v tujini. Spoznavanje novih kultur in slogov je izoblikovalo njun okus in prav to raznolikost bosta na svoj način skušala umestiti tudi v vsak kotiček prenovljene hiše.

Mizarju bosta zaupala izdelavo samo določenih prostorov, kot so kuhinja, otroški sobi in omare v kopalnici.

Zelo se sicer navdušujeta nad tako imenovano klasiko, ki pa ima v resnici lahko mnogo vizualnih in stilskih odtenkov. "Najino razumevanje klasičnega je na primer stil iz sredine prejšnjega stoletja. To pomeni veliko lesa, veliko naravnih materialov, nobenih baročnih okraskov ali kičastih dodatkov," poudarja Boštjan, ki pri zasnovi notranje opreme išče predvsem brezčasnost. Čutita, da na njiju vplivata tudi skandinavski in britanski slog. "Hiša, ki smo jo kupili, spada v obdobje art deco, kjer so tudi neke stilske in arhitekturne zakonitosti. Tega se bomo skušali tudi držati. Poskusila bova ustvariti neko eklektično mešanico, ki ne sme biti videti kičasto. Bo relativno preprosta," pravi, poudarek bo na lesu in naravnih materialih, veliko bo beline, vse skupaj pa želita zaokrožiti z unikatnimi starinskimi elementi.

Notranji dizajn bosta tako popestrila s čudovitimi kosi pohištva, kot so starejše komode in omare, ki sta jih nabrala skozi leto. Povezavo med starim in novim pa bosta okrepila še z uporabo omar, ki so že bile v hiši. V dnevni sobi bo kraljeval kavč, ki sta ga tudi podedovala s hišo – nekoliko ga bosta obnovila in na novo tapecirala. In to je tisto, kar bo vsakemu prostoru dalo kanček nostalgične topline.

Osebnostno noto, ki je močno pod vplivom njunega bolj raziskovalnega duha, saj sta skupaj odrivala kar veliko sveta, pa bodo dodali spominčki in dodatki, ki sta jih nabrala na potovanjih.

Ko govorita o slogu, ki bo prevladoval v njunem domu, vedno vse poudarjata v dvojini – njun okus se je v letih skupnega življenja in skupnih izkušenj na tujem spojil v lepo celoto.

"Ker sva toliko časa že skupaj, sva nekako prišla že kar na isti okus, na kar so brez dvoma vplivala tudi potovanja, ko sva spoznala veliko različnih slogov. Imava kar podoben okus, imava pa kje drugje kakšne razmike med mnenji," pove Iva, ki tako še lažje oblikovalsko zasnovo hiše popolnoma prepusti in zaupa Boštjanu.

Kakšne spremembe se obetajo v hiši?

Hiša bo obdržala svoj značaj, saj ne bosta naredila veliko prostorskih sprememb. Porušila sta nekatere pregradne stene in ponekod dodala nove, ampak osnovna podoba hiše bo ostala bolj ali manj nespremenjena. "Rad bi si predstavljal, da če bo najina ideja uspešna, hiša ne bo videti ne vem kako drugače, kot je bila takrat, ko je bila zgrajena. Samo tista individualna nota bo drugačna, ker bo naša in bo vanjo vgrajen naš okus."

In kakšne bodo glavne spremembe v posameznih nadstropjih?

Največja sprememba prostorov se bo zgodila v pritličju oziroma v bivalnem delu. "Tukaj bova odstranila določene pregradne stene in tudi prostore razporedila nekoliko drugače, kot so bili v osnovi," razloži Iva in nadaljuje, da bosta povečala tudi kuhinjo, tako da bo nastalo več prostora za jedilnico. "Najmanj sprememb bo v dnevnem prostoru, ki bo ostal tak, kot je. Ohranila bova tudi nek obok, ki ustvari dušo te hiše. Tukaj bo vse precej odprto."

Najmanj sprememb bo v zgornjem nadstropju, kjer so spalnice. "Tukaj bo ostalo več ali manj vse enako, le kopalnico bova malo predelala, ampak bova pri tem ohranila obliko in velikost, kakršni sta bili."

Manjša sprememba se obeta tudi v kletnih prostorih, kjer je bilo sicer že prej vse zasnovano za bivanje. Del bo še vedno namenjen bivanju – tukaj bo nekaj prostora za prijatelje, ki bi prespali, eno sobo bosta preuredila v pralnico, zaželela sta si pa še eno posebno delovno sobo.

Razmišljata pa tudi o prihodnosti – v načrtu imata tudi preureditev podstrešja, kamor se bosta lahko nekoč umaknila, ko bosta otroka odrasla.

Ključno pri notranji zasnovi prostorov, poudarjata Iva in Boštjan, je, da se najprej posvetujete s kakšnim strokovnjakom – arhitektom ali oblikovalcem. Začetek zasnove prostorov sta zaupala arhitektu, ki je tako postavil neko osnovo, iz katere bosta izhajala in s svojo domišljijo in predvsem po svojem okusu sestavila hišo, v kateri se bodo vsi dobro počutili. Pomembna sta torej dva ključna koraka: Najprej naredimo idejno zasnovo s pomočjo arhitekta in oblikovalca.

To idejno zasnovo obogatimo z lastnimi željami, priljubljenim slogom in s pomočjo različnih medijev, kot so knjige, revije in splet.

Želje in resničnost: kako pa kaj stroški?

Ne samo ob nakupu in ob začetku gradnje. Boštjan in Iva poudarjata, kako je pomembno, da se ves čas dosledno vodijo vsi stroški in ne nazadnje prihodki. Delo sta si olajšalo tako, da sta razdelila vlogi – Iva skrbi za prihodke, Boštjan pa za stroške.

"Vedno izhajaš iz neke projekcije stroškov, vendar je treba imeti dogajanje ves čas pod nadzorom, saj se obseg dela in tako tudi cene ves čas spreminjajo," svetuje Boštjan, ki je svojo tabelo v teh mesecih izpilil do potankosti.

Boštjan svetuje: Kaj naj vsebuje tabela stroškov Spremljajte in beležite vsak sklop dela posebej.

Zabeležite oceno stroškov, ki ste si jih postavili na začetku projekta.

Vpišite vse ponudbe za določeno storitev in vpišite izbrano.

Beležite sprotna izplačila določenemu izvajalcu.

Ves čas imejte nadzor nad celotnimi stroški, torej vsi izvajalci, vsa dela zbrana v določenem časovnem obdobju.

Mobilnik je naš najboljši osebni asistent, tudi kar zadeva bančnih storitev. Iva in Boštjan sta popolnoma navdušena nad mobilno banko Klikin.

"Hvala bogu za mobilno banko!"

Pri tako velikem projektu, kot je zahtevna prenova hiše, je po eni strani pomembno, da smo pri vodenju financ in načrtovanju posameznih faz prenove zelo natančni in dosledni, prav tako ključnega pomena pa je tudi iskanje preprostih rešitev. Takšnih, ki nam lahko na vsakem koraku močno olajšajo delo.

Ena od teh je brez dvoma tudi mobilna banka Klikin, ki jima omogoča, da velik del finančnih transakcij opravita, ko utegneta – tudi pozno zvečer. "Prek mobilne banke naročam gradbeni material, plačujem storitve, kupujem tudi opremo, pohištvo," z navdušenjem razloži Boštjan. In to je še ena točka, pri kateri se z Ivo popolnoma strinjata. "Sploh se ne spomnim, kdaj nisem česa plačala prek telefona," ga tako dopolni Iva.

Zakaj izbrati mobilno banko Klikin?

Klikin je namenjen vsem uporabnikom, ki želite do svojih financ dostopati kjerkoli in kadarkoli brez obiska poslovalnice. V mobilni banki lahko preprosto izvajate osnovne, pa tudi naprednejše bančne storitve ter tako prihranite čas in denar.

Kaj vse omogoča mobilna banka Klikin?

Plačujete plačilne naloge UPN in SEPA (položnice).

Plačujete položnice s skeniranjem QR-kode.

Z in-plačilom lahko drugim uporabnikom Klikina denar nakažete, ne da bi za to potrebovali podatke o naslovu in računu prejemnika.

Pregledujete stanje in promet na vseh svojih in pooblaščenskih računih ter plačilnih karticah.

Pregledujete varčevanja, depozite in kredite.

Pregledujete poslana plačila.

Preverite promet ter višino neporabljenega limita na plačilnih karticah.

Zamenjate denar med valutami (menjava se izvaja med 8. in 22. uro).

Prenašate sredstva med računi.

V Klikinu lahko opravljate tudi naprednejše bančne storitve, kot so najem hitrega kredita in podpisovanje dokumentov.

Si ustvarjate nov dom?

Ne spreglejte najboljše ponudbe NLB Stanovanjskega kredita – za stranke vseh bank z odplačilno dobo tudi do 30 let.

Ujemite akcijske obrestne mere do 31. 8. in si ob sklenitvi kredita zagotovite še do 330 EUR popusta ob sklenitvi NLB Osebnega kredita* in bančnega paketa Premium**. Individualno ponudbo lahko za začetek pridobite kar prek spleta ali video klica.

Zakaj izbrati NLB Stanovanjski kredit?

Izjemno ugodne obrestne mere,

odplačilna doba do 30 let – tudi ob izboru fiksne obrestne mere,

še ugodnejša obrestna mera v primeru sklenitve življenjskega zavarovanja NLB Vita Odgovorna,

do 20 % popust na stroške odobritve kredita za nove in obstoječe imetnike bančnega paketa Premium,

popust na sklenitev zavarovanja doma Generali Paket dom.

možnost financiranja gradnje hiše na ključ in ugodnejši nakup pohištva pri izbranih partnerjih,

NLB Zeleni stanovanjski kredit po nižji obrestni meri in z nižjimi stroški odobritve za nakup ali gradnjo pasivne/energetsko varčne hiše ,

, tudi za zaposlene za določen čas.