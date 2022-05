Samsung Freestyle: ko lahko gresta kino in pametni televizor (skoraj) povsod

Freestyle je prvi Samsungov večnamenski prenosni projektor. Prinaša lepo število všečnih lastnosti, predvsem res hiter in preprost zagon in uporabo – a tudi visoko ceno in še kakšno možnost za izboljšavo.

Ena od največjih prednosti Samsungovega prvenca v svetu večnamenskih projektorjev, predstavili so ga prve dni letošnjega leta na sejmu CES v Las Vegasu, je preprosta uporaba, kar se pokaže že ob prvem zagonu in pred njim.

A tu se šele začne, ker mu med pluse zagotovo lahko prištejemo tudi presenetljivo dobro kakovost slike, tudi ko gre za velike premere prikaza, in zvoka. Gotovo pomagajo tudi napredni algoritmi, s katerimi Freestyle poskrbi za prilagoditve in optimiziranje prikaza.

Ena od največjih prednosti Samsungovega prenosnega večnamenskega projektorja Freestyle je njegova prenosljivost. Foto: Ana Kovač

Kdor ima več (prostora), dobi več (slike)

Prijetno nas je presenetil tudi, ko smo ga preizkusili z res velikimi prikazi, tudi takšnimi, ki krepko presegajo velikosti največjih (nam navadnim smrtnikom cenovno dosegljivih) televizorjev. V specifikacijah navajajo kar do poltretjega metra brez izgube kakovosti slike njegove ločljivosti Full HD (1920x1080 pik, HDR10), kar je krepko več, kot bo marsikdo kadarkoli potreboval.

Ker nima optične povečave, moramo za tako veliko sliko zagotoviti zadostno razdaljo od naprave do zaslonske površine, kar v manjših stanovanjih ni vedno samoumevno. V grobem lahko rečemo, da mora biti ta razdalja približno enaka pričakovanemu premeru slike.

Svojo svetovno premiero je Samsung Freestyle imel v Las Vegasu prve dni letošnjega leta. Foto: Ana Kovač

Iz dnevne sobe pod zvezde

Pravzaprav se nam projektor Samsung Freestyle zdi idealen in nujen dodatek vsem, ki bi želeli svoj domači kino prestaviti pod zvezde, še bolj pa raznim barom in drugim gostincem, ki svoje goste želijo privabiti z občasnim predvajanjem kakšnih tekem, koncertov ali česarkoli drugega – gotovo je bolj preprosto in tudi veliko ceneje kot postavljanje in prestavljanje televizorja z velikim zaslonom.

Včasih je sicer še vedno treba ročno popraviti fokus, zlasti pri večjih slikah pa vogali ne bodo vedno pravokotni, a je Freestyle tudi glede tega še vedno odličnjak v primerjavi s svojimi najbližjimi tekmeci.

Prenosni večnamenski projektor Samsung Freestyle nima optične povečave, zato moramo za veliko sliko zagotoviti zadostno razdaljo od naprave do zaslonske površine. Foto: Ana Kovač

Primite se za denarnico

Toda za domačo rabo je Freestyle zajetna proračunska postavka: če odštejete dva rožnata evrska bankovca po 500 evrov, boste skupaj s projektorjem dobili vrnjen zgolj en kovanec za en evro – priporočena redna maloprodajna cena je namreč 999 evrov.

No, če smo iskreni, do porabe zalog, a najpozneje do 19. junija, bodo (naknadno po registraciji nakupa) podarili še slušalke Galaxy Buds Pro, ki bi sicer zahtevale še kakšnega evrskega stotaka, kar bi morda vsaj malo uspelo umiliti cenovni šok.

Projektor Samsung Freestyle se zdi idealen in nujen dodatek za vse, ki bi želeli svoj domači kino prestaviti pod zvezde, še bolj pa za razne bare in druge gostince, ki želijo goste privabiti z občasnim predvajanjem kakšnih tekem, koncertov ali česarkoli drugega. Foto: Ana Kovač

Ni samo projektor

Čeprav bi se upali trditi, da bo Freestyle svoje poslanstvo najpogosteje izpolnjeval kot projektor, se lahko izkaže tudi kot pametni zvočnik in ambientalna svetilka za notranje in zunanje prostore. Ima tudi vso funkcionalnost pametnega televizorja.

Njegov zvok pokriva celoten prostor (360 stopinj), zato lahko deluje tudi kot povsem samostojen pameten zvočnik s podporo rahlo ponesrečenega Samsungovega digitalnega pomočnika Bixby, ki vztraja, čeprav ob Amazonovi Alexi in Googlovem pomočniku nima velikih obetov za bolj množičen preboj med uporabnike. Zato bi na Freestylu poleg podpore za pravkar omenjeni Bixby in Alexo raje videli podporo za Googlovega digitalnega pomočnika (Google Assistant).

Samsung Freestyle je predvsem projektor, a je tudi pametni zvočnik in ambientalna svetilka za notranje in zunanje prostore. Ima tudi vso funkcionalnost pametnega televizorja. Foto: Ana Kovač

Preprostega videza, a večstranski

Ko prvič zagledamo Samsung Freestyle in še ne vemo, kaj je ter kaj vse zna in zmore, bi nam s svojo obliko najbrž najprej dal misliti, da gre za odrsko svetilko, kar je pravzaprav še ena njegova prednost – številni projektorji so namreč zgolj enolično škatlasti, Samsungov Freestyle pa s svojo elegantno preprostostjo ne bo kazil podobe prostora, kamorkoli ga postavite.

Njegova oblika je namreč zelo preprosta, k minimalističnemu vtisu pa prispeva tudi njegova bela barva. Vrtljivo stojalo (180 stopinj) omogoča prilagoditev projekcije na različne podlage – steno, strop ali tla. Med prenašanjem ne bo utrudil mišic, saj tehta (samo) 830 gramov, z njegovo skromno velikostjo pa se bo dobro znašel v nahrbtniku – in ravno ta prenosljivost je še ena od njegovih velikih prednosti.

Vse upravljanje poteka pred daljinskega upravljalnika, ker Freestyle nima tipk. Daljinec ne zahteva baterij, saj ga je mogoče napolniti. Foto: Ana Kovač

Morda bi ravno zaradi te prenosljivosti, ki je ena resnično večjih prednosti projektorja Samsung Freestyle, lahko k nakupu priložili kakšno preprosto zaščitno torbico, s katero bo prenosljivost še veliko lažja in tudi lična. Dobronameren predlog, če ga slišijo.

Najlažje ob vtičnici

Povezovanje večnamenskega prenosnega projektorja Samsung Freestyle z napravami, s katerih bo prihajala predvajana vsebina, je prek povezave WiFi, kar pomeni, da si lahko umislimo predvajanje s televizorja, pametnega telefona, tablice, igralne konzole ali katerekoli druge naprave, povezane v omrežje WiFi. Krmarjenje po možnostih omogoča priloženi daljinski upravljalnik, ki ne zahteva baterij, temveč ga je mogoče polniti.

Od škatle do prve projekcije v že nekaj minutah

Mobilnost projektorja Samsung Freestyle deloma še omejuje dejstvo, da Samsungovega modula, ki bi omogočil delovanje brez priklopa na elektriko, še ni (ko bo, ga bo treba dokupiti posebej). Že zdaj pa si je mogoče pomagati z zunanjimi akumulatorji, ki podpirajo standard USB-PD (USB Power Delivery) ter imajo najmanj 50 wattov izhodne moči in 20 voltov izhodne napetosti.

Včasih si vzame kakšno desetinko sekunde več

Ta uporabniško zelo prijazen projektor pa je včasih malo "počasen" – njegovo programje, ki gradi na operacijskem sistemu Tizen in je prvi komercialni primer Samsungovega novega operacijskega sistema za pametne televizorje, namreč občasno pesti zakasnitev pri odzivu.

Vrtljivost projektorja Freestyle omogoča predvajanje na stenah, stropih, tleh ... Foto: Ana Kovač

Ena sekunda za odziv na pritisnjeno tipko je moteče, zlasti ko moramo pritisniti več tipk za izvedbo želenega. Upamo in tudi pričakujemo, da bo Samsung s programskimi nadgradnjami čim prej odpravil te otroške bolezni.

Že po nekaj minutah iz škatle

Po drugi strani pa je zelo pohvalno, da so že nameščene številne aplikacije za pretočne storitve, kot sta Netflix in Amazon Plus. Prvi zagon storitev različnih ponudnikov bo še hitrejši z mobilno aplikacijo Smart Things – razumljivo, da Samsung podpira svoj lasten, kot mu proizvajalci pametnih telefonov in zabavne elektronike rečejo, ekosistem.

Mobilnost večnamenskega projektorja Samsung Freestyle deloma še omejuje dejstvo, da Samsungovega modula, ki bi omogočil delovanje brez priklopa na elektriko, še ni (ko bo, ga bo treba dokupiti posebej). Foto: Ana Kovač

To se vidi tudi pri tem, da bo povezava projektorja Freestyle s Samsungovimi napravami (a tudi z združljivimi napravami drugih proizvajalcev) v brezžičnem omrežju samodejna in hitra.

Za nekatere rešitev, ki so jo dolgo čakali

Uporabnikom, ki so jim prenosljivost in mobilnost izkušnje velikega zaslona ter preprosta uporaba in prva namestitev ključnega pomena, bo Samsungov prenosni projektor Freestyle odgovor na skoraj vse želje in pričakovanja. Da, za domačo rabo je številka na nalepki za priporočeno redno maloprodajno ceno res nekoliko visoka, a bo v določenih primerih – dvorane, gostinski objekti in podobno – Freestyle celo cenejša rešitev od prve najbližje alternative.

Ko bodo še izpopolnili programsko opremo, da ne bo občasno kvarila vtisa z zamikom pri odzivnosti na tipke, in ko bodo pripravili akumulatorski model za svobodo od vtičnice (in ga po možnosti vključili v osnovni paket), mu bo skoraj težko še kaj očitati – dokler v neki srednjeročni prihodnosti ne pride njegov naslednik, ki se bo uspešno spopadel tudi z ločljivostjo 4K.

Prenosni projektor Samsung Freestyle

Dimenzije: 173 x 104 x 95 milimetra

Masa: 830 gramov

Ločljivost: 1,920 x 1,080, HDR 10, Single-chip DLP (Digital Light Processing)

Velikost slike: do 2,5 metra v premeru ob približno enaki razdalji med napravo in prikazovalno površino

Svetilnost: 550 lumnov

Žarnica: LED, pričakovana življenjska doba 20 tisoč ur

Moč: 65 wattov

Vmesniki: 1x Micro HDMI, 1x Micro USB-C (za polnjenje)

Sklepna beseda

Samsung Freestyle izpolnjuje vse, kar obljublja, le da je za to treba odšteti več denarja, kot bi si želeli. Vsekakor gre za zanimiv večnamenski izdelek, ki bo v nekaterih primerih že zdaj odlična rešitev. Njegove glavne odlike so prenosljivost, preprostost in več kot dobra kakovost slike, če pa bi bil že zdaj še prijaznejši do denarnice, bi mu lahko vse tiste malenkosti, ki bodo do njegovega naslednika gotovo že popravljene in izpopolnjene, že zdaj popolnoma odpustili.

Prenosljivi večnamenski projektor Samsung Freestyle izpolnjuje vse, kar obljublja, le da je za to treba odšteti več denarja, kot bi si želeli. Foto: Ana Kovač

Če pa veliko časa preživite v domačem kinu in vam uspe pogoltniti cmok, ki se v grlu pojavi ob njegovi ceni, bo Freestyle gotovo uspešno okrepil opremljenost in zadovoljstvo vaših domačih naprav za zabavo, ob tem pa bo tudi prijazen na pogled kot okrasni dodatek.

Freestyle je kot novost svoje vrste nedvomno odlično opravil svoje pionirsko poslanstvo, a si vendarle upamo napovedati, da bo njegov naslednik še boljši in najverjetneje tudi cenejši.

Kaj nam je bilo všeč:

- prenosljivost, mogoče ga je vzeti praktično povsod,

- preprosta namestitev in uporaba, tudi zaradi samodejnih prilagoditev prikaza,

- nameščene aplikacije za številne storitve pretočnega videa lajšajo hiter zagon,

- daljinec ne zahteva baterij, temveč ga je mogoče polniti,

- dobra in svetilna slika z dobrim 360-stopinjskim zvokom,

- nevsiljiva, a vendarle všečna oblika.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- še enkrat cena, če gre za domačo rabo,

- programje se včasih odziva z (nadležnim) zamikom,

- naprava nima funkcijskih tipk, vse upravljanje poteka izključno prek daljinca,

- akumulatorski modul, ki bi omogočil uporabo za kakšno uro brez priklopa na vtičnico, še ni na voljo (načeloma bi se lahko poigrali s kakšnim zunanjim akumulatorjem, ki ustreza specifikaciji).