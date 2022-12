Samsung Bespoke Jet: sesalnik, ki noče biti v omari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmogljiv je, sam izprazni umazanijo, ki jo pobere, ima več različnih krtač in dodatkov ter stojalo, ki vpije po tem, da se skupaj sesalnikom postavi na vidno mesto – če le imate dovolj prostora v svojem stanovanju.

Koliko časa bo sesalnik zdržal s posameznim polnjenjem elektrike, je močno odvisno od izbrane stopnje, natančneje jakosti čiščenja. Foto: Ana Kovač

V množici izdelkov, ki jih proizvaja južnokorejski Samsung, so tudi sesalniki. V seriji Bespoke, v zgornjem delu katere je Bespoke Jet, so paličasti, recimo jim navadni sesalniki, ki še vedno zahtevajo nekoga, ki jih drži, vodi in usmerja.

Priznajmo si, kakšnih odročnih krajev na tleh, predvsem pa stropov, omar in vsega, kar ni na tleh, robotski sesalniki ne zmorejo očistiti.

Preizkusili smo nedvomno najzmogljivejši Samsungov pokončni sesalnik, njegova zmogljivost in všečna oblika pa se zrcalita tudi v njegovi (visoki) ceni. Foto: Ana Kovač

Dobre in slabe strani praznjenja v namensko vrečko

Samsungov Bespoke Jet ima kar nekaj lastnosti, s katerimi razvaja svoje uporabnike. Posoda za umazanijo, ki sicer ni zelo velika, se lahko samodejno izprazni v namensko vrečko HEPA vsakič, ko sesalnik položimo na stojalo.

Dobra stran: uporabnik ni nikoli v stiku z umazanijo, kar je zlasti pomembno za alergike. Slaba stran: menjava teh vrečk močno prispeva k stroškom uporabe.

Video: prvi vtisi z brezvrvičnim pokončnim sesalnikom Samsung Bespoke Jet v izvedbi Complete z najširšim naborom dodatkov

Brezvrvična neodvisnost

Za svoje delo ne potrebuje priključka na električno energijo, saj ga poganja akumulator, ki se polni, ko je sesalnik v mirovanju na svojem stojalu.

Vedeti pa je treba, da posamezno polnjenje akumulatorja poskrbi za približno dobre pol ure dela, nato pa je treba akumulator napolniti. Za koliko točno, je močno odvisno od izbranega načina dela (o tem malo pozneje).

Samsung Bespoke Jet je dobro opravil svoje poslanstvo na različnih vrstah podlage. Foto: Ana Kovač

Postavljač

Tako sesalnik kot stojalo zanj, ki sta naravna zaveznika predvsem, ko sesalnik počiva, sta očitno oblikovana tako, da med počivanjem ne čepita v omari, temveč se razkazujeta skoraj kot neke vrste okrasni kos pohištva – če si ju razpoložljivi prostor v stanovanju lahko privošči.

Tudi v zmerno velikih sobah si Bespoke Jet vzame kar veliko prostora in upamo si ugibati, da se marsikdo ne bo sprijaznil s tem, da bo ves čas gledal sesalnik, pa če je še tako lep. Stojalo za nastavke, ki je na srečo manjše, pa zahteva dodaten prostor, a tega vseeno lažje (in raje) pospravimo v omaro.

Kljub prijazni obliki ostaja vprašanje, ali bodo uporabniki želeli hraniti svoj sesalnik tako, da jim bo ves čas na ogled. Foto: Ana Kovač

Najde vsak kotiček

Med našimi preizkusi čiščenja je svoje delo opravil zelo temeljito. Več različnih krtač in nastavkov, tudi prilagodljivih, dodatno zagotavlja, da bomo dobili dobre rezultate v najrazličnejših okoliščinah in tudi dosegli najbolj odročne kotičke stanovanja ali pisarne.

Pri sesalnikih, ki jih upravljamo sami (in občasno tudi dvignemo v roke, da bi dosegli vrh kakšne omare, zgornjo polico ali kaj podobnega), ima masa pomembno vlogo. Dobra novica: Samsungov sesalni silak tehta okrog 2,5 kilograma, kar pomeni, da ne bo močno obremenil naših mišic.

Samsung Bespoke Jet tehta okrog 2,5 kilograma, kar je obvladljivo tudi za čiščenja vrhov omar, zgornjih polic in podobnih skrivališč prahu. Foto: Ana Kovač

Štiri stopnje

Sesalnik Samsung Bespoke Jet je nedvomno močan. Tako močan, da bo v svoji najvišji nastavitvi, to je JET, nedvomno razselil vse manjše preproge, ki se jim ne bo uspelo upreti njegovi moči, in s svojo glasnostjo opozoril na izvajanje svojega poslanstva.

Najnižja nastavitev MIN je najbolj nežna, najmanj glasna in porabi najmanj energije, a ni tako temeljita. Privzeta srednja nastavitev MID je dobro razmerje med učinkovitostjo in porabo, za še več učinka je pod načinom JET še nastavitev MAX.

Manjši del dodatkov in nastavkov v najpopolnejši (in zato tudi najdražji) izvedbi Samsung Bespoke Jet Complete Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Samsungov sesalnik Bespoke Jet bi se lahko izkazal za edini sesalnik, ki bi ga kdaj želeli imeti, a le ob pogoju, da imate dovolj prostora za takšno shranjevanje, kot si ga je proizvajalec zamislil (da je torej na ogled), in da ste zanj pripravljeni odšteti toliko denarja, kolikor je njegova visoka cena.

Ta z vsemi dodatki znaša en cent manj kot 800 evrov in je, če je to tolažba, manjša, kot je bila ob njegovi premieri februarja.

Kaj nam je bilo všeč:

- zelo zmogljiv predvsem v višjih stopnjah,

- veliko dodatkov za različne namene,

- brezvrvično delovanje,

- samodejno praznjenje zmanjšuje stik z umazanijo,

- všečna oblika.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- kratek čas delovanja s posameznim polnjenjem pri najvišji stopnji,

- vrečke za prah in drugo umazanijo povečujejo stroške uporabe,

- stojalo z vsemi nastavki zahteva razmeroma veliko prostora.