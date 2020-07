S temi (poceni) slušalkami skuša Huawei pomesti s konkurenco #video

Danes je na trgu že "malo morje" res dobrih brezžičnih slušalk, ki pa so vse prej kot cenovno ugodne. A Huawei z novimi FreeBuds 3i slušalkami upa, da bo izstopil iz množice s prav privlačno ceno, saj so njihove slušalke bistveno cenejše od konkurence: 99,99 evra.

In kaj dobite za ta denar? Solidno izničevanje hrupa in dober zvok ter res dobro prileganje ušesom, saj pridejo v paketu s prilagodljivimi silikonskimi čepki, ki so na voljo v štirih različnih velikostih: L, M, S, XS. Poleg tega lahko izbirate med dvema različnima barvama: keramično belo in črno.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Glasba in podcasti brez hrupa iz ozadja

Ob izničevanju hrupa so slušalke še posebej dobre pri poslušanju podcastov, saj omogočajo boljšo osredotočenost na vsebino.

Medtem ko zunanji mikrofon zaznava zunanji hrup in se aktivno spopada z njim, da ga izniči, mikrofon na notranji strani omogoča, da se izniči še preostali hrup v ušesih.

Slušalke FreeBuds 3i so se malenkost slabše "odrezale" ob glasnem poslušanju glasbe, saj se na trenutke zdi, da ne dosegajo večje glasnosti. Sicer obljubljajo mogočen zvok, vendar bi ga lahko izboljšali. Morda pri naslednjem modelu.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Tri ure neprekinjenega predvajanja

Kot večina brezžičnih slušalk se tudi FreeBuds 3i upravljajo na dotik, in sicer z dolgim dotikom, s katerim izklopite oziroma vklopite aktivno izničevanje hrupa, ter z dvojim dotikom, ki predvaja ali ustavi avdiovsebino in sprejme oziroma prekine klic. Predvajanje se ustavi, ko slušalke odstranite, in se nadaljuje, ko jih ponovno vstavite.

Huawei se pohvali, da z enim polnjenjem ponuja do 3,5 ure predvajanja glasbe, a v praksi je to približno pol ure manj. Sama polnilna škatlica FreeBuds 3i pa omogoča do 14,5 ure življenjske dobe baterije.

Foto: Bojan Puhek

Kompatibilne z vsemi napravami, a z Androidom se razumejo najbolje

Najnovejše Huaweieve slušalke povsem dobro delujejo tudi na Applovih napravah, a so tam ukazi z dotiki omejeni, medtem ko je pri Androidu več možnosti, še posebej, če si naložite dodatno aplikacijo.

Huawei AI Life denimo prikaže še stanje baterije, opozarja na posodobitve in omogoča izbiro različnih ukazov slušalk.

Foto: Bojan Puhek

Pod črto

Brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3i nudijo dobro kakovost zvoka, solidno izničevanje hrupa, udobno nošenje in vse to po zelo ugodni ceni.

Za uporabnike Applovih naprav verjetno ne bodo prva izbira, čeprav so videti kot AirPods Pro, uporabniki Androida in še posebej Huaweievih naprav pa bodo z njimi (sploh zaradi cene) več kot zadovoljni.

Kaj nam je bilo všeč:



- izničevanje hrupa,

- udobno nošenje,

- vzdržljivost baterije,

- elegantna škatlica,

- dizajn slušalk.

Kaj nam ni bilo všeč:



- zvok bi lahko bil boljši,

- pomanjkljiva kompatibilnost z napravami Apple.

