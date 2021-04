OnePlus 9 Pro: diha za vrat tekmecem v najprestižnejšem razredu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močnejši v novem paru novincev pametnih telefonov proizvajalca OnePlus je nedvomno najzmogljivejši pametni telefon, ki so ga do zdaj naredili v tej hiši. Ali se mu bo uspelo uvrstiti med najprestižnejše, kar uspe le redkim?

Sočasno z okrepitvijo svoje uradne prisotnosti v Sloveniji je kitajski proizvajalec OnePlus, ki mu ameriške oblasti ne omejujejo dostopa do svoje programske opreme in komponent, predstavil svoja dva nova pametna telefona OnePlus 9 in OnePlus 9 Pro.

Za dober teden smo dobili v roke oba, zato se bomo ob poudarku na zmogljivejšem s pripisom Pro občasno dotaknili tudi njegovega malo manj zmogljivega najbližjega sorodnika brez te oznake.

OnePlus 9 Pro je zmogljivejši v dvojcu novih pametnih telefonov serije OnePlus 9. Foto: Ana Kovač

Ena od glavnih prednosti: hitro žično in brezžično polnjenje

Sorodna in celo enaka sta namreč v več pogledih. Oba se ponašata s premijskim Qualcommovim procesorjem Snapdragon 888 in akumulatorjem s 4.500 miliamperskimi urami, oba se z ustreznim priloženim polnilnikom napolnita enako hitro (do 65 vatov) – kljub vsem okoljskim pomislekom, ki jih tekmeci zadnje čase navajajo kot razlog za odsotnost polnilnika ob novem telefonu, so pri OnePlusu presodili, da ne sme manjkati.

Švedski proizvajalec fotografske opreme Hasselblad je prispeval svoj algoritem, za katerega trdijo, da nima konkurence, kar zadeva natančno upodabljanje barv na fotografijah. Foto: Ana Kovač

Toda OnePlus 9 Pro se bo brezžično napolnil hitreje, saj v primerjavi z običajno devetico, ki podpira polnjenje do 15 vatov, zmore polnjenje s 50 vati s posebno zibelko OnePlus (Warp Charge), ki je na prodaj posebej.

OnePlus 9 Pro skoraj gotovo ne bo zdržal dveh dni brez polnjenja, ob intenzivnejši rabi pa bo lačen elektrike že v večernih urah, zato sta možnosti hitrega polnjenja vsekakor dobrodošli.

Pametni telefon OnePlus 9 Pro / Video: Ana Kovač

Odziven, ko je treba, varčen, ko je lahko

Najočitnejše prednosti modela Pro nad običajno devetico so v zaslonu in kameri. Zaslon modela Pro je za pol centimetra večji, njegov premer je 6,7 palca (17 centimetrov), ločljivost pa QHD (1.440 x 3.216 pik).

Zmore dinamično prilagajati osvežitev do 120-krat v sekundi, kar zagotavlja optimalno razmerje med kakovostjo zaslonskega prikaza (predvsem ob dinamičnih vsebinah) in porabo energije – devetica namreč nima tega prilagajanja in ves čas osvežuje z energijsko zahtevno frekvenco 120 hercev.

Med dodatno opremo je tudi zibelka za brezžično polnjenje, katere tehnologija Warp Charge omogoča izjemno hitro brezžično polnjenje (do 50 vatov). Foto: Ana Kovač

Zaslon tudi sicer prepriča z odzivnostjo, svetilnostjo in preostalimi značilnostmi svojega prikaza – morda se nam le zdi, da, kot pri številnih drugih androidih, samodejna svetilnost ni dovolj svetla za večino okoliščin (in oči, ki nočejo priznati pritiskov emša in zato vedno močnejše dioptrije).

Švedski prispevek zvestemu upodabljanju barv

OnePlus je sledil nekaterim proizvajalcem premijskih pametnih telefonov, ki so z namenom izboljšanja fotoaparatov oziroma kamer na svojih napravah sklenili partnerstvo z znanimi proizvajalci fotoaparatov. Njihov izbor je švedski Hasselblad in oba novinca sta le prvi sad tega sodelovanja.

Detajl fotografskega programa pametnega telefona OnePlus 9 Pro Foto: Ana Kovač

Hasselblad je tokrat prispeval predvsem algoritem za uporabljanje barv, za katerega oba partnerja trdita, da mu ni para v svetu pametnih telefonov, ko gre za zvesti prenos iz realnosti v bite in bajte.

Koliko je v tem resnice, pa bo verjetno vsak lahko presodil sam po svojem okusu. Umetna inteligenca velikokrat dobro poskrbi za kakovost in privlačnost fotografije, a včasih se le malo preveč potrudi in takrat morda naredi kaj drugega, kar ni več tako zaželeno.

Čeprav konkurenca zadnje čase celo pri svojih najdražjih novih telefonih ne prilaga več polnilnika, se OnePlus ni odločil slediti temu trendu, saj je ta priložen. Foto: Ana Kovač

Štiri kamere zadaj

Pro ima eno telefoto kamero (s trikratno optično povečavo) več od navadne devetice, razlika pa je tudi v senzorju: OnePlus 9 ima na glavni kameri senzor IMX789 z ločljivostjo 48 milijonov pik, ki ga je Sony lani razvil za OnePlus 8 Pro, povsem novi in seveda zmogljivejši ravno tako Sonyjev senzor z ločljivostjo 48 milijonov pik pa je pristal v modelu OnePlus 9 Pro.

Sklop kamer je nekoliko nad površino zadnje strani telefona, a vendarle ne toliko, da bi se, ko ga položimo na mizo, ob dotiku (preveč) tresel. Ko pa smo pri tresenju, je treba omeniti optično in elektronsko stabilizacijo, ki poskrbi, da pri videoposnetkih ne bo nepotrebnih nihanj.

Fotografije, posnete s pametnim telefonom OnePlus 9 Pro / Foto: Ana Kovač

Dragocen zaslonski prostor

OnePlus 9 Pro je že na prvi pogled eleganten telefon s premijskimi materiali in velikim zaslonom, ki odlično izkorišča sprednjo stran telefona. Morda bi celo lahko rekli, da je preveč podoben premijskemu telefonu konkurenčnega proizvajalca, a bomo to dilemo raje prepustili pravnikom teh podjetij.

Oblikovna zasnova sledi značilni podobi predhodnikov iz hiše OnePlus. Foto: Ana Kovač

Ena očitna razlika v zunanjosti, ki jo poznamo kot skoraj ekskluzivno lastnost telefonov OnePlus, je tristopenjska tipka (zgornja na desni strani), ki zagotavlja hiter preklop med zvonjenjem, vibriranjem in izklopom zvonjenja. Preproste rešitve so včasih najbolj zaželene.

Spodnja stran pametnega telefona OnePlus 9 Pro Foto: Ana Kovač

O velikosti bodo mnenja deljena, ker ima vsak svojo opredelitev idealnega kompromisa med čim večjo napravo za čim več dragocene zaslonske površine in čim več kompaktnosti za čim lažjo nosljivost in upravljanje z eno roko. Mi smo ga opredelili kot prijetno velikega.

Pametni telefon OnePlus 9 Pro

Masa: 197 gramov

Dimenzije: 163,2 x 73,6 x 8,7 milimetra

Zaslon: 6,7 palca (17,02 centimetra), ločljivost QHD (3.216 x 1.400 pik), osveževanje dinamično od enega do 120 hercev

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 888

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (v izvedbi z 12 gigabajti RAM) ali 128 gigabajtov (v izvedbi z osem gigabajtov pomnilnika)

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 48 milijonov pik in senzorjem Sony IMX789; ultraširoka z ločljivostjo 50 milijonov pik in senzorjem Sony IMX766; telefoto s trikratno optično povečavo, ločljivostjo osem milijonov pik; monokromatska z ločljivostjo dva milijona pik; optična stabilizacija (OIS)

Kamera spredaj: ločljivost 16 milijonov pik

Akumulator: 4.500 miliamperskih ur

Operacijski sistem: Android 11 z lastnim uporabniškim vmesnikom OxygenOS 11

Pomnilniških kartic ne sprejema

Pred nakupom je treba dobro premisliti, koliko shrambnega prostora potrebujete, ker OnePlus 9 Pro in OnePlus 9 nimata možnosti razširitve s pomnilniško kartico (tega smo pri oneplusih že vajeni). Naš preizkušanec ima deklariranih 256 gigabajtov shrambnega prostora (izmerili smo jih 221,28) in 12 gigabajtov pomnilnika (izmerili smo 11.162 megabajtov), nekoliko cenejša pa je različica s polovico shrambnega prostora in tretjino manj pomnilnika.

Zgornja tipka na desni strani je tristopenjska in omogoča zelo hiter in preprost preklop med zvonjenjem, tihim zvonjenjem (vibriranjem) in tišino (izklop zvonjenja). Foto: Ana Kovač

Morda boste pomislili, da ne potrebujete vseh 12 gigabajtov pomnilnika, ker je tudi osem gigabajtov razkošje pomnilnika, vredno premijskih telefonov, a je to edini način za pridobitev 256 gigabajtov shrambe, če polovica tega ne bi zadoščala.

OmePlus 9 Pro (levo) in OnePlus 9 (desno) Foto: Ana Kovač

Prepoznavni "kisik"

Telefoni OnePlus imajo nad (Googlovim) operacijskim sistemom Android lasten uporabniški vmesnik, ki so ga poimenovali OxygenOS. V svoji enajsti generaciji nadaljuje tradicijo prepoznavnosti, odzivnosti in uporabniške prijaznosti.

Ta dva atributa si zasluži tudi čitalnik prstnih odtisov, ki je daleč od oči varno pospravljen pod spodnji del zaslona, saj svojo nalogo opravlja hitro in zanesljivo.

Za primerjavo še One Plus 9 (brez Pro) / Video: Ana Kovač

Najboljši (doslej) iz svoje hiše

OnePlus 9 Pro je občuten korak naprej za že prej solidne in dobre telefone tega proizvajalca, ki se tako po funkcionalnosti, zmogljivosti in obliki lahko že povsem približajo borcem za lovorike najprestižnejšega razreda.

Telefoni OnePlus imajo nad (Googlovim) operacijskim sistemom Android lasten uporabniški vmesnik, ki so ga poimenovali OxygenOS. Foto: Ana Kovač

Temu primerna je tudi cena, ki je sicer še vedno nekoliko nižja od najbližjih tekmecev z enakimi bombončki, a vendarle že nezmotljivo v visokem razredu.

Lovci na dober nakup, ki želijo OnePlus telefon, ne bi smeli spregledati modela OnePlus Nord, ki je občutno cenejši, a vendarle ne zahteva zelo veliko odrekanja, tisti, ki jim globlji poseg v denarnico ne povzroča večjega glavobola, pa bodo raje pristali prav pri OnePlus 9 Pro.

Kaj nam je bilo všeč:

- hitro polnjenje, tudi brezžično,

- privlačna oblika, premijski materiali,

- dinamično osveževanje tudi sicer zelo dobrega zaslona

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni možnosti nadgradnje shrambnega prostora s pomnilniškimi karticami,

- čeprav je cenejši od najbližjih tekmecev, je še vedno kar drag.