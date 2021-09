Nokia X10: Stavi na zanesljivost raje kot na zmogljivost

Razred X blagovne znamke Nokia lahko uvrstimo v višji srednji razred pametnih telefonov. Na vrhu te skupine je pametni telefon X20, sledi mu X10, ki ima zaradi cenovnega prihranka kakšno dobroto manj, a ob tem ohranja vse trajnostne prednosti, s katerimi se njun proizvajalec ponaša.

Tako imajo vsi pametni telefoni Nokia – lastnik blagovne znamke je družba HMD Global – med drugim zagotovljeno triletno nagradnjo operacijskega sistema Android ter čim večji delež trajnostnih in razgradljivih materialov.

S trajnostno usmerjenostjo upravičujejo tudi odsotnost polnilc pri nakupu novega telefona (niso se prvi spomnili tega), a da jim pri tem ne bi šlo za zaslužek, želijo dokazati tako, da zaslužek od samostojne prodaje polnilcev, kot pravijo njihovi vodilni, preusemerjajo v dobrodelne namene.

Za operacijski sistem svojih pametnih telefonov Nokia uporablja HMD Global različico Android Oe, ki je razbremenjena (skoraj) vseh odvečnih vsebin in zato dosega boljše delovanje tudi pri morda nekoliko manj zmogljivi strojni opremi. Foto: Ana Kovač

Skoraj enaka, a razlika cene za skoraj petino se nekje mora pokazati

Oblikovno se X10 in njegov zmogljivejši rojak X20 skoraj ne razlikujeta, skupne so jim tudi številne tehnične lastnosti. Toda X10 je za približno eno petino cenejši in se ta razlika mora nekje pokazati.

Za začetek že pri steklu zaslona, ki je videti pri obeh na prvi pogled enako, a je med njima pomembna razlika: dražji uporablja najnovejše in posledično veliko odpornejše steklo Corning Gorilla Glass 5, medtem ko se "desetka" zadovolji z nekoliko starejšim steklom Corning Gorilla Glass 3.

Tudi pri tem telefonu Nokia obljublja proizvajalec HMD Global tri leta nadgradenj in varnostnih popravkov operacijskega sistema Android. Foto: Ana Kovač

Procesorski mešani občutki

Potem procesor: že res, da je Qualcommov procesor Snapdragon 480 osemjedrni in podpira mobilna omrežja pete generacije (5G), a je res tudi to, da ga večinoma najdemo pri cenejših telefonih (drugih proizvajalcev), medtem ko se v tem cenovnem razredu običajno znajdejo zmogljivejši procesorji.

Toda med preizkusom nismo zaznali nobenih omembe vrednih zatikanj, izpadov ali drugih težav, ki bi jih lahko pripisali pomanjkanju procesorske zmogljivosti. Že res, da nismo šli pretirano globlje od običajnih opravil z mobilnim telefonom, a je za številne uporabnike že to povsem dovolj. Pomnilnik (šest gigabajtov) in optimizirana programska oprema sta očitno odlično opravila svoj del naloge.

Razporeditev kamer na zadnji strani je prepoznavna za (novejše) pametne telefone blagovne znamke Nokia. Foto: Ana Kovač

Zaslon

Pametni telefon Nokia X10 ima zaslon FHD+ IPS LCD premera 6,67 palca (16,94 centimetra) in ločljivosti 2400x1080 pik. Frekvenca osveževanja zaslonske slike je 60 hercev.

Čeprav to niso zvezdnate lastnosti zaslona, je resnici na ljubo ta zaslon več kot dovolj za večino vsakdanjih opravil s pametnim telefonom. Nižja frekvenca osveževanja med drugim podaljša čas med polnjenjema telefona, kar ji lahko štejemo v plus, a se pri spremljanju kakšnih športnih prenosov in zlasti pri zahtevnejših igrah občuti razlika glede na tekmece, ki se lahko pohvalijo z osvežitvijo zaslonske slike 90- ali kar 120-krat v sekundi.

Glavna kamera pametnega telefona Nokia X10 ima nekoliko nižjo ločljivost, kot jo ima model X20, a pri dnevni svetlobi in brez povečave razlik v fotografijah teh dveh naprav praviloma ni mogoče razločiti. Foto: Ana Kovač

Pogled levo, desno in spodaj

Zaradi odpornosti po standardu IP52 je odveč strah pred prahom in kakšno kapljo dežja, ne pa tudi pred neposrednim stikom s tekočino. Za odganjanje nepooblaščenih dostopov lahko poskrbi čitalnik prstnih odtisov, ki domuje v tipki za vklop na desni strani telefona.

Na levi strani je namenska tipka, ki prikliče Googlovega pomočnika (Google Assistant) – če tega ne boste uporabljali, ji programsko ne morete določiti drugega namena. Lastniki (starih) analognih slušalk bodo veseli 3,5-milimetrskega vmesnika na spodnji strani telefona, malo manj pa navdušuje zgolj povprečen zvok.

Spodnja stran pametnega telefona Nokia X10 Foto: Ana Kovač

Prihranek na glavni kameri

Pametni telefon Nokia X10 omogoča uporabo dveh SIM-kartic hkrati (kar je skoraj postalo standardno celo že pri vstopnih modelih). Če želimo nadgraditi shrambni prostor s pomnilniško kartico microSD (obvlada tiste z velikostmi do 512 gigabajtov), se bo treba podpori za drugo SIM-kartico odpovedati.

Podobnosti med X10 in X20 se nadaljujejo tudi pri kamerah s Zeissovim podpisom: oba telefona imata po štiri leče, a z eno pomembno razliko: ločljivost glavne kamere pri X10 je nižja in znaša 48 milijonov pik (pri X20 je 64 milijonov pik). V praksi so razlike majhne, pri dobrih pogojih osvetljevanja in razdalje do motiva ter brez povečevanja pa je fotografije, narejene s telefonoma X10 in X20, skoraj nemogoče ločiti.

Nokia X10

Dimenzije: 169 x 80 x 9,1 milimetra

Masa: 210 gramov

Operacijski sistem: Android 11

Procesor: Qualcomm Snapdragon 480, osemjedrni (2x2 gigaherca, 6x1,8 gigaherca)

Pomnilnik: šest gigabajtov

Zaslon: IPS LCD, premer 6,67 palca (), ločljivost FHD+ (2400x1080 pik), osvežitev slike 60 hercev, gostota 395 pik na palec

Kamera: zadaj glavna z ločljivostjo 48 milijonov pik (f/1.8), širokokotna z ločljivostjo pet milijonov pik, makro z ločljivostjo dva milijon pik, globinski senzor z ločljivostjo dva milijona pik; spredaj z ločljivostjo osem milijonov pik; bliskavica LED

Vmesniki: analogni (3,5-milimetrski) vhod za slušalke, USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC, Dual SIM ali SIM in podpora a pomnilniške kartice microSD (do 512 gigabajtov)

Akumulator: 4470 miliamperskh ur

Podatkovno omrežje: 4G/LTE, 5G

Leva stran pametnega telefona Nokia X10 Foto: Ana Kovač

Vzdržljivost akumulatorja, ki prijavlja zmogljivost 4470 miliamperskih ur, je zelo dobra za to vrednost, a smo pri marsikaterem pametnem telefonu že vajeni večjih zmogljivosti. Da ne bo pomote, en dan in pol ne bo nobena ovira tudi za najintenzivnejšo rabo, celo ob zmerno visoki intenziteti rabe bosta dva dneva povsem obvladljiva.

Nokia X10 podpira delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije, ki jih pri nas še ni (hitrosti 5G so v slovenskih mobilnih omrežjih omogočene v omrežjih 4G, kjer so bazne postaje nadgrajene, in pri programsko ustrezno prilagojenih mobilnih telefonih), zato se o tem še nismo mogli prepričati.

Debelina telefona Nokia X10 je malo več kot devet milimetrov. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Lahko bi rekli, da Nokia X10 nima nobene posebej izstopajoče lastnosti, a je v celoti soliden telefon, ki dela zanesljivo in obljublja daljšo vzdrževalno dobo (s tem tudi življenjsko) od številnih tekmecev v tem zelo tekmovalnem cenovnem razredu (priporočena redna maloprodajna cena je okrog 300 evrov).

Vsekakor lahko rečemo, da nismo zaznali niti ene posebej izstopajoče slabosti, kar je že samo po sebi – dobra lastnost.

Kaj nam je bilo všeč:

- tradiconalne vrednote Nokie (hitro in sprotno posodabljanje ter triletno posodabljanje operacijskega sistema),

- všečna oblika, ki ga skoraj ne loči od dražjega modela,

- dovolj zanesljivo delovanje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni hitre ali dinamične osvežitve zaslonske slike,

- izbira procesorja.