Neverjetna ostrina: prvi profesionalni objektiv Nikkor Z

Vtisi: objektiva Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S in Nikkor Z 14-30mm f/4 S

Novi objektivi in natikanje starih

Težava novih bajonetov je, da imajo na začetku še zelo malo lastnih kompatibilnih objektivov. Seveda je v navadi, da podjetje z novim bajonetom predstavi tudi adapter, s katerim lahko na nov bajonet natikamo starejše objektive. Z Nikonovim FTZ adapterjem so občutki v veliki večini pozitivni. Adapter se odlično razume z veliko večino prejšnjih objektivov Nikkor, težav nima niti z novejšimi Sigmami (serijo ART).

Foto: Peter Susič

Občutiti pa je, da ostrenje prek adapterja ni tako urno kot pri novih objektivih Nikkor Z. Ravno tako se zdi, da je motorček za ostrenje rahlo bolj glasen kot sicer. Tu je še težava s kompatibilnostjo nekaterih objektivov Tamron. To je sicer Tamronovo maslo, a velik trn v peti za tiste, ki so se omislili kakšnega od zelo dobrih objektivov G2.

Zato ni čudno da smo vsi nestrpno pričakovali nove objektive za bajonet Z. Že prejšnji trije (50mm f/1.8 S, 35mm f/1.8 S in 24-70mm f/4 S) so bili dobri in hitrega ostrenja. Kakšni bodo šele profesionalni objektivi!

Prvi profesionalni objektiv Nikkor Z nikakor ne razočara

Prvi je med nas prišel Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S. Kot je bilo že v uvodu povedano, gre za naravnost vrhunski objektiv. Nataknjen je bil na Nikon Z 6 in pri svojem delovanju ni razočaral. Ostril je bliskovito, tako na soncu kot v skorajšnji temi. Najbolj zanesljivo je seveda ostril takrat, ko je bila žariščna točna na sredini, a to nikakor ne pomeni, da ni znal najti ostrine, ko smo žariščno točko premaknili na rob.

Novi Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S. Precej velik v primerjavi s Nikon Z 6 ohišjem. Gre za Nikonov najboljši objektiv standardnega zooma. Foto: Peter Susič

Čeprav vreme v času testa ni bilo ravno najbolj fotogenično, smo vseeno objektiv preizkusili v različnih situacijah. Zagotovo lahko rečemo, da objektiv proizvede lepo ostre fotografije pri vseh dolžinah. Raznih popačenj ni bilo opaziti, ostrina pa je bila dobra tako v centru kot pri skrajnih robovih. Vinjete tudi ni bilo opaziti, ravno tako aberacij. K temu je mogoče pripomogla tudi nastavitev v fotoaparatu, ki naj bi samodejno popravljala tovrstne motnje na fotografijah.

Manjši od predhodnika in bolj trpežen

Sama izdelava objektiva Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S je zelo dobra. Čutiti je težo stekla, ki je v njem, kar pa ga naredi malce manj udobnega za prenašanje okoli vratu (čeprav je lažji od predhodnika in bolj trpežen, saj nima optične stabilizacije). Tekanje na ljubljanski grad v želji lovljenja lepega sončnega zahoda je lahko zato kar malce naporno.

Na objektivu najdemo tudi mali zaslonček, ki nam prikazuje želeno vrednost (ISO-vrednost, zaslonko, hitrost zaklopa, razdaljo žarišča). Ker pa nam te vrednosti pove tako zaslon za fotoaparatom, zaslon v kukalu oziroma zaslon nad fotoaparatom, tistega na objektivu nismo pogledali niti enkrat.

Na levi strani objektiva imamo dva gumba. Eden je namenjen spreminjanju prikaza podatkov na mini zaslonu, ki je na vrhu objektiva. Drugega pa je mogoče nastaviti za spreminjanje želene nastavitve. Foto: Peter Susič

Ultraširok malček

Poleg objektiva za standardni zoom pa smo v test prejeli še vstopni Nikkor Z objektiv v svetu ultra-širokih fotografij. Že pred nekaj tedni je luč sveta ugledal tudi manjši objektiv 14-30mm f/4 S, ki se je pridružil bolj kompaktni in cenovno ugodnejši družini objektivov Nikkor Z za bajonet Z. Profesionalni ultraširok objektiv za bajonet Z pride šele naslednje leto, a mali 14-30mm f/4 S si nikakor ne zasluži biti spregledan.

Ko je Nikkor Z 14-30mm f/4 S "zložen", je zelo majhen in kot tak odličen sopotnik za izlete. Foto: Peter Susič

Glede na svojo majhnost (starejši 14-24mm f/2.8 je v primerjavi z novim objektivom pravi velikan, ki tehta cel kilogram, novi pa komaj pol kilograma) objektiv dela prav zelo dobre fotografije. V dobrih pogojih je ostrina celo primerljiva s starejšim profesionalnim objektivom. Tudi pri tem objektivu je bilo ostrenje zelo hitro, niti v temnejših prostorih nismo naleteli na težave.

Samodejno popravljanje popačenja je zelo izrazito

Se pa pri novem ultraširokem objektivu zelo pozna, ko imamo v fotoaparatu vklopljeno funkcijo za popravljanje popačenja. To je sicer zelo uporabna funkcija za tiste, ki se jim ne ljubi veliko packati z ravnanjem fotografij v programih, kot je recimo Photoshop. Fotoaparat kar sam poravna sicer neravne črte, fotografije pa so zato videti lepše že takoj iz fotoaparata. Je pa treba poudariti, da ta funkcija čisto malce poreže sliko, kar pomeni, da se dejanska širina kota malce zmanjša. Recimo temu, kot bi namesto pri 14 milimetrih objektiv približali na 14,5-15 milimetrov.

Novi ultra-širok malček nima kupolasto izbočenega stekla, zato nanj lahko nameščamo dodatne filtre. Je pa res, da premer 82 milimetrov pomeni zelo drage filtre. Foto: Peter Susič

Funkcijo lahko seveda izklopimo in obdržimo original datoteko. Zaradi tega imamo sicer več dela, imamo pa potem večji nadzor nad tem, kakšna bo končna fotografija. Mi smo funkcijo popravljanja popačenja pustili vklopljeno in se seveda držali tega, da smo pri fotografiranju raje naredili kakšen korak nazaj in zajeli malce večji kot.

Lahek in kompakten

Ohišje tega objektiva je zelo podobno tistemu iz Nikkor Z 24-70mm f/4 S, ki ga dobimo kot kit objektiv ob nakupu enega od fotoaparatov Z. Je izjemno lahko in kompaktno, mešanica plastike in kovine pa deluje dokaj trdno. Pred uporabo ga moramo malce zavrteti, na kar nas opozori kar fotoaparat sam. Zapiranju in odpiranju objektiva sledi slišen klik. Nekaterim to ni všeč, nas pa ni motilo.

Objektiv Nikkor Z 14-30mm f/4 S ko ta ni zložen. Foto: Peter Susič

Ohišje Nikona Z 6 je enako tistemu iz Nikona Z 7

Kar se ohišja Nikona Z 6 tiče, pa verjetno niti nima smisla pisati, saj je povsem identično Nikonu Z 7, z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. Dobrimi v smislu lepe razporeditve gumbov, enostavnega rokovanja, udobnega gripa, preglednih nastavitev in čudovitega zaslona, tako velikega na dotik kot tistega v kukalu.

Slabe lastnosti ostajajo še vedno malce spužvasti gumbi ter enojna kartica XQD (katere bodo kmalu prenehali izdelovati, Nikon pa že obljublja "firmware" posodobitev za podporo za kartice CF Express). Tudi akumulator (baterija) ni ravno najdlje trajajoča. Če nimamo čitalnika XQD-kartic in želimo prenesti slike prek USB-kabla, moramo fotoaparat pustiti vklopljen, kar pridno prazni baterijo. Da, naprave ne moremo napolniti prek USB-napajanja, temveč samo z ločenim napajalnikom za baterijo.

En vhod za spominsko kartico je res malce premalo. Želeli bi si vsaj dodatne možnosti za SD-kartico, tako kot jo imajo drugi profesionalni fotoaparati Nikon. Foto: Peter Susič

Sklepna misel

Novi Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S je vsekakor vrhunski, kaže pa na eno slabost, če temu lahko tako rečemo. In to je spet cena. Prvi profesionalni objektiv za bajonet Z namreč stane približno 2.500 evrov. Profesionalnim fotografom se cena mogoče ne bo zdela previsoka, a nedvomno bodo nekateri še vedno raje pogledali proti starejšemu objektivu 24-70mm f/2.8 za F bajonet in ga uporabili prek adapterja.

Stari in novi. Foto: Peter Susič

Si bodo pa nov objektiv zagotovo morali omisliti tisti, ki bodo od objektiva hoteli izjemno hitro delovanje. Pozna se, da starejši objektivi niso enako urni kot novi. To pa pomeni, da bo neostrih posnetkov več kot sicer, česar pa si nekateri fotografi ne želijo.

Bo pa zato bolj enostavna izbira mali Nikkor Z 14-30mm f/4 S, ki je, kot povedano, primerljivo sposoben kot starejši 14-24mm f/2.8. Novega dobimo za približno 1.400 evrov, stari pa ostaja pri okoli 2.000 evrih. Če še enkrat pomislimo, da je stari objektiv težak točno en kilogram in da je novi dobrega pol kilograma lažji, je odločitev precej preprosta.

Sicer ne ravno posrečena primerjava v velikosti, saj bi bilo bolj smiselno primerjati novi Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S. A slednji pride šele drugo leto. Je pa ta primerjava vseeno na mestu, glede na to, kako podobne rezultate dobivamo iz obeh objektivov. Foto: Peter Susič

Nekaj fotografij, posnetih z objektivi Nikon Z 6 in novima Nikkor Z

Nikkor Z 14-30mm f/4: f/4, 1/1000 sekunde, ISO-100 Foto: Peter Susič Nikkor Z 14-30mm f/4: f/11, 8 sekund, ISO-400 Foto: Peter Susič Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S: Prva slika: f/2.8, 1/640 sekunde, ISO-100; Druga slika: f/2.8, 1/2500 sekunde, ISO-100 Foto: Peter Susič Nikkor Z 14-30mm f/4: f/11, 1/80 sekunde, ISO-100 Foto: Peter Susič Nikkor Z 14-30mm f/4: Zgornja pri 14mm, spodnja pri 30mm Foto: Peter Susič Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S: f/3.2, 1/50 sekunde, ISO-500 Foto: Peter Susič Nikkor Z 14-30mm f/4: f/4, 1/2500 sekunde, ISO-100 Foto: Peter Susič