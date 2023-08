LAMAX X9.2: ugoden vstop v akcijsko videografijo

Akcijsko kamero LAMAX X9.2 podpisuje v slovenski javnosti manj znana družba Lamax Electronics, ki ima svoj uradni naslov in službo za uporabnike na Češkem.

Svoje izdelke, poleg akcijskih kamer so to med drugim tudi zvočniki, avtomobilske kamere, prenosni akumulatorji (power bank) in celo električni skuterji, prodajajo predvsem prek spleta v slovansko govorečih državah srednje Evrope ter še v Nemčiji in na Madžarskem.

Zgornja stran akcijske kamere LAMAX X9.2 Foto: Gaja Hanuna

Vodotesnost s priloženim okvirjem

Naša preizkušanka, akcijska kamera LAMAX X9.2, ne skriva ambicij, da bi bila nizkocenovna alternativa veliko dražjim in bolj znanim akcijskim kameram GoPro. Ali ji to uspeva? Tega odgovora tokrat ne bomo imeli, ker v obdobju preizkusa Lamaxove kamere nismo imeli pri sebi nobene kamere GoPro, zato smo se usmerili na značilnosti preizkušanke in to, kako opravlja svoje delo.

Prvo, kar opazimo takoj ob odprtju zavojčka, je škatla z veliko dodatnih kosov in priboljškov. Kamera je privzeto nameščena v vodotesen okvir, za katerega proizvajalec navaja vodotesnost do 40 metrov, kamero pa je mogoče uporabiti tudi brez tega vodotesnega okvirja, za kar je med dodatno opremo pripadajoči "suhi" okvir. Z vodotesnim okvirjem se moramo odpovedati upravljanju prek zaslona na dotik, ostane pa upravljanje prek štirih glavnih tipk, dveh zgoraj in dveh ob desni strani.

Ob nakupu je kameri priloženo vodotesno ohišje, ki omogoča delo pod vodo. Foto: Gaja Hanuna

Razkošje priloženih dodatkov

Med drugim tako med dodatki najdemo tudi daljinski upravljalnik, ki si ga lahko kot uro pritrdimo na zapestje, in zunanji mikrofon za kakovostnejši zajem zvoka v različnih okoliščinah. Še prijazno opozorilo, da ne bo kdo tega odkril na najslabši način: ti dve napravi nista vodoodporni.

Tu so še različni nosilci, vključno s triosnim nosilcem, ki omogoča pritrjevanje v najrazličnejše smeri, standardiziranim nosilcem J-mount za hiter vklop z dvigom ter nosilci za pritrjevanje na držalo, drog oziroma na krmilo in v ohišje za stativ.

Med številnimi priloženimi datoteki je tudi daljinski upravljalec, ki ga lahko nosimo na zapestju kot uro. Foto: Srdjan Cvjetović

Novi kabel USB-C ne bo pomagal

Ne manjka niti kabel microUSB, s katerim kamero lahko napolnimo, ko ji zmanjka energije, a bi namesto tega starega in vedno manj prisotnega standarda raje videli danes veliko bolj običajen standard USB-C.

Skrb za zunanjo površino olajšata mehka zaščitna torbica in krpica iz mikrovlaken za čiščenje zaslonov in objektiva. Ne moremo se pa izogniti vtisu, čeprav morda nepomembnemu, sploh pa ne odločilnemu, da bi bila ob vsem tem razkošju dodatne opreme ta krpica vendarle lahko malo večja.

Prvo, kar opazimo takoj ob odprtju zavojčka, je škatla s številnimi dodatnimi kosi. Foto: Gaja Hanuna

Izbirčna glede pomnilniških kartic

Posebej pa je treba priskrbeti tudi pomnilniško kartico microSD za shranjevanje posnetkov, kar pomeni, da vsega, kar je treba imeti za takojšen zagon, le ne najdemo v zavojčku. Zelo bi si želeli notranji pomnilnik, a glede na ugodno ceno mu njegove odsotnosti niti ne smemo preveč zameriti.

Proizvajalec v drobnem tisku svetuje uporabo najnovejših in najkakovostnejših pomnilniških kartic – in se je izkazalo, da to ni brez razloga. Ko smo namreč najprej uporabili pomnilniško kartico manj znanega proizvajalca, je ta po vsakem izklopu izgubila zvezo s kamero, čeprav je bila visokega razreda Class 10. S kartico Class 10 proizvajalca Kingston teh težav ni bilo več.

Na desni strani je tudi reža za pomnilniško kartico, ki jo je pred prvo uporabo treba priskrbeti posebej. Foto: Gaja Hanuna

Slovenščina samo v navodilih

Priložena navodila so tudi v slovenščini, a to ne velja tudi za vmesnik kamere. V prvem od dveh dokumentov so podrobno pojasnjeni vsi izbirniki, v drugem pa delovanje posameznih tipk, a tudi brez navodil lahko kar sami hitro dojamemo, kako deluje kamera.

Kamero je mogoče upravljati prek aplikacije iSmart DV2 na povezanem pametnem telefonu, ki omogoča tudi takojšen prenos posnetih videov in fotografij na povezani pametni telefon, kar je zagotovo varneje kot na pomnilniških karticah, ki so manj odporne. Aplikacija v Googlovi programski tržnici sicer nima najboljše ocene, morda tudi zato, ker ni med najhitrejšimi in ker je očitno prepojena z oglasi, ki naj bi jih bilo mogoče ukrotiti z nakupom plačljive različice – ali je to res, ne vemo, ker nakupa ni mogoče izpeljati. Aplikacija sicer podpira povezovanje prek tehnologij WiFi in Bluetooth ter kabla (micro)USB, a prav tako ne zna slovensko.

Tipki gor in dol imata različne funkcije ob kratkem in dolgem pritisku na njiju. Foto: Gaja Hanuna

Akcijska kamere LAMAX X9.2

Dimenzije: 60 × 44 × 33 milimetrov

Masa: 65 gramov

Zaslon zadaj: na dotik, premer dva palca (5,1 centimetra), TFT LCD

Zaslon spredaj: premer 1,3 palca (3,3 centimetra), TFT LCD

Vodotesnost: do 40 metrov s priloženim vodotesnim ohišjem

Ločljivost videoposnetkov: 4K: 3840 x 2160 pik in 60 sličic na sekundo interpolirano, 3840 x 2160 pik in 30 sličic na sekundo dejansko; 2,7K: - 2704x1520 pik in do 60 sličic na sekundo; 1080: 1920 x 1080 pik in do 120 sličic na sekundo; 720: 1280 x 720 pik in do 240 sličic na sekundo

Format videa: datoteke MOV, stiskanje H.264, elektronska stabilizacija MAXsmooth

Fotografije: datoteke JPG, ločljivost do 16 milijonov pik

Pomnilnik: s pomnilniško kartico microSD (ni priložena) z velikostjo do 128 gigabajtov (najmanjša hitrost UHS-I U3)

Povezljivost: WiFi, microUSB, microHDMI

Zmogljivost akumulatorja: 1.050 miliamperskih ur

Trajanje akumulatorja: deklarirano 120 minut pri videu 1080p, dejansko manj

Vsebina pakiranja: akcijska kamera LAMAX X9.2 z izmenljivim akumulatorjem, vodotesno ohišje, daljinski upravljalnik, zunanji mikrofon, okvir za uporabo brez vodotesnega ohišja, nadomestna sponka za vodotesno ohišje, 2x samolepilni nosilec za pritrditev na gladke površine (čelada, kapuca), Fast plug-in za hitro pritrditev na držalo, J-mount za hiter vklop z dvigom, nosilec za na drog ali npr. na krmilo, triosni priključek za montažo v vseh smereh, 2x nalepke 3M za ponovno pritrditev samolepilnega nosilca, adapter za stativ, reduktor za stativ za priključitev fotoaparata na dodatno opremo, kabel microUSB za polnjenje fotoaparata, mehka zaščitna torba, krpa iz mikrovlaken za čiščenje zaslonov in objektiva

Cena: 119 evrov (proizvajalčeva priporočena redna maloprodajna cena)

Vir: Lamax Electronics

Ko je kamera nameščena v svoje vodotesno ohišje, je upravljanje mogoče prek štirih tipk, ne pa tudi prek zaslona na dotik. Foto: Gaja Hanuna

Dva zaslona

Na zadnji strani je glavni zaslon na dotik s premerom dveh palcev (5,1 centimetra), na sprednji strani ob objektivu pa je manjši, 1,3-palčni (3,3-centimetrski) zaslon, ki je primeren predvsem za fotografiranje selfijev in videosnemanje vlogerjev, ko želijo imeti sebe na posnetku.

Preklop med zaslonoma je z daljšim pritiskom na spodnjo stransko tipko, tudi v vodotesnem ohišju.

Hitro ali počasi in predvsem ne tresoče

Poleg več ločljivosti so podprti tudi ustvarjalni načini snemanja, kot sta snemanje počasnih dejanj ali nekajkratno upočasnjevanje hitrih gibanj.

Glavni zaslon akcijske kamere LAMAX X9.2 Foto: Gaja Hanuna

Proti tresočim kadrom se bori funkcija elektronske stabilizacije slike MAXsmooth, a je ob tem treba vedeti, da ta funkcija zmanjšuje vidno polje in lahko vpliva na kakovost videa v slabše osvetljenem okolju.

Programski priboljški

Za snemanje pod vodo poleg omenjenega priloženega vodotesnega okvirja skrbi tudi posebni programski način za potapljanje, ki je na voljo v nastavitvah. Ta način izenačuje barvne variacije pri podvodnih posnetkih.

Sprednja stran s sprednjim zaslonom akcijske kamere LAMAX X9.2 Foto: Gaja Hanuna

Tu so med drugim še funkcija za odstranjevanje šumov vetra, ki skrbi za boljši zvok v vetrovnem okolju, časovni zamik in še nekatere druge. Kamera naj bi s posameznim polnjenjem elektrike zdržala dve uri, a nam v praksi tega ni vedno uspelo doseči.

Sklepna beseda

Akcijska kamera LAMAX X9.2 za sprejemljivo ceno ponuja vstop v svet akcijskih kamer, kot dodaten bonus pa ji je priložene še obilo dodatne opreme za snemanje v različnih okoliščinah. Čeprav najbrž ne bo prva izbira zahtevnih videografov, se vendarle lahko pohvali tudi z nekaterimi naprednejšimi funkcijami, ki bi lahko zadovoljile tudi njih.

Za "rekreativne" uporabnike ponuja kamera LAMAX 9.2 ugodno razmerje zmogljivosti in cene – ali povedano drugače, trikrat dražja akcijska kamera skoraj zagotovo ni trikrat boljša izbira.

Akcijska kamera LAMAX X9.2 za sprejemljivo ceno ponuja vstop v svet akcijskih kamer, kot dodaten bonus pa ji je priložene še obilo dodatne opreme za snemanje v različnih okoliščinah. Foto: Gaja Hanuna

Kaj nam je bilo všeč:

- obilo dodatne opreme, vključno z daljinskim upravljalnikom, zunanjim mikrofonom in vodotesnim ohišjem,

- preprosta raba,

- cena.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni lastnega pomnilnika, odvisnost od pomnilniških kartic,

- uporaba starega vmesnika microUSB,

- vmesnik kamere ne podpira slovenščine.