Dobrih 200 prevoženih kilometrov smo potrebovali za sklep, da je električni skiro s polnim imenom Segway Ninebot KickScooter D38E trenutno eden najboljših, morda celo najboljši, kar jih lahko kupimo na slovenskem trgu, če iščemo kompromis med ceno in kakovostjo. Gre za e-skiro, ki ni ne dirkač in ne maratonec, je pa precej dovršeno utelešenje pojma t. i. mikromobilnosti, ki mu resnih napak pravzaprav ne moremo očitati, redke pomanjkljivosti pa postanejo očitne šele, ko ta skiro potisnemo blizu meja zmogljivosti. Predstavljamo argumente za nakup in proti njemu, ki bodo morda v pomoč morebitnemu kupcu električnega skiroja Segway D38E.

Razlogi za nakup skiroja Segway D38E

Solidno pospešuje in zadovoljivo oziroma za slovenske razmere "praktično" daleč pripelje tudi težjega uporabnika.

Domet je zagotovo ena od lastnosti, ki povprečnega kupca e-skiroja zanima najbolj. Segway trdi, da lahko D38E z enim polnjenjem baterije prevozi do 38 kilometrov. To morda drži v idealnih in "laboratorijskih" pogojih, kjer so teža voznika, zračni upor in trenje optimalni, v resničnosti, kjer je na delu več spremenljivk, pa je domet pričakovano nižji.

S kričečo rdečo barvo Segway D38E nekoliko izstopa v poplavi zvečine črnih in črno-sivih e-skirojev. Foto: Matic Tomšič

To ne pomeni razočaranja: testni Segway D38E je z enim polnjenjem baterije 95 kilogramov težkega upravljavca, avtorja teh vrstic, odpeljal na 22 kilometrov dolgo neprekinjeno krožno pot, ki smo jo končali s petimi odstotki napolnjenosti baterije. Zadnjih nekaj kilometrov je bila končna hitrost zaradi varčevalnih ukrepov sicer omejena na 15 kilometrov na uro, bolj polžje je bilo tudi pospeševanje.

V praksi se vsaj pri nas z električnim skirojem skoraj nihče verjetno ne bo vozil tako dolgih etap brez postankov. Večino testnih poti smo tako opravili na "praktični" razdalji desetih kilometrov ali manj, kjer pa D38E blesti.

Našo običajno pot, dolgo približno devet kilometrov, je ob stalnem držanju končne hitrosti, ta je omejena na 25 kilometrov na uro, praviloma končal še z dobro polovico neporabljene elektrike. To je v teoriji dovolj še za pot nazaj, toda večina uporabnikov, ki se z e-skirojem vozi na takšne razdalje oziroma ga kupi z namenom vsakodnevnega opravljanja istih poti, na primer na delovno mesto, ga bo pred vrnitvijo najverjetneje priključila na električni polnilnik.

Glede na to, da je avtor tega preizkusa s približno 95 kilogrami telesne teže že precej blizu zgornji meji obtežitve, ki jo zmore brez ječanja prepeljati Segway D38E – najvišja teža voznika naj bi znašala 120 kilogramov –, so bili pospeški presenetljivo solidni. Končno hitrost je e-skiro v našem primeru dosegel po približno 50 prevoženih metrih.

Zaslon je preprost in pregleden. Tudi neizkušenemu uporabniku bo takoj jasno, kaj pomeni katera številka ali simbol. Foto: Matic Tomšič

Razmeroma dobro se drži tudi ob vzpenjanju v klanec, vendar ne prestrmega. Krajši nadvoz s približno desetstopinjskim naklonom je ob približanju s končno hitrostjo premagal brez težav, ob začetku pospeševanja šele ob vznožju pa 95 kilogramov težkega voznika ni zmogel pripeljati do vrha. Segway sicer trdi, da lahko D38E premaga tudi klanec z 20-stopinjskim naklonom, vendar pa to verjetno velja zgolj, če na skiroju stoji voznik peresne kategorije.

Stabilnost vožnje in okretnost, recimo, da tudi udobje.

Segway D38E s težo več kot 16 kilogramov spada med nekoliko težje predstavnike svojega cenovnega in zmogljivostnega razreda, toda to ni nujno pomanjkljivost. Kar mu večja teža odvzame pri prenosljivosti po stopnicah in dosegu, ki bi bil morda večji s kakšnim kilogramom manj, mu doda pri stabilnosti in splošnem občutku, da je vožnja nekoliko varnejša.

Vozili smo že primerljive e-skiroje drugih proizvajalcev, ki so od modela D38E lažji tudi za skoraj štiri kilograme. Razlika je očitna – v primerjavi z lažjimi e-skiroji se zdi D38E ob manevriranju pri višjih hitrostih bistveno bolj zanesljiv, dovoljuje pa tudi nekaj več nožne telovadbe voznika, če oziroma ko ta med vožnjo spreminja položaj stopal.

Bolj stabilna drža Segwaya na vozni površini drznejšim voznikom omogoča tudi nekaj več svobode pri iskanju skrajnosti oprijema tega e-skiroja. Toda previdno: avtor članka je pri potiskanju Segwaya do limita padel. Z vozišča v travo, a vendarle. Nošnja zaščitne čelade, po možnosti tudi druge zaščitne opreme, je pri vožnji električnega skiroja v kombinaciji z veliko mero previdnosti tako rekoč nujna. Ne pozabimo tragične nesreče, ki se je v začetku marca pripetila vozniku e-skiroja v Ljubnem ob Savinji.

Zavore bi lahko bile boljše. Če je voznik težji, ustavljanje od končne hitrosti do mirovanja traja malce predolgo. | Foto: Segway

O presežkih, kar zadeva udobje, pri e-skirojih za 500 evrov težko govorimo, ker po večini nimajo vzmetenja, kar pomeni, da se vsak tresljaj ob vožnji čez večji kamenček, robnik ali luknjo v cestišču prenese neposredno v telo voznika. Najboljše vzmetenje so tako rahlo pokrčena kolena. Je pa pri e-skiroju Segway D38E z vidika udobja prednost to, da ima velika kolesa, ki vendarle pomagajo nekoliko ublažiti manjše vibracije.

Izjemna preprostost upravljanja.

Segway D38E ima na krmilu manjši zaslon LED, ki prikazuje podatke o hitrosti, načinu vožnje (ekološki, običajen in športni), statusu povezave s pametnim telefonom prek bluetootha in stanje napolnjenosti baterije. Za upravljanje skrbi en sam gumb pod zaslonom:

- daljši pritisk e-skiro vklopi in nato tudi izklopi,

- kratek pritisk, ko je e-skiro vklopljen, prižge sprednjo in zadnjo luč, še en pritisk ju izklopi,

- dva hitra zaporedna pritiska spremenita način vožnje (Eko ali E, običajen ali D, športni ali S).

Tako rekoč nujna je sinhronizacija D38E s Segwayevo aplikacijo. Skiro je namreč nujno registrirati, saj s tem odstranimo omejitev hitrosti na 15 kilometrov na uro in nadležno piskanje, ki ne preneha, dokler D38E ni povezan z aplikacijo.

Aplikacija nam med drugim pove, kakšna je trenutna napolnjenost baterije, koliko kilometrov lahko še prevozimo (približno) in koliko smo jih že od prve sinhronizacije električnega skiroja s pametnim telefonom. Foto: Matic Tomšič

V precej preprosti aplikaciji lahko nato preverimo preostali doseg in odstotek napolnjenosti baterije, spremljamo prevožene kilometre, upravljamo nekatere osnovne parametre e-skiroja, kot sta jakost rekuperacije električne energije pri zaviranju ali vklop načina za pešce, ki najvišjo hitrost skiroja omeji na pet kilometrov na uro.

Barvna shema skrbi za to, da D38E ni videti preveč generično.

Tako rekoč vsi električni skiroji so še vedno zelo podobni zdaj že skoraj legendarnemu modelu Xiaomi M365, ki je leta 2018 začrtal oblikovalske smernice, ki se jih proizvajalci držijo še danes. To drži tudi za Segway D38E, ki pa se vseeno trudi nekoliko izstopati iz množice. Del ogrodja oziroma podvozja je bil pri testnem primerku tako živo rdeče barve, kar je dobrodošla osvežitev v siceršnji poplavi črnih oziroma črno-sivih električnih skirojev, ki jih zvečine videvamo v Sloveniji.

Dobro razmerje med ceno in tem, kar ponuja.

Električni skiro Segway D38E v slovenskih (spletnih) trgovinah trenutno stane okrog 500 evrov. Za ta znesek dobimo prevozno sredstvo, ki se pelje izredno dobro ter tudi pri višjih hitrostih vzbuja občutke stabilnosti in relativne varnosti, ki soliden praktični doseg ter presenetljive pospeške omogoča tudi nekoliko težjim posameznikom in ki se ga naučimo uporabljati v dveh minutah.

Na hitro: tehnične lastnosti električnega skiroja Segway D38E





Moč motorja: 350W

Najvišja hitrost: omejena na 25 km/h

Doseg: do 38 kilometrov

Nosilnost: do 120 kilogramov

Največji kot vzpona: 20 stopinj

Kapaciteta baterije: 10.500 mAh

Teža: 16,3 kg

Premer koles: 25,4 centimetra

Stvari, ki bi jih Segway lahko izboljšal (oziroma mora vsaj eno)

Predolga zavorna pot pri višjih hitrostih in težjem vozniku.

To je verjetno največja pomanjkljivost električnega skiroja Segway D38E. Za ustavljanje od končne hitrosti do mirovanja v našem primeru, torej med prevažanjem 95 kilogramov težkega voznika, potrebuje nekoliko predolgo.

Jasno je, da zaviranje ne sme biti preveč sunkovito, saj bi lahko voznika katapultiralo čez krmilo, toda nismo se mogli znebiti občutka, da smo zavorno ročico pri zaviranju s končne hitrosti oziroma po hribu navzdol stiskali malo v prazno oziroma da bi bilo mogoče na tem področju še kaj izboljšati brez ogrožanja varnosti oziroma stabilnosti voznika.

Na tem mestu je seveda treba poudariti, da naj se električni skiro vselej vozi defenzivno. To pomeni, da se z vožnjo med drugim ne izpostavljajmo situacijam, v katerih bi dejansko potrebovali sunkovito zaviranje. Sploh na manj preglednih ali bolj prometnih voziščih je za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu najbolj smiselno v vsakem trenutku pričakovati, da nam bo pred sprednje kolo skočil otrok ali mačka.

(Pre)ozek svetlobni snop sprednje luči.

Zelo ozko usmerjen svetlobni snop e-skiroja D38E. Foto: Matic Tomšič

Drugi ugotovljeni pomanjkljivosti, če jima lahko tako rečemo, sta morda malce bolj pikolovski. Med nočno vožnjo bi si želeli sprednjo luč z bolj razpršenim svetlobnim snopom. Trenutni je zelo ozko usmerjen, kar je lahko težava pri zavijanju, če se vozimo po tudi sicer slabo osvetljenem ali celo neosvetljenem vozišču, saj tako ne vidimo, ali bomo čez nekaj metrov naleteli na grbino ali drugo oviro. Če se vozimo hitreje, morda ne bomo imeli časa, da bi oviro varno obvozili.

Zaponka za zlaganje e-skiroja bi lahko bila bolj toga.

Ko električni skiro Segway D38E zložimo v položaj za prenašanje ali prevažanje, krmilo na kljuko na zadnjem blatniku pripnemo z zaponko, ki je sicer namenjena tudi udarjanju po zvoncu. Zato je malce mehkejša, posledica tega pa je, da se med prevažanjem skiroja v avtomobilu ob prvem tresljaju sname s kljuke na blatniku, e-skiro pa med nadaljevanjem vožnje nato "pleše" po prtljažniku.

Foto: Matic Tomšič

Ob električnem skiroju Segway D38E smo preizkusili še njegovega manj zmogljivega bratca, model D18E. Ta ima v primerjavi s testirancem nekoliko šibkejši motor (izhodna moč 250 vatov), prepolovljeno kapaciteto baterije in posledično tudi več kot prepolovljen maksimalni doseg, ki po navedbah Segwaya znaša le 18 kilometrov. D18E je tudi malce lažji, a ne bistveno (14,8 kilograma, torej je od zmogljivejšega brata lažji za 1,5 kilograma). Skiroja se po videzu sicer tako rekoč ne razlikujeta.



Cena modela D18E je trenutno nekaj manj kot 400 evrov. Bi priporočili nakup? Morda nekomu, ki ima strogo omejen proračun in več kot 400 evrov za električni skiro preprosto ne more zapraviti, ali pa nekomu, ki mu je vseeno za doseg, saj bo skiro uporabljal izključno na zelo kratkih poteh.



Za vse druge dileme ni: D38E je res sto evrov dražji, a je bistveno boljši v tako rekoč vseh vidikih.