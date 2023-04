Huawei Watch Ultimate: brez ovir zlasti za potapljače in (ekstremne) pohodnike

Najnovejša Huaweieva pametna ura je zasnovana predvsem za tiste, za katere so ekstremne obremenitve pohodništva in zlasti potapljanja del življenja, spremlja pa jo tudi kar zahtevna cena.

Na področju pametnih ur Huawei nima enakih težav kot pri pametnih telefonih, kjer so zaradi ameriških gospodarskih sankcij prikrajšani za nekatere tehnologije (predvsem 5G) in programske rešitve (predvsem Googlove storitve in mobilno okolje).

Tako Huawei ves čas ponuja nove pametne ure, s katerimi nagovarja najrazličnejše profile uporabnikov in ki se zaradi prednosti operacijskega sistema Harmony OS, zlasti vrhunsko vzdržljivostjo akumulatorja (nazivna zmogljivost 530 miliamperskih ur), ki neredko dosega dva tedna, učinkovito kosajo s tekmeci.

Znana podoba Huaweievih pametnih ur je obogatena z ikonami za nove funkcije, predvsem potapljanja. Foto: Gaja Hanuna

Daleč in globoko čez vse meje

Najnovejša med njimi je Huawei Watch Ultimate – namenjena je predvsem tistim, ki so med svojo dejavnostjo v divjini odprtih prostranstev in/ali pod globoko vodno gladino izpostavljeni izzivom in naporom, ki jih večina nas navadnih smrtnikov ne bo nikoli niti poskusila (bolj pošteno: ne bo zmogla poskusiti).

Poleg vseh več kot sto športnih in rekreativnih programov, ki smo jih že spoznali pri prejšnjih Huaweievih pametnih urah, ima Huawei Watch Ultimate več programov za različne vrste potapljanja. Z dobrim razlogom: ta ura naj bi prenesla celo 24 ur do 110 metrov pod morsko gladino – v jeziku standardov je ura vodoodporna skladno s standardom ISO 22810 in specifičnim potapljaškim standardom EN 13319.

Video: prvi trenutki spoznavanja pametne ure Huawei Watch Ultimate





Ekstremne razmere zahtevajo ekstremne materiale

Ekstremnim razmeram primerna je tudi izbira materiala. Ohišje je narejeno iz zlitine na osnovi cirkonija – rečejo ji tekoča kovina –, bila pa naj bi odpornejša celo od titana, ki je običajna izbira za ekstremne razmere.

Na seznamu materialov sta še, kot ji pravijo, keramika nano-tech kot varovalna plast (še vedno nevrtljivega) oboda ure in safirni kristal, ki s svojo trdoto varuje zaslon ure.

Za pametno uro Huawei Watch Ultimate voda ne bi bila težava niti 110 metrov pod gladino. Foto: Gaja Hanuna

Tretji kolešček

Velika sprememba v primerjavi s predhodniki je očitna že na prvi pogled: Huawei Watch Ultimate ima tri koleščke. Tisti zgoraj desno ima običajne funkcije sprehajanja po izbirnikih, desnemu spodaj lahko sami določimo funkcijo izmed ponujenih v pripadajočem izbirniku. Naprednejše možnosti spremljanja aktivnosti pa so dostopne prek koleščka zgoraj levo.

Sprehajanje po izbirnikih in njihove ikone so takšni, kot smo že navajeni pri Huaweievih predhodnih urah, le da je pri uri Huawei Watch Ultimate teh funkcij še več.

Velika sprememba v primerjavi s predhodniki je očitna že na prvi pogled: Huawei Watch Ultimate ima tri vrtljive koleščke. Foto: Gaja Hanuna

Dve zunanji podobi, skupno osrčje in možgani

Pametna ura Huawei Watch Ultimate bo s prvim dnem začetka prodaje, to je bo 18. april, na voljo v dveh izvedbah, ki se razlikujeta samo po zunanjščini, funkcionalnost pa je pri obeh povsem enaka. Oba bosta tako med drugim zanesljivo spremljala potek poti in ponujala pot nazaj ter skrbela za podatke o atmosferskem tlaku, nadmorski višini, vremenskih razmerah, sončnem vzhodu in zahodu …

Model Voyage Blue, ki smo si ga ogledali, krasijo moder obod, ohišje v srebrni barvi in pas iz titana, njegova priporočena redna maloprodajna cena pa je zajetnih 899 evrov. Sto evrov nižja je cena modela Expedition Black, katerega ohišje je kovinsko sivo, obod pa je črn, enako kot pas iz posebne gume, ki naj bi bila lažja in odpornejša od običajnih fluoroelastomerjev. Drugi izvedbi je priložen še daljši pašček, ki omogoča nošenje čez potapljaška oblačila, dodatnega paščka pa se lahko veselijo tudi pri modri uri.

Posebnost pametne ure Huawei Watch Ultimate je podpora za vse oblike potapljanja, celo do globin, ki bodo večini izmed nas ostale nedosegljive. Foto: Gaja Hanuna

Številne znane dobrote prejšnjih Huaweievih ur

Pri obeh je enak tudi zaslon LTPO AMOLED, katerega premer je poldrugi palec (3,81 centimetra). Sliko lahko osveži do 60-krat v sekundi, a če vsebina to dopušča, prilagodi osveževanje na zgolj eno v sekundi in tako odločilno pomaga akumulatorju doseči njegovo res dolgo trajanje med polnjenjema.

Poleg titanovega paščka je modri izvedbi pametne ure Huawei Watch Ultimate priložen tudi dodaten pašček. Foto: Ana Kovač

Skupne so tudi vse tehnologije spremljanja, ki smo jih spoznali že pri predhodnikih, med drugim optični senzor TruSeen 5.0+, meritve elektrokardiograma (EKG), stresa, ravni kisika v krvi (SpO2), spremljanja spanja s tehnologijo TruSleep 3.0, pogovarjanje prek ure zahvaljujoč povezavi Bluetooth in še marsikaj. Ravno tako so pri obeh izvedbah enake posebne potapljaške funkcije, ki so prirejene za vse oblike od rekreativnega do tistega z jeklenko.

Optični merilec srčnega utripa na zadnji strani pametne ure Huawei Watch Ultimate Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Nabor funkcij, malo pa tudi podoba, nakazuje, da želi Huawei Watch Ultimate premešati karte v coni, kjer sta do zdaj dokaj udobno bivala Samsung Galaxy Watch 5 Pro in Apple Watch Ultra, najbližji tekmec nove Huaweieve pametne ure. Toda Huawei je poskrbel za nekaj (večinoma že zgoraj opisanih) priboljškov z nesporno izvirnostjo in dejstvom, da se je mogoče z uro Huawei Watch Ultimate potopiti globlje kot z Applovo uro Watch Ultra.

Zelo pomembna prednost vseh Huaweievih ur ostaja vzdržljivost akumulatorja. Trpežnost in posebni programi za potapljače na uri Huawei Watch Ultimate bodo zagotovo prepričali najaktivnejše uporabnike, ki jim je to pisano na kožo, če bodo le pripravljeni odšteti vse zahtevane evre. Kdor ne potrebuje te ekstremnosti in se ob tem ne zaljubi v podobo in materiale ure Huawei Watch Ultimate, bo nedvomno vsa svoja pričakovanja ob občutno manjši naložbi dosegel že z uro Huawei Watch GT 3 Pro ali kakšno drugo sorodno iz te družine.

Pametna ura Huawei Watch Ultimate se ponaša s posebej odpornimi in trpežnimi materiali. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- specifične funkcije za potapljače in ekstremne pohodnike/popotnike,

- dolga, res dolga vzdržljivost akumulatorja,

- zelo odporni materiali, ki so tudi premijskega videza,

- podoba.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- ni neposredne mobilne povezljivosti (povezava le prek Bluetootha s pametnim telefonom).