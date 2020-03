Huawei P40 lite: četudi brez Googla, še več pameti za še manj denarja

Pametni telefon Huawei P40 lite so, kot vse telefone lite družine P, predstavili tiho in skoraj neopazno.

Pametni telefon Huawei P40 lite so, kot vse telefone lite družine P, predstavili tiho in skoraj neopazno.

Leto 2020 se je v svojih prvih treh mesecih izkazalo za precej drugačno – in to ne v dobri luči. Toda Huawei ostaja zvest še eni svoji tradiciji: nekaj tednov pred veliko in slovesno svetovno premiero nove serije pametnih telefonov serije P (ki jo je letos karantenizirala epidemija bolezni covid-19 in jo bodo zato 26. marca prenašali le prek spleta) potihoma vnaprej predstavi najskromnejšega in zato tudi najugodnejšega člana nove družine.

Tudi letos so P lite predstavili skoraj neopazno

Tako je tiho in neopazno tudi letos v prvi polovici marca v naše roke za kratek čas prišel P40 lite – a samo zato, ker je lite skromen, še ne pomeni, da ni vreden našega zanimanja.

Ravno nasprotno, dozdajšnje izkušnje kažejo, da je v družinah pametnih telefonov serije P ravno lite praviloma najbolj prodajan, ker je zanj treba odšteti približno tretjino cene njegovih zmogljivejših bratcev, kljub temu pa ima kar nekaj lepih značilnosti in funkcij, ki bodo zadovoljile tudi nekoliko bolj zahtevne uporabnike.

Huawei P40 lite ima ob svoji ugodni ceni kar nekaj lepih značilnosti in funkcij, ki bodo zadovoljile tudi nekoliko bolj zahtevne uporabnike. Foto: Srdjan Cvjetović

Tri barve, prijazne do oči

Huawei P40 lite ima skoraj popolnoma enake specifikacije kot druga dva nekoliko prej predstavljena Huaweieva telefona. Zadnje dni lanskega leta so kitajskemu trgu predstavili pametni telefon Huawei nova 6SE, prve dni letošnjega leta pa na nekaterih drugih azijskih trgih še Huawei nova 7i.

Razlika je predvsem v barvni ponudbi – pri P40 lite so se naravnost potrudili z izvirnimi barvnimi kombinacijami. Tudi naš preizkušanec, ki je bil v zeleni barvi Crush Green, je bil prijazen do oči, poleg njega pa sta na voljo še rožnata Sakura Pink in vedno elegantna in tradicionalna črna.

Crush Green je ena od treh barv, s katerimi Huawei P40 lite prihaja na slovenski trg predvidoma 6. aprila. Foto: Srdjan Cvjetović

Glavna (vsekakor pa ne edina) aduta: procesor in kamere

Toda P40 Lite ne stavi samo na svoj videz, saj ima tudi močno srce – procesor Kirin 810, ki je gotovo eden od najboljših, ki ga bomo našli v telefonih srednjega razreda, in zagotovo gre temu velik del zahvale za hitro in odzivno delovanje.

Serija P je bila pri Huaweiu vedno tista, ki je poudarek namenila fotografiji. Medtem ko še čakamo, kako bodo v tem pogledu navduševali zmogljivejši člani družine P40, lahko rečemo, da se tudi lite izkaže, tudi ko je svetlobe (pre)malo. Četverček kamer zadaj, ena spredaj in programska oprema, ki se precej opira tudi na umetno inteligenco, poskrbijo, da bodo slike velikokrat boljše, kot bi pričakovali od pametnega telefona v tem cenovnem razredu.

Super hitro polnjenje naravnost iz zavojčka

Huawei P40 lite ima zmogljiv akumulator (4200 miliamperskih ur), ki bo tudi po celem dnevu intenzivne uporabe še vedno imel dovolj zagona in pogona.

Zahvaljujoč podpori za hitro polnjenje (do 40 vatov) pa bo že v pol ure polnjenja dobil dovolj energije skoraj za ves dan, v dobri uri pa se bo napolnil od praznega do sto odstotkov.

In zdaj še bonbonček: Huaweievega posebnega polnilnika in kabla, ki bi to polnjenje SuperCharge podpiral, ni treba posebej kupiti – je že priložen ob nakupu telefona.

Polnilec, ki podpira hitro polnjenje SuperCharge (do 40 vatov), je priložen telefonu. Foto: Srdjan Cvjetović

Štiri zadaj v kvadratu, ena spredaj v zaslonu

Delček v zgornjem levem delu več kot 16-centimetrskega zaslona je ukradla sprednja kamera, zaradi česar je zgornji rob precej manjši in je izkoristek sprednjega dela z zaslonom večji.

Četverček kamer na zadnji strani nekoliko izstopa, a spet ne toliko, da bi bil telefon zaradi tega nestabilen ali (zelo) nihajoč, ko ga položimo na mizo. Toda ravno temu četverčku gre zahvala za dobre in praviloma celo odlične fotografije v najrazličnejših – tudi najzahtevnejših pogojih fotografiranja.

Četverček kamer na zadnji strani pametnega telefona Huawei P40 lite Foto: Srdjan Cvjetović

Pri videu so rezultati dobri, ne pa tako izjemni kot pri fotografijah. Če se vam roke rade zatresejo, morate vedeti, da snemanje videa nima optične stabilizacije – vsega za manj kot 300 evrov pa le ne moremo imeti, mar ne?

Da, ima vhod za analogne slušalke, in ne, ni vodoodporen

Čitalnik prstnih odtisov je v samem zaslonu in nas je med našim kratkim preizkusom prepričal o hitrosti in zanesljivosti svojega delovanja. Na desni strani sta tipki za glasnost in vklop, na levi (zgoraj) pa utor za dve kartici SIM – če se boste eni odpovedali, si lahko omislite nadgradnjo shrambnega prostora do 256 gigabajtov s pomnilniškimi karticami primernega formata.

Na spodnji strani pa so vhod USB-C, mikrofon in zvočnik, a tudi za ljubitelje starih analognih slušalk nepogrešljiv 3,5-milimetrski analogni vhod. Pozor – P40 lite ni pripravljen na spopade s tekočinami, saj ni vodoodporen.

Pametni telefon Huawei P40 lite

Dimenzije: širina 76,3 mm, višina 159,2 mm, debelina 8,7 mm

Masa: 183 g

Barve: Midnight Black, Crush Green, Sakura Pink

Zasnova: steklo spredaj, plastika zadaj in ohišje

Zaslon: LCD, zunanja diagonala 16,26 cm (6,4 palca), 16,7 milijona barv, ločljivost FHD+ (2.310 x 1.080 pik), gostota 398 pik na palec

Procesor: osemjedrni Kirin 810, 2x Cortex-A76 2,27 GHz in 6x Cortex-A55 1,88 GHz

Operacijski sistem: odprtokodni Android 10, Huaweiev uporabniški vmesnik

Pomnilnik: 6 GB RAM

Shrambni prostor: 128 GB, razširljivo s kartico NM SD do 256 GB

Kamere zadaj: štiri kamere, glavna kamera z ločljivostjo 48 milijonov pik (zaslonka f/1.8), ultra širokokotna kamera z ločljivostjo 8 milijonov pik, makro kamera z ločljivostjo dva milijona pik, bokeh kamera z ločljivostjo dva milijona pik

Kamera spredaj: ločljivost 16 milijonov pik, zaslonka f/2.0

Akumulator: zmogljivost 4200 mAh, neodstranljiv, podpira tehnologijo hitrega polnjenja HUAWEI SuperCharge s 40 W (ustrezen kabel in polnilec na prodaj posebej)

Omrežje: 4G FDD LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 28A; 4G TDD LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / B41 (2535-2655 MHz); 3G WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19; 3G TDS: 34 / 39; 2G GSM: 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz); 2G CDMA: BC0

Povezljivost: WLAN - 802.11b/g/n/a/ac 2,4 GHz in 5 GHz; Bluetooth - Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC; USB - USB-C, USB 2.0; analogni (3,5 mm) vhod za slušalke; NFC

Senzorji: čitalec prstnih odtisov, senzor bližine, senzor svetlobe okolice, digitalni kompas, senzor gravitacije (pospeškomer), GPS (GPS/AGPS/GLONASS/QZSS/Galileo)

Avdio: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, midi

Video: 3gp, mp4

Vsebina škatle: naprava, polnilec za hitro polnjenje SuperCharge (40 W), kabel USB-C, slušalke, vodnik za hiter začetek, sponka za odpiranje reže SIM

Priporočena redna maloprodajna cena: 279 evrov

Predvideni začetek redne prodaje: 6. april 2020

Tudi brez Googla je mogoče (in predvidoma bo vedno lažje)

Na novem telefonu je lite je nameščen prostokodni operacijski sistem Android v svoji najnovejši deseti veliki različici, ki je nadgrajen s Huaweievim uporabniškim vmesnikom EMUI, prav tako v najnovejši različici.

Pametni telefon Huawei P40 lite pritegne pozornost tudi s svojo všečno obliko in samo 8,7 milimetra debeline.

Odsotnost Googlovega mobilnega okolja, predvsem tržnice Play Store, ki je vir drugih aplikacij, je verjetno edini resni pomislek, a ta zgodba vendarle nima nujno nesrečnega konca: obstaja več načinov, kako ta (vsak dan manjši) prepad premostiti.

V ločenem prispevku si oglejte te rešitve – čeprav Huawei uradno ne spodbuja teh rešitev in tudi ne pomaga pri njihovi izvedbi, vas bo najbrž zanimalo, da so nam na tem telefonu delovale prav vse. Pa še upamo si trditi, da bo to zanimivo samo še nekaj časa, dokler Huawei ne spravi vseh aplikacij (ali vsaj čim več) v svojo tržnico Huawei AppGallery.

Sklepna beseda

Eden od velikih adutov pametnega telefona Huawei P40 lite je njegova cena. To se hitro vidi, če primerjamo njegovega lanskega predhodnika P30 lite, saj je P40 lite kljub temu, da je nesporno zmogljivejši in naprednejši od P30 lite, skoraj pol cenejši, kot je bil P30 lite ob svojem zagonu.

Cena pa vsekakor ni edino, kar bi vas lahko pritegnilo pri tem novem pametnem telefonu. Če ne boste (preveč) pogrešali Googlovega programja in njegove tržnice Play Store oziroma vas ne moti, da boste morali narediti nekaj več, da pridete do svojih priljubljenih programov (če jih še ni v tržnici Huawei AppGallery), je Huawei P40 lite nedvomno zelo primeren kandidat za nekoga, ki za manj kot tri evrske stotake išče odlično fotografijo na mobilnem telefonu in čim večjo zmogljivost svojega pametnega telefona.

Kaj nam je bilo všeč :

- lepa oblika, zanimive barve,

- vzdržljiv akumulator in hitro polnjenje (na kar nas je Huawei že navadil) z že priloženim ustreznim polnilcem,

- odlične fotografije, tudi v pomanjkljivi svetlobi (na kar nas je Huawei že navadil),

- eden od najzmogljivejših procesorjev v tem cenovnem razredu,

- zelo ugodno razmerje zmogljivosti in cene.