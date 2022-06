Honor Magic4 Pro: ko otrok doseže in morda celo preseže očeta

Ali se še spomnite, kako je nastal Honor? V obdobju, ko je s svojimi pametnimi telefoni serij P in Mate Huawei močno nagovarjal najzahtevnejše uporabnike, ki jim za vrhunski telefon ni težko seči globlje v žep, je Honor, takrat še Huaweieva blagovna znamka, z mladostno usmeritvijo in predvsem bistveno nižjimi cenami meril na povsem drugo skupino uporabnikov.

Razmere so narekovale ločitev

Potem pa se je Huaweiu zgodilo nekaj takrat nepričakovanega in nezaslišanega: ostal je brez Googla in njegovih aplikacij, ne po svoji krivdi. Brez Googla je življenje sicer še kako mogoče, a nanj se je marsikdo nepovratno navezal. Sankcije so zajele tudi dostop do tehnologije in komponent za 5G, a očitno uporabnike to manj boli kot odsotnost Googlovih aplikacij.

Nekaj fotografij, ki smo jih naredili s pametnim telefonom Honor Magic4 Pro, ima zelo žive in (včasih morda celo malo preveč) intenzivne barve. Foto: Ana Kovač

Leta 2020 je zato padla odločitev: Huawei je Honorju prepustil samostojno pot, saj ga tako ni več oviral – ameriške omejitve, ki se nanašajo na Huawei, se ne nanašajo tudi na Honor.

Sorodstvo je (še vedno) očitno

Marsikateri Honorjev telefon je bil na začetku samostojne poti – s strojnega in oblikovnega vidika – še vedno skoraj enak kot eden od Huaweievih telefonov, razlike je bila le, uganili ste, v Googlu.

Tako tudi novi Honor Magic4 Pro (vsaj malo) spominja na Huawei Mate 40 Pro, kar pojasnjujejo s tem, da je razvoj sad dolgoletnih skupnih prizadevanj pod isto streho.

Huawei je Honorju prepustil samostojno pot, saj ga tako ni več oviral – ameriške omejitve, ki se nanašajo na Huawei, se ne nanašajo tudi na Honor. Foto: Ana Kovač

Veliko všečnega in privlačnega

Toda novi pametni telefon Honor Magic4 Pro, prvič smo ga uzrli konec februarja v Barceloni na letošnjem Mobile World Congressu, je trden dokaz, da Honor zdaj nastopa po svojih pravilih in da meri na vse skupine uporabnikov, v tem primeru kar na najzahtevnejše.

Zmogljiv procesor (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G), dober fotoaparat, podpora za 5G, do oči prijazen in udoben svetel, pregleden, oster in barvno živahen zaslonski prikaz ter hitro polnjenje so le nekateri argumenti, s katerim želijo prepričati, da je naložba nad evrskim tisočakom smiselna in upravičena.

Video: Dva dneva s pametnim telefonom Honor Magic4 Pro

Premijski vtis se začne (ali nadaljuje, kakor želite) pri materialih – ohišje je iz kovine in stekla. Delovanje telefona, na katerem je nameščen operacijski sistem Android 12, je hitro in odzivno, kar se za premijski telefon tudi spodobi. Pomnilnika je osem gigabajtov, shrambnega prostora pa 256 gigabajtov.

Zaslonski prikaz smo že pohvalili, slika pa se osveži od enkrat do 120-krat v sekundi – če želite, da je osvežitev na tem 6,81-palčnem (17,3-centimetrskem) zaslonu ves čas največja mogoča (za ceno večje porabe energije in posledično hitrejšega praznjenja), se to lahko določi v nastavitvah. Manjši košček zaslona zgoraj levo pa "ukrade" reža za sprednjo kamero in čitalec za razpoznavo obraza.

Sprednja stran pametnega telefona Honor Magic4 Pro Foto: Ana Kovač

Podrobneje o kameri (zadaj)

Na zadnji strani telefona so v velikem krogu tri kamere – ta res velik in štrleč krog je nekoliko nenavaden, zato bodo mnenja o njem gotovo zelo različna, a kljub svoji izrazitosti telefon, ko je z zadnjo stranjo položen na mizo, sedi precej naravnost. Glavna kamera ima ločljivost 40 milijonov pik, enako kot sosednja ultraširoka, telefoto kamera z ločljivostjo 64 milijonov pik pa ponuja učinkovito 3,5-kratno optično povečavo.

Že res, da Magic4 Pro teoretično ponuja tudi večje povečave, a so te nad 3,5-kratno digitalne oziroma hibridne, pri katerih z naraščajočo povečavo kakovost posnetkov hitro pada, zato se nam oznaka o stokratni povečavi ob kameri zdi nekoliko nepoštena. Sicer pa nam zelo kratek čas, ko smo se lahko igrali s telefonom, ni dopuščal temeljitejše analize njegovih fotografskih in video zmogljivosti.

V Sloveniji je pametni telefon Honor Magic4 Pro na voljo v dveh barvah: cian (na fotografiji) in črni. Foto: Ana Kovač

Omenili bomo navedbe proizvajalca, da med snemanjem videa poseben algoritem omogoča tudi sočasen zajem fotografij v fotografski kakovosti, ki presega parametre pripadajočega videoposnetka, ter da snemanje videa omogoča profesionalno kakovost z ločljivostjo 4K in jasnostjo HDR tudi pri 60 sličicah v sekundi.

Pametni telefon Honor Magic4 Pro



Dimenzije: 163,6 x 74,7 x 9,1 milimetra

Masa: 209 gramov

Operacijski sistem: Android 12 z uporabniškim vmesnikom Magic UI 6, Googlovo mobilno okolje

Procesor: štirinanometrski osemjedrni Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 5G (1x3.00 GHz Cortex-X2 in 3x2.40 GHz Cortex-A710 in 4x1.70 GHz Cortex-A510); grafični procesor Adreno 730

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov

Zaslon: 6,81-palčni (17,3-centimetrski) LTPO OLED, ločljivost 2848 x 1312, osveževanje (do) 120 hercev (privzeto dinamično), desetbitna barvna globina, svetilnost do 1.000 nitov

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.8); ultraširoka z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/2.2); telefoto z ločljivostjo 64 milijonov pik (f/3.5), 3,5-kratno optično povečavo in optično stabilizacijo slike (OIS); globinski senzor (TOF)

Kamera spredaj: ločljivost 12 milijonov pik (f/2.4)

Povezljivost: Dual-SIM, NFC, GPS, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6

Vmesniki: USB-C, stereo zvočnika, čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, odpornost proti vodi in prahu po standardu IP68

Akumulator: zmogljivost 4.600 miliamperskih ur, stowattno hitro žično polnjenje (ustrezen polnilec priložen), stowattno brezžično polnjenje (ustrezno stojalo na prodaj posebej)

Cena: 1.099 evrov (priporočena redna maloprodajna cena)

Od nič do sto v pol ure

Zmogljivost akumulatorja je 4.600 miliamperskih ur, podpora hitremu 100-wattnem polnjenju poskrbi, da se popolnoma izpraznjen akumulator prelevi v polnega že čez pol ure.

Dobra novica: polnilca, ki je potreben za to razkošje, ne bo treba kupovati posebej, saj je že v zavojčku s telefonom.

Proizvajalec navaja, da med snemanjem videa poseben algoritem omogoča tudi sočasen zajem fotografij v fotografski kakovosti, ki presega parametre pripadajočega videoposnetka. Foto: Ana Kovač

Primerljivo hitro polnjenje SuperCharge je pri tem telefonu mogoče tudi brezžično, a tega v Sloveniji ni na voljo, zato bo brezžično polnjenje potekalo po običajnih hitrostih.

Ker procesor tega telefona ni ravno najbolj varčen, bi si morda želeli zmogljivejši akumulator, a tudi ta, tudi ob povečani uporabi, ne bi smel imeti težav zdržati ves dan. Hitro polnjenje, ko že nekaj minut lahko telefonu zagotovi dovolj energije za več ur, pa ta pomislek skoraj v celoti odpravi.

Zadnja stran telefona Honor Magic4 Pro zelo spominja na pametni telefon Huawei Mate 40 Pro. Foto: Ana Kovač

Dve barvi

Z novim Honorjevim paradnim konjem se dežja ni treba bati, neroden padec v vodo ravno tako ne bi smel biti težava, ker je nov Honor Magic4 Pro vodoodporen po standardu IP68, kar pomeni, da ga lahko potopimo v poldrugi meter vodne globine za do 30 minut (nismo preverjali zaradi odsotnosti primerno globoke vode v obdobju preizkusa).

Naš preizkušanec je bil v živahni in mladostni cian barvi, a ne moremo spregledati tega, da ta barva na stekleni podlagi telefona kar nabira in preveč razkazuje prstne odtise. Kdor teh noče gledati, se bo moral odločiti za dodaten prosojni ovitek ali izbrati klasično črno barvo, ki je ravno tako na voljo pri nas.

Spodnja stran pametnega telefona Honor Magic4 Pro Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Honor Magic4 Pro ni poceni telefon, njegova redna priporočena maloprodajna cena je 1.099 evrov, a so, če to koga potolaži, njegovi najbližji tekmeci dražji.

Pametni telefon Honor Magic4 Pro zadovolji praktično vsa merila za premijski telefon najvišjega razreda in utrjuje samostojno pot Honorja, ki se je začela prisilno, a na krilih Huaweievih uspehov. Kakšna malenkost, ki morda ni najbolj navdušujoča, predvsem občasne muhe v uporabniškem vmesniku Magic UI, se še najde, a to vendarle ne pokvari splošnega vtisa.

Kaj nam je bilo všeč:

- po zmogljivostih in podobi prepričljivo premijski telefon,

- podpora hitremu 100-wattnemu polnjenju, polnilec je priložen,

- kakovost zaslonske slike,

- strojna oprema omogoča zanesljivo delovanje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nekoliko zavajajoča oznaka o "stokratni povečavi" kamere,

- stajala za podprto zelo hitro brezžično polnjenje ni na voljo v Sloveniji,

- zmogljivejši akumulator ne bi bil odveč.