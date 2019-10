Zuckerberg skuša pridobiti skeptične ameriške kongresnike za Libro

Na burnem zaslišanju v ameriškem kongresu se je Mark Zuckerberg moral braniti predvsem pred očitki, da bi novo digitalno valuto in plačilni sistem, ki ju načrtuje Facebook, lahko zlorabili kriminalci in teroristi.

Prvemu možu Facebooka v Washingtonu ne štejejo v dobro (in so mu to jasno povedali med zaslišanjem v odboru za finančne storitve predstavniškega doma), da v preteklosti ni bil vedno najbolj iskren do ameriških regulatorjev.

Zuckerberg pa obljublja, da Libre ne bo zagnal brez washingtonskega blagoslova. Še več, zatrjuje, da bo Facebook zapustil konzorcij Libra, če bodo preostali člani vztrajali na njenem zagonu brez odobritve ameriških oblasti.

Umaknili so se nekateri (tudi veliki) ustanovitelji Libre

Toda ravno ta konzorcij, ki so ga ustanovili z namenom neodvisnega upravljanja z Libro in je ob svoji ustanovitvi štel 28 članov, je v prejšnjih tednih zapustilo kar osem ustanoviteljev, kar gotovo ni dobra novica za Zuckerberga in tudi ne prispeva h krepitvi zaupanja v Libro.

Med tistimi, ki so se umaknili, so tudi Mastercard, Visa, eBay in PayPal.

Grožnja svetovni finančni stabilnosti?

Niso pa ameriške oblasti edine z velikimi pomisleki glede Libre. Podobne skrbi izražajo regulatorji in države tudi drugod po svetu. Med njimi je tudi skupina najrazvitejših držav G7, ki jasno zahteva blokiranje Libre, če ne bo mogla dokazati varnosti svojega delovanja.

Zuckerberg in ostali zagovorniki Libre so se že večkrat branili (in se gotovo še bodo) pred očitki, da bi Libra lahko spodkopala svetovni finančni sistem, Facebooku zagotovila preveliko količino osebnih podatkov in nadzor nad njimi, kriminalcem pa zagotovila orodje za pranje denarja.

Razume pomisleke, a bo vztrajal

Zuckerberg pa odgovarja, da razume pomisleke okrog Libre in da celo dojema, da zaradi afer, ki so v zadnjih letih spremljale Facebook (predvsem glede varovanja osebnih podatkov) on in Facebook nista najboljša ambasadorja nove valute, a obenem zatrjuje, da bo vztrajal.

Libra je odličen primer ameriške inovacije, ki bi lahko pomagala več kot milijardi ljudi po vsem svetu, ki nimajo bančnega računa, je prepričan Zuckerberg.

Tistim, ki se bojijo, da bi imel Facebook preveč nadzora nad Libro, odgovarja, da Facebook ne bi nadzoroval konzorcija Libra, saj bi imel le en sedež v petčlanskem upravnem odboru.

Tudi tokrat so ga vprašali še marsikaj drugega

Kot se pogosto zgodi, ko je Zuckerberg na zagovoru v ameriškem kongresu, je tudi tokrat zaslišanje posegalo tudi v druge teme, ki niso bile na dnevnem redu, so med drugim poročali svetovni mediji.

Zuckerberg se je tako znašel pod drobnogledom tudi zaradi načrtovanega kriptiranja sporočil na celi poti, ki ga namerava uvesti v Facebookovo orodje za hipno sporočanje Messenger.

V Washingtonu so mu očitali, da bi to oblastem otežilo odkrivanje delitev fotografij otroške zlorabe, ki so jih lani na Facebooku prešteli okrog 12 milijonov.

Facebook plodna tla za pedofile

Kriptiranje hipnih sporočil na celi poti že imajo nekatere druge aplikacije za hipno sporočanje, med njimi tudi WhatsApp, ki je prav tako v lasti Facebooka. Toda skrbi za Messenger so veliko večje, ker je Facebook očitno platforma, kjer je pretok teh nedopustnih in nezakonitih vsebin največji.

Zuckerberg je na konkretno vprašanje ene od kongresnic vendarle priznal, da bi načrtovanje kriptiranja sporočil na celi poti otežilo delo varuhov reda pri odkrivanju teh zlorab.

Zuckerberg je na zaslišanju v ameriškem kongresu moral odgovarjati tudi na druga neprijetna vprašanja in ne samo na vprašanja o načrtovani digitalni valuti Libra. Foto: Reuters

"Številne pomanjkljivosti in spodrsljaji"

Predsednica pristojnega odbora spodnjega doma kongresa Maxine Waters je ob svarilu, da bi z 2,7 milijarde uporabnikov, kolikor jih ima Facebook, ta lahko dobil občutek, da je nad zakonom, Zuckerbergu svetovala, da "bi bilo za vse dobro, če bi se namesto kakršnihkoli dodatnih aktivnosti v projektu Libra Facebook raje usmeril na odpravljanje svojih številnih pomanjkljivosti in spodrsljajev."