Znano je, do kdaj dobimo aplikacijo za obveščanje o okužbah

Uporaba aplikacije bo prostovoljna, za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne pa obvezna, kar je sprožilo kritike o nedopustnem nadzoru države nad državljani in grobem posegu v ustavne pravice. Opozicija je zato napovedala ustavno presojo teh določb. Foto: Getty Images

Ministrstvo za javno upravo je danes na svoji spletni strani objavilo poziv za oddajo ponudbe za prilagoditev mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom. Ponudbe bodo zbirali do 12. ure v sredo. Celotna rešitev mora delovati v produkcijskem okolju do najpozneje 1. avgusta, zahtevajo na ministrstvu.

Ministrstvo za zdravje je v dopisu 23. junija naložilo ministrstvu za javno upravo naloge pri vzpostavitvi aplikacije po nemškem modelu v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), navajajo na ministrstvu za javno upravo v tehničnih specifikacijah, ki so jih priložili k pozivu.

Tako ministrstvo naroča izdelavo odjemalske aplikacije za NIJZ in prilagoditev nemškega modela aplikacij, ki so za operacijske sisteme IOS in android objavljene pod odprtokodnim licenčnim modelom. Poleg tega naročajo vzdrževanje aplikacije NIJZ in mobilne aplikacije. "Naročnik pričakuje pri prilagoditvi aplikacij agilen pristop," so navedli.

Ne sodijo pa v to javno naročilo varnostni pregledi kode, zaledni sistem, na katerega se bo mobilna aplikacija povezala, enotni kontaktni center ter funkcionalno in varnostno testiranje mobilne aplikacije. Za te aktivnosti oz. sisteme bo poskrbelo ministrstvo samo.

Aplikacija mora začeti delovati najpozneje do 1. avgusta

Rešitve na ministrstvu zahtevajo do začetka avgusta, medtem ko bo sklenjena pogodba s proizvajalcem rešitve veljala do konca leta. Izbrano podjetje bo moralo aplikacijo objaviti v obeh spletnih trgovinah App Store in Google Play.

Izbrali bodo ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bodo poleg cene upoštevali vsebino ponudbe, ki jo bodo točkovali, in reference podjetja.

Na družbenih omrežjih je bilo v zadnjih tednih mogoče zaslediti ogorčene, a napačne ugotovitve nekaterih uporabnikov, da jim je Google na pametne telefone na skrivaj že namestil aplikacijo za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom. V nastavitvah pametnih telefonov z Androidom je po novem res mogoče najti funkcijo, povezano s covid-19, vendar pa to ne pomeni prisotnosti takšne aplikacije. Foto: Matic Tomšič

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, ki predvideva uvedbo omenjene aplikacije za sledenje okužbam z novim koronavirusom, je začel veljati v soboto.

Da bi preprečili širjenje okužb, zakon določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja aplikacije za pametne telefone, katere namen je obveščanje uporabnikov o stikih z okuženimi in osebami, ki jim je bila odrejena karantena.

