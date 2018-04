Zgodba slavnega baterijskega zajčka: zakaj se ne more vrniti domov?

Rožnati zajček, ki se nikoli ne utrudi zato, ker ga poganja alkalna baterija Duracell, je v zadnjih desetletjih postal ena najbolj prepoznavnih maskot katere koli blagovne znamke. Zajčka poznajo praktično povsod, a danes še najmanj v Združenih državah Amerike, kjer je Duracell doma in kjer so si zajčka pravzaprav izmislili. ZDA so zdaj namreč teritorij drugega baterijskega dolgouhca.

Duracellov zajček se pogosto pojavlja v televizijskih oglasih za baterije znamke Duracell, v katerih tekmuje z drugimi zajčki. Zaradi velike prepoznavnosti, ki je posledica pogostega pojavljanja v medijih, je zajček v številnih državah postal sinonim za nekoga ali nekaj, ki se nikoli ne upeha. Foto: Duracell

Evropejec, ki bo po nekem slučaju obiskal Duracellovo uradno ameriško spletno stran, bo presenečeno ugotovil, da na njej ni niti ene sličice rožnatega zajčka, prepoznavne Duracellove maskote. Našel ga bo na evropskih, južnoameriških in avstralski spletni strani svetovno znanega proizvajalca baterij, na ameriški pa ne.

Razlog za to je pozabljivost. Da bi bolje razumeli, kdo je nekaj pozabil narediti, pa je treba vsaj malo poznati ozadje zadeve.

Sprehodimo se po zgodovini baterijskih zajčkov

Duracell je zajčka kot svojo uradno maskoto na ameriškem trgu predstavil leta 1973 in z njim oglaševal baterije, ki so bile domnevno boljše od baterij drugih proizvajalcev.

Zajček je skozi leta postal dovolj prepoznaven, da se je Energizer, še en proizvajalec baterij in eden Duracellovih največjih tekmecev, odločil ponorčevati iz Duracella. Leta 1989 so predstavili svojega zajčka z imenom "Energizer Bunny". Njegov slogan je bil "samo gre in gre in gre ...".

"Energizer Bunny" v naročju nosi celo boben, ki so ga leta prej imeli plišasti promocijski Duracellovi zajčki. Foto: Wikimedia Commons

A Energizer ni računal na to, da bo njihov s sončnimi očali in bobnom opremljen "kul" tekmec Duracellovemu zajčku med kupci baterij postal zelo priljubljen ter v ZDA v razmeroma kratkem času postal prava popkulturna ikona.

Zakaj Duracellov zajček ne sme več v domovino

V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je Energizer naredil potezo, ki je zapečatila usodo Duracellovega zajčka na ameriškem in kanadskem trgu.

Pri Duracellu so namreč pozabili oziroma niso opazili, da so potekle avtorske pravice, ki so ščitile njihovo rožnato maskoto. To je izkoristil Energizer in pridobil ekskluzivne avtorske pravice za uporabo "baterijskega zajčka" v oglaševalske namene.

Čeprav si je takšno maskoto izmislil 16 let prej, Duracell svojih izdelkov v ZDA in v Kanadi zato ne sme več oglaševati z zajčkom. Tole so baterije, ki jih Duracell prodaja v Avstraliji. Foto: Duracell

Duracell in Energizer sta leta 1992 sicer sklenila dogovor o delitvi pravic za uporabo "baterijskih zajčkov".

Strinjala sta se, da Energizer obdrži pravice za ameriški in kanadski trg, Duracell pa lahko podobo svojega zajčka še naprej uporablja drugod po svetu.

Če v Evropi kupimo baterije znamke Energizer, na embalaži zato ni zajčka, temveč baterija z rokami in nogami, ki je mednarodna maskota znamke Energizer. | Foto: Energizer.eu

Dokaz, kako teritorialen je Energizerjev zajec, je bila tožba iz leta 2016. Energizer je takrat namreč tožil Duracell, češ da svoje baterije z zajčkom posredno oglašuje v ZDA, ker so jih ameriški turisti in poslovneži kupovali v Evropi in nosili domov.

