Zdaj je pravi čas, da poskrbite za najboljšo opremo

Pojav koronavirusa je naša življenja spremenil v številnih pogledih. Učenci, dijaki in študentje so spremembe najmočneje občutili ravno na področju izobraževanja, saj se je pouk za nekaj časa v celoti preselil na splet. Izobraževalni proces, kakršnega smo poznali, se je čez noč obrnil za 180 stopinj. Resda se počasi vračamo v utrip vsakdana, kot smo ga poznali nekoč, a šolanje na daljavo ni izključeno tudi v prihodnje. Na izobraževanje oziroma šolanje s pomočjo sodobne računalniške opreme se s to mislijo velja pripraviti že zdaj.

V svetu informacijske tehnologije je Logitech sinonim za visokokakovostne izdelke, med njimi tudi njihove spletne kamere, slušalke, tipkovnice in miške.

V Sloveniji se je šolanje v prvem in drugem valu epidemije v celoti preselilo na splet, pri čemer so učitelji in drugi strokovni delavci uporabljali najrazličnejše metode poučevanja, od uporabe konferenčnih klicev, intenzivne komunikacije preko elektronske pošte in uporabe spletnih učilnic.

Po začetnem navdušenju, da ni pouka in da gre za počitnice, pa so učenci hitro ugotovili, da gre v resnici za čisto pravo šolo, za mnoge celo zahtevnejšo in napornejšo kot sicer. Učitelji in učenci so morali čez noč sprejeti nova pravila "igre" in skočiti na vlak, imenovan digitalizacija. Raziskave in odzivi ključnih akterjev so pokazali, da so pri tem naleteli na nemalo izzivov, veliko vlogo pa je pri tem odigrala tudi računalniška oprema.

Daleč od običajnega stanja

Po lanskem prvem valu epidemije je Zavod za šolstvo in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predstavil rezultate raziskave izobraževanja na daljavo v času epidemije koronavirusa v Sloveniji. Izkazalo se je, da je pouk na daljavo zahtevnejši.

Raziskavo je maja in junija opravil zavod za šolstvo, v njej pa je analiziral, kako so učenje na daljavo izkusili in doživeli učenci, učitelji in ravnatelji. V raziskavo je bila vključena približno desetina učencev in dijakov, tretjina vseh učiteljev in dve tretjini vseh ravnateljev. Kot poroča STA, je kar polovica slovenskih učencev ocenila, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu. Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno, a so večinoma uspeli doseči zastavljene učne cilje.

Na ponovno šolanje na daljavo v drugem valu epidemije so bile tako šole kot učenci bolje pripravljeni kot v prvem, ko jih je situacija presenetila. Kljub temu pa še vedno ne moremo reči, da je ta situacija normalna – nasprotno, je daleč od običajnega.

Boljši rezultati tako pri prenosu znanja kot tudi učenju

Če upoštevamo dejstvo, da se je sistem izobraževanja čez noč prilagodil novim oblikam in metodam poučevanja, povprečni rezultati niso presenetljivi. Okoliščine, kot so soočanje z neznano situacijo, nenadne spremembe v našem delu in številni vsakodnevni izzivi tako za učitelje kot za učence, so privedli do hitre prilagoditve obeh skupin.

Strokovnjaki Logitech se tega dobro zavedajo in poudarjajo pomen uporabe ustrezne računalniške opreme v izobraževalnem procesu. Navodila, razlage, razprave, besedne in druge metode poučevanja se namreč zdaj prenašajo virtualno, zato je ključno, da je poleg kakovostne internetne povezave na voljo tudi kakovostna oprema, ki bo omogočala nemoteno dvosmerno komunikacijo.

Ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi kriteriji, torej da imajo učitelji in učenci v učnem okolju ustrezno računalniško opremo, je pričakovati, da bodo rezultati boljši – tako pri prenosu znanja kot pri obdelavi vsebin, torej pri učenju.

Pri opremi ne gre sklepati kompromisov V mislih imejte, da bo otrok za računalnikom presedel toliko časa, kot ga presedi v šolskih klopeh. Poskrbite, da mu bo dovolj udobno, da bo uporabljal ergonomsko opremo, da bo imel na voljo dovolj prostora in mirno okolje. Preverite, kateri štirje produkti predstavljajo še posebej dobro razmerje med kakovostjo in ceno.

V prvi vrsti ne gre pozabiti na pomen ergonomsko oblikovanih tipkovnic in mišk, katere pogosto kar malce zapostavljamo in podcenjujemo.

Logitech MK295 je brezžični komplet tipkovnice in miške, ki se ponaša s tehnologijo SilentTouch za neverjetno tiho tipkanje. Tipkovnica je opremljena z osmimi dodatnimi bližnjičnimi tipkami in je odporna na manjše količine tekočine. Tipkovnica je polne velikosti in nudi vse, kar potrebujete, zahvaljujoč svojemu elegantnemu in učinkovitemu dizajnu. Priročne bližnjice in celotna številčnica poenostavijo vnos podatkov in navigacijo.

Miška ima kompaktno zasnovo in zagotavlja natančno sledenje na večini površin. Za stabilno povezavo poskrbi nano USB-sprejemnik, ki ga lahko pustite kar v računalniku. Zahvaljujoč odlični energijski učinkovitosti baterije, delujejo do 36 oziroma 18 mesecev.

Spletni video postaja čedalje bolj vsakdanji način komunikacije, pri čemer je glavni del opreme prav spletna kamera. Kakovostne spletne kamere učencem omogočajo bolj kreativno prikazovanje dela in učinkovitejše sodelovanje z vrstniki.

Posebej vam priporočamo spletno kamero Logitech HD C310. Gre za zmogljivo in uporabno 720p spletno kamero, ki nudi vašemu osebnemu ali prenosnemu računalniku visoko ločljivostno okno v svet. Kamera vam bo omogočila snemanje visokoločljivostnih posnetkov, ki jih zlahka naložite na Youtube ali katerokoli drugo stran za prenos videov samo s parom klikov. Priložena programska oprema Logitech Vid HD poskrbi za enostavno video komunikacijo.

S kamero boste lahko tudi zlahka pošiljali in delili videoposnetek ali fotografijo z vašimi prijatelji in družino. S kamero lahko zajamete posnetke do 5 milijonov slikovnih pik, zahvaljujoč izboljšani programski opremi. Tu je seveda tudi odličen mikrofon, ki pomaga odstraniti šumenje in zvoke iz ozadja, in vizualni sistem, ki omogoča avtomatsko popravilo svetlobnih nastavitev v temnih ali slabo osvetljenih sobah.

K boljšemu učnemu procesu bo zagotovo pripomogla tudi izbira kakovostnih slušalk. Take, ki s pomočjo tehnologije odpravijo hrup v ozadju in povišajo osredotočenost posameznika.

V tem segmentu vam priporočamo udobne in večnamenske USB-slušalke Logitech H390. Omogočajo vam jasne internetne klice s preprostim USB-A-priključkom in mikrofonom, ki se ponaša s sistemom za odpravljanje šumov. Z upravljalnimi tipkami, ki so nameščene na kablu, lahko hitro in preprosto spremenite glasnost ali utišate mikrofon. Natančno uglašene zvočne enote zagotavljajo napredno digitalno reprodukcijo zvoka za izvrsten užitek ob poslušanju vaše najljubše glasbe ali ob igranju iger.