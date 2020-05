ZDA povsem zaprle svojo tehnologijo za Huawei – koga bo na koncu najbolj bolela glava?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaostritvam Washingtona do Huaweia ni videti konca

Najnovejše in najostrejše ameriške sankcije proti družbi Huawei bi – predvsem kratkoročno – močno ogrozile njen obstoj, a v tem kitajskem visokotehnološkem podjetju (še vedno) menijo, da bo še večjo škodo utrpelo ravno ameriško gospodarstvo.

Ameriško ravnanje bo najbolj prizadelo njih same, je na letošnjem, tokrat virtualnem Huaweievem srečanju analitikov povedal turnusni predsedujoči družbe Huawei Guo Ping.

Odrezali jih iz dobavne verige

V petek, 15. maja, so nove ameriške sankcije tako rekoč povsem onemogočile ameriška podjetja in vse druge po vsem svetu, ki uporabljajo ameriško tehnologijo ali pomemben delež ameriških komponent, da bi svoje izdelke in storitve kakorkoli dobavljali Huaweiu.

S tem želijo zadušiti Huaweievo dobavno verigo polprevodnikov in drugih ključnih komponent tako za pametne telefone kakor tudi za bazne postaje in drugo omrežno infrastrukturo.

Kitajci (ni)so krivi za vse

Nove ameriške omejitve za Huawei prihajajo ravno eno leto po tem, ko so 16. maja lani ZDA uvedle prve omejitve za poslovanje ameriških družb s Huaweiem in še nekaterimi drugimi kitajskimi tehnološkimi podjetji.

Nove napetosti pa bodo imele posledice tudi na dodatno slabšanje odnosov med Washingtonom in Pekingom v obdobju, ko ameriški predsednik Donald Trump vedno glasneje na Kitajsko vali krivdo za mnogo slabega na tem svetu.

Ameriški predsednik Donald Trump meni, da je Kitajska odgovorna za mnogo slabega na tem svetu, ne le za, kot pravi, neustrezno obveščanje o razmahu bolezni covid-19. Foto: Getty Images

Ping: Bolelo bo, a ne bo ubilo

Toda Ping in družba, ki jo vodi, nista vrgla puške v koruzo. Zavedata se, da bo nova zaostritev imela (še večje) posledice na Huaweievo poslovanje, a obenem Ping ne dvomi, da bo Huawei še naprej "pomemben igralec na področju telekomunikacij".

"Preživeli smo in napredovali kljub vsem pričakovanjem," je povedal Ping in izpostavil lanske prihodke v višini okrog 110 milijard evrov. "ZDA vztrajno napadajo Huawei, toda kaj bo to prineslo svetu?" se sprašuje Ping.

Ameriška tehnologija prisotna povsod

Ping je poudaril, da Huawei nadaljuje prizadevanja za zmanjševanje odvisnosti od ameriških dobaviteljev, čeprav ni dvoma, da ameriška industrija polprevodnikov obvlada marsikaj, česar drugi ne zmorejo kar tako.

Google je s prepovedjo prodaje ameriške tehnologije in storitev Huaweiu izgubil veliko stranko, Huawei pa je bil prisiljen v hitrejše iskanje nadomestnih rešitev. Foto: Reuters

Še več, najbrž ni tovarne in pisarne na tem svetu, kjer ni vsaj kančka ameriške tehnologije – in v Washingtonu to dobro vedo (in znajo izkoristiti na vse možne načine).

Čez noč ne bo šlo

Huawei je medtem še bolj okrepil dejavnosti na področju raziskav in razvoja, a se vendarle zavedajo, da prestopa ameriške tehnologije na kitajsko ne bodo mogli opraviti čez noč. Gotovo jim bo postopoma uspelo ublažiti udarec, a so škoda in izpadi nedvomno neizogibni.

Četudi Huawei nadomesti ameriškega dobavitelja z denimo indijskim, obstaja velika verjetnost, da tam uporabljajo kakšen ameriški računalniški program, kar bi v primeru doslednega spoštovanja ameriških omejitev pomenilo nezmožnost dobave za Huawei.

Serija pametnih telefonov P40 je druga serija Huaweievih pametnih telefonov (že prej Mate 30), na kateri zaradi ameriških gospodarskih omejitev ni ameriških programov. Foto: Srdjan Cvjetović

"Naše poslovanje bo neizogibno čutilo posledice, a smo prepričani, da bomo kmalu našli rešitev," je povzel Ping. Poudarja tudi, da se s tem dela škoda tudi za ameriška podjetja, ki izgubljajo trg – mnoga izmed njih in številna strokovna združenja delijo to mnenje.

Igra, v kateri izgubljajo vsi

Kot potencialno škodo za ZDA so že prej omenjali izgubo duopola na področju operacijskih sistemov za mobilne naprave – tega zdaj skoraj v celoti obvladata Google s svojo različico sicer odprtokodnega operacijskega sistema Android in Applov operacijski sistem iOS.

Veliko vprašanje je tudi, ali bodo podjetja drugod po svetu pristala na te ukrepe, ki jih vsiljujejo ZDA. Če pristanejo, bodo imeli manj prometa, če ne, pa bodo izgubili prijatelje v Washingtonu.

Toda še večja nevarnost je, da bosta s takšnim drastičnim ločevanjem Zahoda in Kitajske nastala dva povsem ločena trga informacijske in komunikacijske tehnologije, kar bodo zelo plodna tla za še več izolacionistične politike na obeh koncih. Tak zasuk pa bo prizadel vsakogar v tej panogi in panogo kot celoto.

Huawei: ZDA želijo uničiti konkurenco zunaj svojih meja

Huawei namreč poudarja, da njihova infrastruktura in naprave zagotavljajo komunikacijske storitve trem milijardam ljudi po vsem svetu in da so njihova omrežja v več kot 170 državah vredna več sto milijard evrov.

"ZDA želijo s svojo tehnološko močjo 'uničiti' uspešna tehnološka podjetja zunaj svojih meja, a s tem bodo samo spodkopale zaupanje mednarodnih podjetij v ameriško tehnologijo in dobavne verige, kar bo na koncu škodilo interesom ZDA samih," so prepričani.