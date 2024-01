Zaradi lučk poklicali policijo, lastnik stanovanja aretiran #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska policija je zaradi praznične osvetlitve aretirala lastnika stanovanja v mestu Veliki Novgorod. Eno od oken stanovanja je imel okrašeno z zaveso iz žarnic LED, ki so 1. januarja ob polnoči izpisale napis "Slava Ukrajini". Izkazalo se je, da je bil žrtev potegavščine hekerjev, ki so se poigrali s programsko opremo nadzornega modula za ta model prazničnih lučk.

Napis "Slava Ukrajini", ki ga je namesto "Srečno novo leto" prikazovala LED-zavesa lastnika stanovanja v Velikem Novgorodu, je lokalnim oblastem prijavil eden od sosedov. Lastnika stanovanja je policija aretirala, obtožen je poveličevanja oboroženih sil Ukrajine in diskreditacije ruske vojske, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Podoben pojav, torej slavospev Ukrajini namesto novoletnega voščila, je sodeč po objavah v različnih ruskih kanalih v telekomunikacijski aplikaciji Telegram in na forumu AlexGyer opisalo še več ruskih lastnikov enake praznične osvetlitve.

Izkazalo se je, da so vsi uporabniki tako imenovane pametne LED-zavese, ki so imeli podobno izkušnjo, to v mesecu decembru posodobili z novo programsko opremo (firmware – program, ki napravi pove, kako naj deluje), v katero je bil podtaknjen ukaz, naj 1. januarja 2024 lučke prikažejo napis "Slava Ukrajini".

Za zdaj še ni jasno, ali so bili v ozadju potegavščine ukrajinski hekerji ali pripadniki katerega od ruskih gibanj, ki nasprotujejo Putinovi invaziji Ukrajine.

