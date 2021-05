Zakaj je Michigan vzpostavil varuha okoljske pravičnosti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ameriški zvezni državi Michigan si zelo prizadevajo zmanjšati odvisnost od premoga in ga intenzivno nadomeščajo z obnovljivimi viri energije. Na fotografiji: solarni paneli v okrožju Lapeer, severno od Detroita.

V ameriški zvezni državi Michigan si zelo prizadevajo zmanjšati odvisnost od premoga in ga intenzivno nadomeščajo z obnovljivimi viri energije. Na fotografiji: solarni paneli v okrožju Lapeer, severno od Detroita. Foto: FPC

Leta 2019 je ameriška zvezna država Michigan dobila urad varuha okoljske pravičnosti. Zakaj so ustanovili ta urad in za kaj si v njem prizadevajo?

Regina Strong je varuhinja okoljske pravičnosti pri ministrstvu za okolje in energijo ameriške zvezne države Michigan.

V več kot 30 letih svojega poklicnega delovanja je nekdanja novinarka med drugim vodila kampanjo za prehod iz energije, proizvedene iz premoga, v čisto in obnovljivo energijo ter opravljala številne naloge pravobranilke na ravni svoje zvezne države.

Regina Strong je prva varuhinja okoljske pravičnosti pri ministrstvu za okolje in energijo ameriške zvezne države Michigan. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Spopadanje s krizo pitne vode v Flintu

Ko je leta 2019 pravnica Gretchen Esther Whitmer prevzela mesto guvernerke ameriške zvezne države Michigan, je z enim od svojih izvršnih ukazov ustanovila urad varuha okoljske pravičnosti.

Takrat se je mesto Flint že več let spopadalo s krizo zaradi onesnažene pitne vode, v kateri so našli svinec.

"S tem je država Michigan želela postaviti v ospredje okoljsko pravičnost," se spominja Strongova. Isti ukaz je preimenoval ministrstvo za okoljsko kakovost v ministrstvo za okolje, Velika jezera in energijo ter odprl prostor za medministrsko skupino za okoljsko pravičnost.

Velika pridobitev je usklajen pristop

Večji premiki so se začeli dogajati v začetku leta 2020 na podlagi prejšnjih občasnih in intenzivnih prizadevanj te zvezne države za okoljsko pravičnost.

"Zaradi pandemije smo že po prvem sestanku svoje sodelovanje morali prenesti v virtualni svet, a nismo odnehali," pojasnjuje varuhinja okoljske pravičnosti. "Sestajamo se enkrat ali tudi dvakrat mesečno, odvisno od dogajanj, in vedno v povezavi z ljudmi, kjer so težave. Tako smo lahko nemudoma ukrepali tudi pri najrevnejših in manjšinah."

Pred kratkim so imeli tudi prvo konferenco o okoljski pravičnosti države Michigan. "Morda se to ne zdi nekaj velikega, a smo tudi s tem povezali mnoge vpletene. Kar je začelo nastajati pred dobrim letom kot razmišljanje malega števila ljudi, je preraslo v usklajen pristop do okoljskih sprememb," pojasnjuje Strongova.

Guvernerka ameriške zvezne države Michigan Gretchen Esther Whitmer je leta 2019, kmalu po nastopu, vzpostavila urad varuhinje okoljske pravičnosti. Foto: Reuters

Pandemija je povečala število ljudi, ki potrebujejo pomoč

"Pri načrtovanju politik in dejanj moramo upoštevati njihov vpliv – ne le na naš planet, temveč tudi na ljudi, kajti neizogibno je, da najrevnejši najbolj trpijo zaradi ekstremnih pojavov, nastalih zaradi podnebnih sprememb," je še povedala Strongova na virtualnem srečanju z izbranimi mediji iz različnih držav sveta.

Varuh okoljske pravičnosti tako omogoča vsaki skupnosti, da spregovori o svojih težavah, in tako dobi učinkovit odziv vseh, ki pri reševanju morajo sodelovati. "To ni vedno preprosto in naša prizadevanja so še v povojih, pandemija pa nam pri tem gotovo ne pomaga, saj se je povečalo število ljudi, ki potrebujejo pomoč," pove Strongova.

Upoštevati je treba tudi posledice, ne samo priložnosti

Kaj pa je okoljska pravičnost? Preprostega odgovora na to vprašanje varuhinja podnebne pravičnosti nima. "Pravičnost se pojavi, ko hkrati pogledaš ter upoštevaš priložnosti in posledice, kako nekaj vpliva na ljudi, in ko zahtevaš odgovornost za posledice dejanj," meni Strongova.

Ena od elektrarn v ameriški zvezni državi Michigan, ki obratuje na premog, energent, ki ga v tej zvezni državi ne bodo več pridobivali, zato ga že postopoma opuščajo. Foto: Reuters

Michigan se, kot je pojasnila, postopoma odpoveduje pridobivanju premoga, a ob tem se zavedajo, da ima ta sprememba posledice za delavce in njihove skupnosti ter tudi za državno upravo.

"Delavce je treba usposobiti za druga delovna mesta, ne smemo si dovoliti, da te skupnosti ostanejo brez delovnih mest. Lokalnim skupnostim je treba najti ali omogočiti druge vire financiranja, ki bodo nadomestili zdajšnje davčne prihodke od pridobivanja premoga – ti so zlasti v manjših skupnostih zelo pomemben vir z visokim deležem. Spremembe je treba obravnavati celovito."

"Skupnosti se sprašujejo, zakaj vse traja tako dolgo"

Pri svojem delu vidi največji izziv v okornosti tistih ljudi, ki v državni upravi ne želijo odstopiti od tradicionalnih načinov dela in niso pripravljeni na drugačne pristope. "Ko je veliko plasti v državni upravi, se marsikaj dogaja prepočasi, skupnostim, ki trpijo, pa ni jasno, zakaj vse traja toliko časa."

Svoj urad zato vidi kot priložnost ustvarjanja skupnega in usklajenega pristopa, ki bo hitreje pripeljal do rezultatov, ki jih ljudje pričakujejo in potrebujejo.