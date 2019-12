Za uporabo mobitelov obvezen sken obraza

Pristojno ministrstvo zatrjuje, da bodo s tem "zavarovali legitimne pravice in interese državljanov v kibernetskem prostoru", a kritiki to vidijo kot korak k polnemu nadzoru kitajskih omrežij, interneta in državljanov.

Prvega decembra je na Kitajskem začel veljati zakon, ki od vseh uporabnikov mobilne telefonije, ki v tej državi prijavljajo novo SIM-kartico, pred aktivacijo zahteva zajem uporabnikovega obraza.

Smernice, ki so začele veljati septembra, zahtevajo od telekomunikacijskih operaterjev "uporabo umetne inteligence in preostalih tehničnih metod" za preverjanje identitet uporabnikov novih mobilnih telefonskih številk. Prvega decembra se je iztekel rok, do katerega so morala vsa prodajna mesta na Kitajskem začeti izvajati te smernice.

Na Kitajskem vedno več skeniranj obrazov

Kitajska tako kot številne druge države, tudi v Evropi, zahteva registracijo uporabnikov vseh mobilnih telefonov z uradnimi dokumenti. Nekateri kitajski telekomunikacijski operaterji so že lani začeli skenirati obraze svojih uporabnikov in pri tem nikakor niso osamljeni – na Kitajskem vedno pogosteje uporabljajo razpoznavo obrazov tudi v javnem prevozu, za nadzor dostopa (na primer na dogodke ali v šolah) in še marsikje drugje.

Toda ta praksa marsikoga moti z vidika varovanja zasebnosti in zagotavljanja ustrezne zaščite podatkov, na Kitajskem pa je že pripeljala do prvih sodnih sporov. Profesor Guo Bing z naravoslovno-tehnične univerze Zheijang v mestu Hangzhou nedaleč od Šanghaja je novembra tožil safari park v kitajski prestolnici, ki je brez njegove privolitve zajel posnetek njegovega obraza.