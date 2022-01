Izrael je odobril četrti odmerek cepiva za imunsko kompromitirane, starejše od 60 let in zdravstvene delavce.

Izrael je odobril četrti odmerek cepiva za imunsko kompromitirane, starejše od 60 let in zdravstvene delavce. Foto: Reuters

Prišel bo dan, ko bomo s koronavirusom, ki povzroča bolezen covid-19, lahko živeli normalno in enako kot s številnimi drugimi respiratornimi virusi, ki nas obkrožajo, zatrjuje onkolog z doktoratom iz molekularne biologije in znanstvenim magisterijem iz zdravstvenega upravljanja.

Izrael velja za državo, ki v marsičem postavlja standarde spopadanja s pandemijo covid-19. Glavni ameriški epidemiolog Anthony Fauci je, z neskritim ponosom poudarjajo v Izraelu, pri svoji podpori še zelo daleč – dejal je: "Če želite vedeti, kaj se dogaja s pandemijo in kako se spopadati z njo, pojdite v Izrael in jim prisluhnite, kaj imajo povedati".

Vseh okuženih z omikronom ne bodo mogli potrditi s PCR-testi

Zadnje dni lanskega leta sta dva izraelska strokovnjaka in odločevalca za pandemijo covid-19, dr. Salman Zarka, znan tudi kot "car covida", in dr. Ran Balicer, predsedujoči izraelske strokovne svetovalne skupine za koronavirus, jasno posvarila, da omikrona ne bo mogoče ustaviti in da je bilo takrat predvsem pomembno kupiti čas za ustrezne priprave na spopad z njim.

Danes, dva tedna pozneje, je Izrael nedvomno v petem valu, ki je od prejšnjih štirih drugačen skoraj v vsakem pogledu, je prepričan Salmon.

Zdaj se z njim spoprijemamo tudi pri nas, v Izraelu pa so že prej ugotovili, da zaradi omejitev zmogljivosti pri testiranju tako velikega števila obolelih z izjemno kužno različico omikron ne moremo več zagotoviti tako polne in izčrpne analize kot prej.

Antigenski testi – kljub omejitvam pridobivajo pomen

Dr. Asher Yeshaihu Salmon je vodja oddelka za mednarodne odnose na ministrstvu za zdravje Države Izrael. Foto: ministrstvo za zunanje zadeve Države Izrael

"Zato moramo spremeniti način testiranja – ne zato, ker bi bil dozdajšnji način testiranja slab, temveč zato, ker ne moremo zagotoviti PCR-testov vsem, ki jih po zdajšnjih postopkih pričakujejo," je povedal Salmon. "Pri PCR-testiranju gre za dolgo čakanje in ogromne stroške glede na pričakovano število testov."

Večji poudarek bodo dali na antigenske teste in teste za domačo rabo, a se zavedajo njihovih omejitev: "Manj so natančni, vsi tudi ne vedo, kako jih pravilno uporabljati, mnogi pa ne bodo poročali o pozitivnem izidu." Pri starejših, bolj ogroženih, zdravstvenih delavcih in povsod, kjer je večje tveganje, bodo tako ostali pri uporabi PCR-testov.

"Velikokrat blažji potek bolezni še ne pomeni, da je omikron nedolžen"

Omikron se od predhodnih različic ne razlikuje le po svoji izraziti visoki kužnosti, temveč tudi po značilnem poteku bolezni.

"Zaradi bistveno drugačne strukture virusa se zadržuje in deluje večinoma v zgornjem delu dihal za razliko od preostalih – to pomeni, da je potek velikokrat blažji, a ne tudi, da je nedolžen. Zavedamo se, da bodo čez dva tedna bolnice polne," svari Salmon.

"Odločitev o drugem poživitvenem odmerku je zapleteno vprašanje"

Glede dodatnih poživitvenih odmerkov je Salmon previden. "Razen pri imunsko kompromitiranih je veliko vprašanje, koliko poživitvenih odmerkov je smiselno. Odločitev o prvem ali zlasti drugem poživitvenem odmerku je zapleteno vprašanje, ki je pri vsakem posamezniku odvisno od številnih osebnih in objektivnih dejavnikov. O četrtem odmerku še ne vemo veliko. Tretji odmerek, torej prvi poživitveni odmerek, je pokazal učinkovitost, a osebno menim, da ni smiselno odmerjati poživitvenega odmerka več kot enkrat letno."

Če bi lahko sam odločal, bi Salmon odmerjal poživitveni odmerek vsako jesen kar skupaj s cepljenjem proti gripi.

"Nihče ne more vedeti, kaj bo z epidemijo čez nekaj mesecev"

Ozrl se je tudi na številne napovedi nadaljnjega poteka epidemije, s katerimi (tudi pri nas) mediji zelo radi polnijo svoje vrstice in minute. " V Izraelu imamo vsaj pet različnih modelov in očitno ne morejo biti vsi pravilni. Treba se je sprijazniti, da glede te ali kakšne druge epidemije nima vsak matematik ali fizik s svojim matematičnim modelom vedno pravilnega odgovora."

Ravno zato se niti Salmon ne upa napovedati, kakšne bodo in ali sploh bodo potovalne omejitve poleti. "Nihče ne more vedeti, kaj bo čez tri, pet, šest mesecev z epidemijo. Verjamem, da je leto 2022 zadnje leto pandemije covid-19, a tega še ne morem trditi. Če se bo epidemija umirjala, bo Izrael odprt. Nekateri mislijo, da hitro zapiramo meje, a ni tako. Meje smo odprli in vedno tehtamo vse možnosti ter učinke ukrepov."

"Učinkovitost cepiva bledi razmeroma hitro, zato so potrebne poživitve"

Ne glede na to, kakšni bodo epidemične razmere in pripadajoči zaščitni ukrepi, je Salmon prepričan, da bodo morebitne omejitve cepljeni najmanj občutili. Sam celo verjame, da bi morala za polno cepljene potovanja potekati prosto in brez omejitev.

Kako odgovarja na očitke, da tudi cepljene omikron uspe premagati? "Še vedno smo prepričani, da cepivo zmanjšuje verjetnost obolenja in zagotovo preprečuje težji potek, četudi nam omikron prinaša izzive. Prepričani smo, da je tveganje pri necepljenih, še bolj pri delti kot pri omikronu, veliko večje kot pri cepljenih. Cepiva so naše najpomembnejše orodje za ustavitev pandemije. Delujejo na dveh ravneh, slaba stran pa je, da njihova učinkovitost bledi razmeroma hitro in so zato potrebne poživitve. "

"Nikogar ne bomo silili v cepljenje"

Ob tem se je ozrl tudi na napovedi nekaterih evropskih držav o uvedbi obveznega cepljenja za posamezne skupine ali kar za celotno prebivalstvo. "V Izraelu ne bomo zakonsko predpisovali cepljenja, to ni v naši politični naravi. Nikogar ne bo treba siliti v cepljenje, a bomo naredili vse, da ljudi prepričamo o smiselnosti in učinkovitosti."

Ni zelo naklonjen niti pravilom, ki necepljenim in neprebolelim omejujejo dostop do javnega življenja. "Necepljenim nikamor ne preprečujemo vstopa, le testirati se morajo, četudi sam menim, da je to zelo liberalno in da antigenski testi niso dovolj.

"Pomembna je odkritost"

Številke razkrivajo, da je po prvotnem zagonu, ko je bil Izrael nesporni prvak v precepljenosti, ta država zdrsnila nekaj mest nižje, za kar obstajata, ocenjuje Salmon, dva pomembna razloga.

"Izrael je zelo mlada država, imamo visok delež mladih in otrok, ki se manj pogosto cepijo kot starejši. Zdaj cepimo otroke, stare pet let in več, čakamo odobritev za uporabo tudi pri mlajših. Imamo pa tudi rastočo skupnost proticepilcev, ki jih ni mogoče prepričati, a imamo tudi neodločne, ki preprosto še iščejo sebi zadovoljive odgovore. Pomembna je odkritost pri razpravljanju o teh temah ter celovito predstaviti prednosti in tveganja."

"Če bi me vprašali predlani, bi stavil na AstraZeneco"

V Izraelu je, pojasnjuje Salmon, 99 odstotkov prebivalcev cepljenih s cepivom proizvajalca Pfizer. "Nekaj malega je Moderne, le nekaj tisoč ljudi je cepljenih s cepivom AstraZenece." Glede mešanja cepiv meni, da je ta "neobičajni pristop" potencialno zanimiv, a da ga je treba še dobro preučiti.

Priznava, da so se v času pandemije covid-19 spremenila stališča o učinkovitosti posameznih cepiv. "Tehnologija mRNK daje zelo dobre rezultate, tega nismo vedeli na začetku. Če bi me vprašali predlani, bi stavil na vektorska cepiva, kot je AstraZeneca.

"Zdravniki prispevamo najbolje, kar znamo"

Kaj lahko pričakujemo od zdravnikov na poti do konca epidemije? "Ni preprostega odgovora, kako končati pandemijo covid-19, in nihče nima odgovora na to vprašanje. Vsekakor pa sta dve leti dolgo in nesprejemljivo obdobje za nas, a bo te pandemije covid-19, kot so bile vse druge, nekoč konec."

Salmon se zaveda, da smo posamezniki in družba utrujeni od pandemije covid-19, a je treba vztrajati. "Ob tem se učimo s poskusi in napakami ter zato prilagajamo in menjamo pristope. Zdravniki prispevamo družbi najbolje, kar znamo."