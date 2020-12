Leto 2020 je bilo za GoDaddy precej dobro. Imeli so rekordno rast števila novih strank, delnica podjetja pa je dober teden pred kontroverznim e-sporočilom dosegla najvišjo ceno, odkar GoDaddy kotira na newyorški borzi. Podjetju GoDaddy prihodki sicer rastejo že zadnja tri leta, lani so dosegli že skoraj tri milijarde dolarjev.

GoDaddy je zaposlenim 14. decembra poslal e-sporočilo z obvestilom, da zaradi epidemije koronavirusa božične zabave za celo podjetje sicer ne bo, bodo pa zaradi dobrega poslovanja družbe v letu 2020 prejeli božični bonus v višini 650 ameriških dolarjev, kar je približno 530 evrov.

Dva dni pozneje je okrog 500 zaposlenih, ki so se odzvali na poziv, naj v priloženo vlogo za izplačilo božičnice vnesejo svoje osebne podatke, prejelo drugo novo sporočilo. Denarja ne bo, saj so padli na testu prepoznavanja lažnega predstavljanja oziroma tako imenovanega phishinga.

Phishing, lažno predstavljanje ali tudi spletno ribarjenje, je tehnika izvabljanja osebnih podatkov od žrtev kiberkriminala s predstavljanjem za (največkrat) uradno osebo. Foto: Christiaan Colen (Flickr) / CC BY-SA 2.0

Številna podjetja sicer redno organizirajo tovrstne nenapovedane preizkuse pripravljenosti, a GoDaddy se je tokrat znašel pod plazom kritik, ker ga je po mnenju mnogih izvedel na neokusen in krut način.

Še posebej zato, ker je za podjetjem GoDaddy leto rekordne rasti števila uporabnikov, za njegovimi uslužbenci pa leto živčnosti, saj je bilo kljub dobrim rezultatom podjetja letos odpuščenih več sto njihovih sodelavcev.

Kritiki podjetju GoDaddy tudi očitajo, da bi lahko v zaradi pandemije novega koronavirusa morda najbolj negotovem prazničnem obdobju v zadnjih nekaj desetletjih pokazal malce več sočutja. Foto: Unsplash

Tehnološki medij The Verge je podjetju GoDaddy zaradi te poteze podelil simbolično nagrado za "najzlobnejšo korporativno e-pošto v letu 2020". GoDaddy so napadli tudi uporabniki Twitterja - gnev nad podjetjem so izlili v njihovi zadnji objavi na družbenem omrežju, ki ima več kot 220 komentarjev, medtem ko imajo starejše objave podjetja od nič do največ štiri komentarje.

GoDaddy se je medtem že odzval na številne kritike. V sporočilu za javnost so zapisali, da varnost njihovih informacijskih sistemov jemljejo izredno resno, a se zavedajo, da je bil njihov zadnji preizkus morda neobčutljiv in je razburil nekatere zaposlene, zato so se jim opravičili.

Niso bili edini

Podoben zdrs si je letos privoščila tudi ameriška založba Tribune, ki izdaja nekatere najbolj brane ameriške tiskane in spletne medije, kot so Chicago Tribune, The New York Daily News in The Baltimore Sun.

Po tem, ko so v prvi polovici leta 2020 zaradi pandemije novega koronavirusa ukinjali uredništva, odpuščali zaposlene oziroma jih pošiljali na čakanje in jim znižali plače, so jim septembra zaradi uspešnega poslovanja, ki naj bi bilo rezultat znižanja operativnih stroškov, obljubili bonuse v višini od pet do deset tisoč ameriških dolarjev (od štiri do dobrih osem tisoč evrov).

After slashing our staff, closing newsrooms, furloughing reporters and cutting pay during a pandemic, @tribpub thought a neat lil way to test our susceptibility to phishing was to send a spoof email announcing large bonuses. Fire everyone involved. pic.twitter.com/tFZsSNrf30 — Justin Fenton (@justin_fenton) September 23, 2020

Tudi v tem primeru se je izkazalo, da je šlo za preizkus pripravljenosti zaposlenih na napade z lažnim predstavljanjem, odzivi javnosti pa so bili podobni tistim na lažno božičnico v podjetju GoDaddy.

