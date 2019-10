Z vsakim nakupom mobitela Samsung Galaxy A30s Pink Ribbon pri Telekomu Slovenije deset evrov za boj proti raku dojk

V letošnji akciji bosta Samsung in Telekom Slovenije pripravila posebno različico pametnega telefona Samsung Galaxy A30s Pink Ribbon in od vsakega tega prodanega mobitela namenila deset evrov za boj proti raku dojk.

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah

Po podatkih Združenja Europa Donna Slovenija v Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1.300 žensk in do 15 moških, skoraj 400 žensk in do 10 moških pa umre. Preventiva, ki se začne s preprostim, a rednim samopregledom, lahko pomaga k čim zgodnejšemu odkritju. Foto: Soline

V Združenju Europa Donna Slovenija že vrsto let oktobra pripravljajo številne aktivnosti, s katerimi zaznamujejo rožnati oktober in njegovo poslanstvo ozaveščanja širše javnosti o raku dojk ter opozarjanja na pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Te aktivnosti Združenja Europa Donna že vrsto let podpirata Telekom Slovenije in Samsung s posebnimi mobiteli Pink Ribbon.

"Ključne odločitve za zdravje"

Predsednica Združenja Europa Donna Slovenija Tanja Španić poudarja pomen skrbi za zdravje in zdravega življenjskega sloga, ki dolgoročno prispeva k zdravju in manjša tveganje za razvoj raka dojk.

Brezplačna mobilna aplikacija Breast Test na preprost način spodbuja k rednemu in pravilnemu izvajanju samopregleda dojk, ki je eden od najpomembnejših načinov zgodnjega odkrivanja raka dojk in s tem tudi pomembno prispeva k večji verjetnosti uspešnega zdravljenja.

"Redno gibanje, zdrava in uravnotežena prehrana ter ohranjanje primerne telesne teže so tri preproste, vendar ključne odločitve za zdravje," je poudarila ob letošnjem rožnatem oktobru.

"Svoje vrednote spreminjamo v dejanja"

"V Telekomu Slovenije smo tim, v katerem je 66 odstotkov sodelavcev in 34 odstotkov sodelavk, kot vodilni in nacionalni operater pa se zavedamo svoje vloge, ki jo imamo tudi na področju ozaveščanja na različnih področjih naših življenj," je izpostavil predsednik uprave Telekoma Slovenije Matjaž Merkan in dodal, da je "družbeno odgovorno ravnanje v okolju, v katerem Telekom Slovenije deluje, del naših vrednot, ki jih spreminjamo tudi v dejanja."

Predsednik uprave Telekoma Slovenije Matjaž Merkan: "Družbeno odgovorno ravnanje v okolju, v katerem Telekom Slovenije deluje, je del naših vrednot, ki jih spreminjamo tudi v dejanja." Foto: STA

Merkan je spomnil, da bo poleg rožnatega oktobra, ki je namenjen ozaveščanju o raku dojk, Telekom Slovenije sodeloval tudi pri gibanju movember, ki bo novembra močneje ozaveščal o zgodnjem odkrivanju in pravočasnem zdravljenju raka na prostati in testisih ter drugih bolezni, ki prizadenejo moške.

"Ozaveščanje je velika stvar"

"Biti delček mozaika tako pomembnih aktivnostih ozaveščanja, kot je preventiva raka dojk pri ženskah in moških, je velika stvar, zato z veseljem vsako leto v sodelovanju s Telekomom Slovenije podpremo aktivnosti Združenja Europa Donna Slovenija in z izbranim pametnim mobitelom omogočimo, da tudi s pomočjo tehnologije uporabnicam in uporabnikom približamo nujnost preventive ter zdravega načina življenja," je povedal vodja oddelka za mobilno telefonijo pri Samsung Slovenija Bernard Purkart.

Vodja oddelka za mobilno telefonijo pri Samsung Slovenija Bernard Purkart. Foto: Bojan Puhek

Samopregled, tudi ob spodbudi brezplačne mobilne aplikacije, lahko pomeni življenjsko pomembno razliko

Mobitel Samsung Galaxy A30s Pink Ribbon je v akcijski ponudbi pri Telekomu Slovenije na voljo kot Modri fon meseca in ga je ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev mogoče, odvisno od naročniškega paketa, mogoče dobiti že od 5 evrov mesečno.

Ob nakupu izbranega mobitela v oktobru pa uporabniki ob registraciji prejmejo tudi darilni paket Samsunga, so sporočili iz Telekoma Slovenije, kjer uporabnicam priporočajo brezplačno mobilno aplikacijo Breast Test za operacijske sisteme Android in iOS. Aplikacija na preprost način spodbuja k rednemu in pravilnemu izvajanju samopregleda dojk, ki je eden od najpomembnejših načinov zgodnjega odkrivanja raka dojk in s tem tudi pomembno prispeva k večji verjetnosti uspešnega zdravljenja.