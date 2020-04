Z videoidentifikacijo do zaupanja vredne identitete v digitalnem svetu

Epidemiološke razmere so delo in poslovanje preselile v domove in na daljavo, kjer vlogo običajnih elementov prepoznave s fizično prisotnostjo uporabnika prevzemata videoidentifikacija in digitalen podpis. Pri Telekomu Slovenije, ki ti storitvi ponuja, v tem času življenja doma in poslovanja na daljavo zaznavajo izrazito povečanje povpraševanja zanje.

Storitev videoidentifikacije, ki jo je Telekom Slovenije razvil v sodelovanju z družbama SETCCE in CDE, omogoča identifikacijo strank na daljavo in s tem tudi sklepanje poslovnih transakcij, kar bi pri podpisu pogodb ali finančnih transakcijah sklenili s podpisom.

Tega nadomesti v oblaku varno shranjena e-identiteta, s katero je mogoč varen dostop do različnih storitev in, če podjetje to omogoča, tudi digitalno upravljanje transakcij.

Kako poteka videoidentifikacija

Uporabniki pametne denarnice VALÚ so že spoznali storitev videoidentifikacije Telekoma Slovenije, ki jo uporabljajo tudi nekatere zavarovalnice in borzno posredniške družbe.

Videoidentifikacija poteka prek videopovezave na računalniku ali mobilni napravi z internetno povezavo in traja (največ) pet minut. Ko uporabnik najprej zahtevane podatke vnese sam ali te podatke pripravi uporabnik storitve, prejme povezavo do aplikacije za videopovezavo. Takrat se istovetnost potrdi s preverbo osebnega dokumenta in oblikuje prej omenjena e-identiteta, ki tako postane digitalni osebni dokument, so sporočili iz Telekoma Slovenije.