Windows 10 ali Windows 11? Katerega imate raje? Keysoffova posebna ponudba že za 7 €

Operacijski sistem Microsoft Windows je najpogosteje uporabljani operacijski sistem na svetu in je deležen velike pozornosti. Se še vedno odločate med Windowsom 10 in Windowsom 11? Poglejmo si razlike med njima.

Videz

Windows 11 se močno razlikuje od tradicionalnega videza Windowsa 10. Novi Windows 11 je vsekakor podoben operacijskemu sistemu Mac, saj se opravilna vrstica po novem nahaja na sredini ekrana, lahko pa jo tudi prestavite na levo kot pri Windowsu 10. Po drugi strani pa ima za razliko od Windowsa 10 Windows 11 bolj zaokrožen in čist slog.

Microsoft Teams

Za razliko od Windowsa 10 ima Windows 11 Microsoft Teams vgrajen neposredno v sistem. Na voljo je v opravilni vrstici novega operacijskega sistema in prek njega lahko pošiljate besedilna in glasovna sporočila ali se s svojimi stiki pogovarjate prek video klica.

Androidova aplikacija

Vključitev Androidove aplikacije je najbrž najpomembnejša novica pri Windowsu 11, ker so se s tem zabrisale meje med računalniki ter tablicami in telefoni. S to novo posodobitvijo lahko svoje najljubše aplikacije prenesete na računalnik. Z Windowsom 10 lahko do Androidovih aplikacij dostopate le na določen način.

Windows in postavitev namizja

Pri Windowsu 11 so dodali virtualno namizje. Tako lahko ustvarite virtualna namizja in jih prilagodite svojim potrebam. Poleg tega, da jih lahko ustvarite in izbrišete, jih lahko tudi okrasite s svojimi najljubšimi tapetami.

