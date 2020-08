Toshiba je bila v prvem desetletju novega tisočletja eden od petih največjih proizvajalcev prenosnih računalnikov na svetu. V prejšnjem desetletju so njihove prodajne številke nato začele usihati in Toshiba je leta 2018 80 odstotkov svojega posla s prenosniki prodala drugemu tehnološkemu velikanu, prav tako japonskemu Sharpu. Ta je zdaj prišel še po preostanek delnic, kar pomeni, da se legendarna Toshiba po 35 letih dokončno poslavlja od trga prenosnih računalnikov.

Japonska Toshiba je bila najverjetneje najbolj znana po družini prenosnih računalnikov Toshiba Satellite, malce starejši uporabniki pa se spomnijo tudi modela Toshiba T1100 iz leta 1985, ki velja za prvi masovno proizvedeni prenosni računalnik.

Sedež podjetja Toshiba v japonski prestolnici Tokio. Glede na prihodke in število zaposlenih je Toshiba eno od 50 največjih japonskih podjetij. Foto: Reuters

Toshiba je celo desetletje veljala za enega od največjih proizvajalcev osebnih računalnikov na svetu. Nikoli sicer ni ogrozila primata podjetij HP, Dell in Lenovo (ter nekdaj še IBM), so se pa med letoma 2000 in 2010 redno uvrščali na seznam petih proizvajalcev, ki so v svetovnem merilu prodali največ računalnikov.

Po letu 2010 so svojo prisotnost na trgumočno okrepili drugi igralci, v prvi vrsti Apple in Asus, kar je bil začetek konca za Toshibin posel z računalniki. Leta 2018 so praktično za drobiž, cena se je gibala okrog 30 milijonov evrov, štiri petine posla prodali japonskemu podjetju Sharp.

Toshiba ima zasluge za enega najpomembnejših izumov v zgodovini računalništva - bliskovni pomnilnik oziroma tako imenovani pomnilnik flash, brez katerega številne elektronske naprave, ki jih imamo danes za samoumevne, ne bi obstajale. Foto: Reuters

Sharp je začel Toshibine prenosne računalnike zaradi upada priljubljenosti znamke na mednarodnem trgu nemudoma tržiti pod novim imenom in sicer Dynabook. Tako se Toshibini prenosniki sicer že leta imenujejo v domovini, na Japonskem.

Ob prevzemu večinskega deleža Toshibinega računalniškega posla sta Toshiba in Sharp sklenila tudi dogovor, da lahko drugi kadar koli odkupi še preostali 19,9 odstotni delež, ki ga je leta 2018 še zadržala Toshiba.

To se je zgodilo ta teden in Toshiba je uradno ter dokončno izstopila iz trga prenosnih računalnikov. Podjetje se sicer še naprej ukvarja s proizvodnjo širokega ranga potrošniške in specializirane elektronike ter energetskih komponent, ki sega od televizijskih zaslonov in klimatskih naprav do medicinskih instrumentov, telekomunikacijske opreme in celo jedrskih reaktorjev.

Ko so se Čehi leta 2013 odločili za širitev jedrske elektrarne Temelin z novima reaktorja, jim je eno od ponudb poslala tudi Toshiba. Načrti za prenovo elektrarne so bili kasneje sicer umaknjeni. Foto: Reuters