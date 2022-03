Vse razsežnosti (kibernetske) vojne – kdo bo najbolj nastradal?

Panoga informacijske in komunikacijske tehnologije in vojna v Ukrajini

Tako kot pri vseh drugih gospodarskih panogah imajo ruski vojaški napad na Ukrajino in posledične sankcije, ki so jih zahodne države uvedle za Rusijo z namenom preprečevanja nadaljevanja vojne, velik negativni vpliv tudi na panogo informacijske in komunikacijske tehnologije po vsem svetu.

Nemerljivo človeško trpljenje ljudi v Ukrajini, strah pred negotovo prihodnostjo, v kateri varnost ni več nujno samoumevna, podivjane cene energentov, padajoče vrednosti delnic na borzah po vsem svetu – to so le nekatere izmed najbolj bolečih posledic največjega spopada po koncu druge svetovne vojne, ki bo še poglobil svetovne delitve na Zahod in Vzhod.

Ni je panoge, ki ni občutila posledic nesmiselnih dejanj, katerih vrhuncem smo priča od 24. februarja. Tudi napredna in sicer hitro rastoča panoga informacijskih in komunikacijskih tehnologij je doživela boleče udarce. Vojna je neusmiljena.

Vezi pokajo na obeh koncih

V zahodnem svetu s(m)o prepričani, da sankcije proti Ruski federaciji (vsaj delno) učinkujejo pri zajezitvi ruske vojske in tako uresničujejo svoj namen, a obenem ta isti Zahod še vedno išče odgovore, kako bo sam prenesel posledice izolacije Rusije, ki jih že čuti in jih bo še bolj čutil na svoji koži.

Ruska federacija je (preveč) vpletena v vse svetovne tokove, ne le energetske, temveč tudi trgovinske – motnje v dobavnih verigah bodo zaradi pospešenega zmanjševanja odvisnosti Zahoda od ruske energije in surovin neizogibno samo še večje, to pa vodi do zamud pri dobavah in višjih cen. Gotovo ni zanemarljivo, da znaten del blaga med Evropo in Daljnim vzhodom potuje po transsibirski železnici, torej čez Rusijo, kar je zdaj ustavljeno.

Transsibirska železnica ni (bila) zgolj eden od magnetov ruske turistične ponudbe, temveč tudi pomembna pot za izmenjavo blaga med Evropo in Daljnim vzhodom. Foto: Thinkstock

Cene močno gor, kupna moč pa sunkovito navzdol

Izgubam in težavam se ne more izogniti niti nesporno zelo odporen tehnološki sektor, ki ne bo prizadet le v Rusiji in Ukrajini, temveč po vsem svetu. Polprevodniki, programska oprema, računalniki, telekomunikacijske naprave – njihovi proizvajalci in prodajalci že čutijo izpad (tudi) za njih pomembnega ruskega trga. Ogromen udarec za proizvodnjo polprevodnikov je podatek, da je Ukrajina največji svetovni proizvajalec neona (prispeva več kot polovico svetovne proizvodnje), ta pa je nepogrešljiv v proizvodnem procesu tega žlahtnega plina.

Na ruskem trgu, kjer vrednost domačega rublja zelo hitro pada, obresti ruske centralne banke pa so, kot poročajo iz analitske družbe Canalys, dosegle 20 odstotkov, so cene tehnoloških izdelkov že močno poskočile, padec kupne moči ruskega prebivalstva pa je njihovo dostopnost dodatno oddaljil.

Odklop iz svetovnih finančnih tokov je le še en udarec vedno manjši likvidnosti ruske države in njenih prebivalcev. Največje izgube prihodkov preštevajo veliki prodajalci in sistemski integratorji, ki so dobavljali ruski javni upravi in velikim podjetjem.

Zahodna podjetja, ki se niso takoj odločila za prenehanje poslovanja v Rusiji, so bila kmalu deležna veliko nejevolje med prebivalci držav Zahoda. Foto: Reuters

Nekaterim so se nenadoma odprle številne nove priložnosti

Vse pa le ni popolnoma črno, saj imajo v tehnološki panogi nekateri vendarle razloge za optimizem. Vedno bolj prisotna grožnja kibernetskih napadov bi, kot napovedujejo pri Canalysu, lahko zelo hitro okrepila potrebe in naložbe na področju obrambe ter kibernetske varnosti, kar je veter v jadra razvijalcem s teh področij.

Ruski kibernetski napadi na ukrajinsko infrastrukturo, finančni sistem, državne ustanove in druge tarče so že vsakodnevna stalnica hibridne vojne, a napadalci ne prizanašajo niti žrtvam drugod po svetu. Kot maščevanje za sankcije proti Kremlju se bodo ti napadi povsod po Zahodu in neizogibno tudi pri nas samo še okrepili, obenem pa bi bilo naivno pričakovati, da zahodne države ne krepijo svojih kibernetskih napadov na Rusijo.

Kriptovalute kot izhod v sili

Ravno tako se utegne močno okrepiti povpraševanje po zelenih tehnologijah, ki prispevajo k manjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, katerih cene že letijo v nebo in katerih zelo pomemben dobavitelj je Rusija.

Ob motenih denarnih tokovih, zmanjšani likidnosti in pomanjkanju gotovine v Rusiji raste zanimanje in povpraševanje po kriptovalutah. To vpliva na rast njihove vrednosti, zlasti se cena viša bitcoinu.

Ob nedelovanju svetovnih plačilnih tokov v Ruski federaciji prihajajo v ospredje kriptovalute in z njimi povezani plačilni sistemi. To se odraža na njihovi vrednosti: bitcoin raste, tudi zato, ker ga vedno več ljudi v Rusiji uporablja namesto gotovine, ki izgublja vrednost iz minute v minuto. Ravno ta ruska dimenzija pa utegne povečati zanimanje zahodnih držav za regulacijo kriptovalut.

V pomanjkanju Zahoda iskanje rešitev na Kitajskem

Kljub optimizmu nekaterih, ki so v manjšini, pa večina v panogi zadnja dva tedna vendarle sešteva rdeče številke. Številna zahodna tehnološka imena so že ustavila svojo prodajo v Ruski federaciji ali se od tam tudi umaknila, tista, ki se (še) niso, pa so že zdaj začutila veliko nejevoljo uporabnikov in javnosti drugod po svetu.

Seznam podjetij iz Evrope in Amerike, ki se umikajo iz Rusije po vojaškem vdoru v Ukrajino, je vsak dan daljši. Foto: Reuters

Zdi se logično, da bo Rusija svoje izpade pri dobavi in naložbah v tehnologijo, tudi v javnem sektorju, poskusila nadomestiti pri svoji jugovzhodni sosedi, ki so ji obeti povečanega poslovanja z Rusijo zelo privlačni, še ocenjujejo analitiki. Svojo naklonjenost je Kitajska pokazala tudi z odklonilnim odnosom do sankcij proti Rusiji.

Kitajska dilema

Kitajska visokotehnološka podjetja, kot so Huawei, Lenovo, Honor, Xiaomi, Oppo in Vivo, imajo velike prodajne ambicije v Evropi (čeprav se Huawei ob tem že skoraj tri leta spopada še z ameriškimi omejitvami), zato jim obeti morebitne krepitve v Rusiji ustvarjajo veliko dvomov.

Če bodo (več) poslovali z Rusijo, si bodo njamreč nakopali dodatno nejevoljo zahodnega sveta, če bodo ustavili svoje poslovanje v Rusiji, pa bodo s tem nasprotovali uradni kitajski politiki, ki sankcij proti Ruski federaciji ne zagovarja, in omejili priložnosti za svojo rast.

Nekateri gredo ven, drugi pa bi takoj radi vstopili

Lenovo, ki večino svojih prihodkov ustvarja zunaj svoje domovine Kitajske, naj bi ustavil dobave v Rusijo, čeprav tega še niso uradno objavili, toda kitajska industrija polprevodnikov, ki se želi okrepiti tudi zaradi samooskrbe, najverjetneje ne bo zapravila znatnih priložnosti, ki jih odpira povečano rusko povpraševanje.

Rusijo z zanimanjem gledajo tudi kitajski plačilni sistemi, kot sta Alipay in WeChat, ki bi se z nadomeščanjem odklopljenih zahodnih plačilnih sistemov v Rusiji lahko zelo močno okoristili.

Negotovost, a tudi enotnost

Nekatera velika svetovna imena tehnologije se poskušajo potolažiti, da bodo svoje izdelke, ki bi bili sicer namenjeni ruskemu trgu, lahko preusmerili drugam, kjer so že pred začetkom vojne zaradi drugih razlogov čutili težave pri dobavi. Pomanjkanje polprevodnikov namreč ni nekaj novega.

Kitajska si zaradi ameriških omejitev želi čim prej zagotoviti samooskrbo s polprevodniki, gotovo pa bi njihove polprevodnike rada kupovala tudi Rusija, ki ji je dostop do visokih zahodnih tehnologij s sankcijami onemogočen. Foto: Reuters

Vse skupaj vodi do ogromne negotovosti, ki ni le gospodarska, temveč tudi družbena in psihološka. Po drugi strani pa že dolgo velika večina sveta ni bila tako enotna, kot je zdaj pri obsojanju vojaškega napada Rusije na Ukrajino. Ta je ne glede na to, kako kdo vidi vzroke, ki so do tega pripeljali, popolnoma nedopustna.

Načrtovati bomo morali nepredvidljivost

A tudi če bi se vojna končala ta trenutek, kar se žal ne bo, svet še dolgo ne bo več enak. Velika tehnološka in gospodarska imena bodo veliko bolj premislila, kako ravnati glede poslovanja v Rusiji, ruski naložbeniki pa bodo veliko težje prepričali kogarkoli zunaj Rusije in Belorusije.

Podjetja in družbe po vsem svetu pa so se tudi lotile (in morale se bodo še bolj) ustvarjanja strategij, ki upoštevajo nepredvidljivost. Ta je, tudi če smo mislili, da je težko slabše, kot je bilo med pandemijo, zadnje tedne pokazala svoj najgrši obraz.