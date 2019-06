Vrhunska zaščita za vaše mobilne naprave

Oglasno sporočilo

Ker danes mobilnih telefonov še zdaleč ne uporabljamo več zgolj za telefoniranje, so ti postali naši mini osebni asistenti, naš najpomembnejši vir informacij in s svojimi multimedijskimi funkcijami tudi pomembna povezava s svetom. Večina ima na telefonu spravljene fotografije, podatke, stike, opombe, dogodke, zato je ta majhna napravica za posameznika pravzaprav izjemno pomembna in jo je pametno zaščititi.

Nepogrešljiva vrhunska zaščitna stekla

Ena izmed najpogostejših poškodb telefona je zagotovo razbit ekran, ki lahko oteži ali celo onemogoči uporabo naprave in njenih funkcij ter nam povzroči precej nevšečnosti.

Veliko ljudi se tako odloča za zaščitna stekla, ki zavarujejo ekran ob padcu naprave. Pri Top izbiri ponujajo trenutno najkakovostnejša zaščitna stekla na trgu s trdnostjo 9H. Gre za kaljeno zaščitno steklo, narejeno iz čisto pravega stekla, ki je izjemno gladko in obdelano s posebnim premazom proti oprijemanju prstnih odtisov.

Kot novost v njihovi ponudbi najdete tudi poseben nanopremaz, ki ima identično funkcijo zaščite kot zaščitno steklo, le da premaz preprosto namažete po ekranu.

Zakaj je pomembno zaščititi svoj telefon?

Seveda samo zaščitno steklo ni dovolj za popolno zaščito mobilne naprave, zato je priporočljiv še ovitek za telefon, da ste lahko ob uporabi mirni in brezskrbni. Trg ovitkov za telefone je zadnja leta v porastu, saj se vsi zavedamo vrednosti svojih pametnih naprav. Naj nanizamo samo nekaj glavnih razlogov, zakaj je zaščita telefona pomembna.

Občutljiva tehnologija in dizajn

Sodobni mobilni telefoni so zaradi dovršenih in naprednih tehnologij postali izjemno občutljivi. Tudi njihova debelina je vedno manjša in tako pri določenih napravah znaša manj kot centimeter. Površine so večinoma obdelane z izjemno gladkimi in drsljivimi materiali, zaradi česar imajo telefoni manjšo oprijemljivost in zdrsnejo celo z ravnih površin, iz rok, z oblačil, tako da so veliko bolj izpostavljeni padcem kot prej.

Možnost izgube podatkov. Danes imamo na voljo možnost varnostnih kopij za vse podatke na svojem telefonu, ampak mnogi te možnosti ne izkoristijo in ob morebitni poškodbi ali celo prenehanju delovanja telefona izgubijo vse podatke. Marsikomu od nas se je to že zgodilo, mar ne? Tudi zato je zaščita telefona zelo priporočljiva.

Estetski dejavniki. Konec koncev je mobilni telefon za marsikoga statusni simbol in opraskan, razpokan videz ni najbolj prijeten, mogoče lahko komu celo daje vtis neurejenosti.

Visoki stroški popravila. In za konec, najpomembnejši razlog za zaščito vaše naprave je seveda stroškovni vidik ob morebitni poškodbi telefona zaradi padca, udarca ali česa drugega. Lahko se poškoduje ohišje, zaslon, programska oprema, v najslabšem primeru pa telefon preneha delovati. Odvisno od poškodovanega dela so temu primerni tudi stroški popravila, ki pa so lahko precej visoki in včasih znašajo tudi do polovice vrednosti telefona ali več.

Prihranite tudi do 300 evrov in več!

Poglejmo za primer mobilni telefon Samsung Galaxy Note 9, pri katerem bi vas poškodba matične plošče in ekrana stala 350 evrov. Kaljeno zaščitno steklo za ekran pa po drugi strani stane zgolj 15 evrov. Dileme ni več, kajne? Vsekakor raje ovitek in zaščita ekrana kot popravilo. Sicer pa danes skorajda ne vidimo več telefona brez ovitka, je pa izbira precej večja, kot morda mislimo.

Najširša ponudba ovitkov v Sloveniji

Če iščete primeren ovitek za svojo priljubljeno napravico, boste kmalu ugotovili, da je ponudba v fizičnih trgovinah dokaj skromna, medtem ko na spletu najdete res širok nabor, vendar je pametno posvetiti pozornost tudi kakovosti samega ovitka. Najširšo ponudbo ovitkov v Sloveniji boste tako našli v spletni trgovini Top izbira, saj lahko udobno iz naslanjača brskate med neskončnimi možnostmi ovitkov vseh oblik in barv različnih proizvajalcev, izdelki pa bodo na vašem naslovu v enem delovnem dnevu.

V ponudbi boste našli klasične TPU-ovitke, preklopne ovitke iz visokokakovostnega umetnega usnja in posebne ovitke priznanih blagovnih znamk. Ovitke odlikujejo tudi izjemno kakovostni materiali od upogljivega TPU-gela, umetnega usnja do trdega polikarbonata.

In kako izbrati pravi ovitek?

Številni uporabniki morda ne vedo natančnega modela naprave, kar pa je za izbiro pravega zaščitnega ovitka nujno. S tem se izognete nepravilni izbiri in postopku reklamacije ter zamenjave ovitka. Ker je ob poplavi izbire mobilnih telefonov težko slediti vsem izdanim serijam, modelom in imenom naprav, ima vsaka naprava na trgu svojo unikatno kodo, po kateri se razlikuje od drugih naprav. Na podlagi te kode lahko izveste natančno ime modela svojega telefona. In kje dobite kodo? Vsaka naprava jo ima vpisano v nastavitvah telefona, zato so pri Top izbiri za najbolj prodajane znamke mobilnih telefonov za vas prijazno pripravili navodila, kako najdete kodo v svoji napravi.

