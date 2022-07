Vplivni odvetnik priznal prevaro, grozi mu 20 let zapora

Levoff se je pri podjetju Apple zaposlil leta 2008, med letoma 2013 in 2018 pa je bil šef Applove službe za korporativno pravo. Leta 2019 so se pojavila prva namigovanja, da naj bi Levoff iz pridobitniških namenov zlorabil svoj položaj. Apple je Levoffa sicer odpustil že pred skoraj štirimi leti, ko so se pojavile prve obtožbe zoper njega.

Te je odvetnik zanikal vse do četrtka, ko je na sodišču vendarle priznal, da je med letoma 2011 in 2016 večkrat uporabil tajne informacije o Applovem poslovanju za lasten dobiček.

Ko je Apple pričakoval dobre poslovne rezultate, je Levoff kupil delnice Appla in jih prodal, ko je novica o Applovih poslovnih uspehih postala javna in je delnica poskočila. Z zlorabo notranjih informacij je tudi preprečil izgubo pri trgovanju, ko je pričakoval, da bo cena delnice Appla padla. Skupaj je ustvaril skoraj 220 tisoč evrov dobička in se izognil potencialnim izgubam v višini prek 300 tisoč evrov.

Levoffu zaradi goljufije z vrednostnimi papirji grozi do dvajset let zapora in do pet milijonov dolarjev denarne kazni. Sodišče bo o višini kazni odločilo 10. novembra 2022.