Vedno več zaupamo spletnem nakupovanju

Najnovejši rezultati raziskave Masterindex kažejo, da spletnemu nakupovanju zaupa 88 odstotkov prebivalk in prebivalcev Slovenije, kar je štiri odstotne točke več kot lani. Kar 69 odstotkov vprašanih v Sloveniji je vsaj en spletni nakup opravilo v zadnjem mesecu.

Ena izmed izstopajočih ugotovitev glede na prejšnje leto je tudi izjemna rast potrjevanja spletnih plačil prek aplikacije mobilne banke in biometrije, ki se tako močno približujejo dalj časa uveljavljenim načinom potrjevanja z varnostno kodo (bodisi prek sporočila SMS ali prek aplikacije mobilne banke) in prek kode PIN.

Spletno nakupovanje tudi v Sloveniji (in gotovo vsaj malo zaradi pandemije) postaja vedno bolj priljubljeno. Foto: Masterindex

Varnostne in PIN-kode dobivajo resne tekmece

Če je lani prek aplikacije mobilne banke (brez varnostne kode) svoje spletne nakupe potrjevalo pet odstotkov slovenskih spletnih kupcev, je letos ta odstotek močno poskočil na kar 15 odstotkov. Podobno se je povečal delež biometričnega potrjevanja spletnih nakupov, in sicer s šest na 14 odstotkov.

Prstni odtis je (tudi) v Sloveniji najbolj zaželen način potrjevanja plačil, a se še vedno ni uveljavil kot najpogostejši. Foto: Masterindex Za primerjavo, z varnostnimi kodami v kratkih sporočilih (SMS) ali mobilnih bankah svoje nakupe potrjuje 21 odstotkov sodelujočih iz Slovenije, le za eno odstotno točko pa je manjši delež tistih, ki v ta namen uporabljajo kodo PIN.

Mobilno plačevanje še naprej raste

Mobilni telefoni niso več zgolj pripomoček za potrjevanje spletnih plačil, temveč se vedno bolj tudi v Sloveniji uveljavljajo kot plačilno sredstvo.

Mobilno plačevanje je najpogostejše pri spletnem nakupovanju, a se njegov delež veča tudi drugod. Foto: Masterindex

Delež slovenskih uporabnikov, ki so vsaj že enkrat plačali z mobilnim telefonom, se je tako z lanskih 39 odstotkov povečal na 50 odstotkov.

Domače je domače

Približno v enakem obsegu se je povečal delež tistih, ki pri izbiri spletnih trgovin prisegajo na domače, slovenske. Lani jih je namreč bilo 34 odstotkov, letos pa kar deset odstotnih točk več.

Najočitnejši trendi, ki jih kažejo rezultati najnovejše raziskave Masterindex v Sloveniji Foto: Masterindex

Najbolj priljubljen način plačila slovenskih spletnih kupcev ostajajo plačilne kartice (59 odstotkov). Še vedno je pri nas zelo priljubljeno plačilo z gotovino po povzetju (32 odstotkov), a je glede na lani pogostost tega načina plačevanja močno vpadla.

Oblačila, obutev in modni dodatki neomajno na vrhu

V spletne trgovine se slovenski spletni kupci (še vedno) najraje opravijo po oblačila, obutev in modne dodatke (58 odstotkov), elektronske naprave (40 odstotkov) in gospodinjske aparate (38 odstotkov) – pri teh kategorijah deleži glede na prejšnja leta rastejo.

Kako je pandemija vplivala na pogostost spletnega nakupovanja med slovenskimi uporabniki. Foto: Masterindex

Obenem pa je zaznati upad nakupovanja kozmetike in parfumov (s 26 odstotkov lani na letošnjih 23 odstotkov), letalskih vozovnic (s 25 odstotkov lani na letošnjih 16 odstotkov) ter vstopnic za obisk gledališč (lani 23 odstotkov, letos 16 odstotkov). Pri potovanjih in zabavi ta zasuk nedvomno lahko pripišemo pandemiji in številnim omejitvam, ki jih je ta povzročila.

Epidemija večini Slovenk in Slovencev ni načela finančne stabilnosti

Epidemija pa, kot kažejo rezultati najnovejše raziskave Masterindex, le ni bistveno prizadela finančnih razmer prebivalk in prebivalcev Slovenije. Dobra polovica, natančneje 53 odstotkov, je odgovorila, da se njihovo finančno stanje glede na lansko leto ni spremenilo, slaba petina, natančneje 18 odstotkov, pa ocenjuje, da se je letos njihovo finančno stanje malenkost poslabšalo.

Epidemija dobri polovici slovenskih prebivalcev le ni načela njihove finančne stabilnosti. Foto: Masterindex Še malo več, natančneje 20 odstotkov, je tistih, ki svoje letošnje finančno stanje ocenjujejo boljše kot leto prej. Tovrstnega optimizma je letos celo več kot lani, saj je lani izboljšanje svojega finančnega stanja glede na leto prej zaznalo (le) 17 odstotkov vprašanih.

Že 13. leto Masterindexa v Sloveniji

Raziskavo Masterindex o uporabi plačilnih kartic, potrošniških nakupovalnih navadah in pogledih na osebne finance družba Mastercard v Sloveniji izvaja od leta 2009.

Najnovejšo je zanje družba Mediana opravila oktobra s sistemom računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI) na reprezentativnem vzorcu več kot tisoč posameznikov v Sloveniji, starih med 18 in 55 let.