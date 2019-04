V vesoljsko dirko za globalni širokopasovni internet vstopata tudi Jeff Bezos in njegov Amazon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prek vesolja do hitrega interneta

Družba Amazon s svojim projektom Kuiper načrtuje vzpostavitev in izstrelitev 3.236 satelitov, s katerimi bi zagotovili hiter širokopasovni dostop v vsakem kotičku našega planeta. Amazon sicer ni prvi tehnološki velikan s tako velikimi ambicijami.

V vesoljsko dirko zagotavljanja vsesplošnega hitrega širokopasovnega dostopa so že spustili Elona Muska in njegovo družbo SpaceX s sateliti Starlink, družbo OneWeb, za katero stoji banka SoftBank, Boeing in Telesat.

Nič o časovnici in stroških

Amazon bi z zagotavljanjem tako okrepljenega dostopa lahko računal tudi na bistveno večje število potencialnih kupcev v svoji spletni trgovini oziroma uporabnikov svojih storitev v oblaku, je eden izmed komentatorjev razkril možno ekonomsko računico.

Napoved Amazonovega projekta ni razkrila časovnih okvirjev, prav tako ni nobenih napovedi ali ocen o stroških tega projekta, so še poročali v spletni izdaji časopisa Mobile Europe.