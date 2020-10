V Sloveniji na voljo nov telefon Huawei P smart 2021

Oglasno sporočilo

Pametni telefon Huawei P smart 2021 s skoraj 17-centimetrskim (6,67-palčnim) zaslonom polne ločljivosti HD in ozkimi robovi ponuja resnično brezmejno vizualno izkušnjo. Odlikujejo ga kakovostna izdelava, velika baterija in odlične, z umetno inteligenco podprte kamere, ki omogočajo, da uporabnik brez težav zajame vsak zanimiv trenutek in kar najbolje izkoristi svoj vsakdan.

Dizajn, ki prepriča na prvi pogled

Ljubitelji mobilnih iger bodo uživali v uporabi novega pametnega telefona in v njegovi dovršeni sodobni obliki. Huawei P smart 2021 ponuja izjemno doživeto vizualno izkušnjo velikega zaslona ločljivosti 2.400 krat 1.080 slikovnih pik. Da bi bilo kar najbolje poskrbljeno za udobje oči, zaslon filtrira modro svetlobo, njegovo učinkovitost pa potrjuje certifikat podjetja TÜV Rheinland. Medtem tipalo prstnega odtisa v bočni tipki dovoljuje hitro in varno odklepanje telefona.

Hitro polnjenje in dolgotrajna baterija zagotavljata prvovrstno uporabniško izkušnjo

Da so pametne tehnologije precej v pomoč, je neizpodbitno. Navsezadnje pametni telefoni niso le za klice in sporočila, temveč tudi za zabavo in delo. Od njih se pričakuje, da uporabniku omogočijo polno življenje. Huawei P smart 2021 ima zato vključeno tehnologijo hitrega polnjenja SuperCharge, [1] ki zagotavlja povezanost in produktivnost v vsakem trenutku. Po samo desetih minutah polnjenja bo telefon deloval do dve uri. Hitro polnjenje dopolnjuje baterija kapacitete 5.000 miliamperskih ur, skupaj pa telefonu zagotavljata dolgotrajno delovanje, predvsem pa stabilno in varno uporabo v vseh primerih rabe. [2]

Sklop štirih kamer spodbuja ustvarjalnost

Poleg visoko zmogljive baterije pametni telefon Huawei P smart 2021 ponovno dokazuje Huaweievo strokovno znanje v zagotavljanju odličnih fotografskih zmogljivosti. [3. Glavna kamera v sklopu štirih se ponaša s tipalom ločljivosti 48 milijonov svetlobnih pik [4] in fizično velikostjo pol palca. Čeprav ga odlikuje nizka raven digitalnega šuma in posledično visoka kakovost fotografij, je uporabniku na voljo nočni, z umetno inteligenco podprt način fotografiranja. Z združevanjem več različno osvetljenih fotografij v eno, nastane odlična fotografija tudi v izredno temnih razmerah.

Poleg kamere s 120-stopinjskim vidnim kotom, zaradi katere noben prizor ne bo preširok, algoritmi umetne inteligence sprednje prav tako osemmilijonske kamere zagotovijo odlične samoportrete v vseh razmerah, vključno z možnostjo prilagajanja učinkov olepševanja. Obe se odlično prilagajata sodobnemu življenjskemu slogu mladih. S sprednjo boste ustvarjali čarobne selfije, z zadnjo pa navdušujoče fotografije pokrajine.

Vrhunske zmogljivosti podkrepljene z veliko shrambo

Pametni telefon Huawei P smart 2021 je opremljen s 128 gigabajti pomnilnika, ki bo zadovoljil potrebe mladih uporabnikov po hranjenju raznovrstnih datotek. Če ne bo zadoščalo, ga uporabnik lahko razširi za do 512 gigabajtov z dodatno pomnilniško kartico. Huawei P smart 2021 poganja procesor z osmimi jedri, na njem pa je nameščena najnovejša različica vmesnika EMUI 10.1 z veliko novimi in izredno uporabnimi funkcijami. Med njimi je na izbranih trgih tudi storitev videoklepetanja MeeTime s podporo ločljivosti HD (720p).

Na Huawei P smart 2021 je nameščena Huaweieva uradna platforma za distribucijo aplikacij AppGallery. Tretja največja in najhitreje rastoča trgovina je prava zakladnica možnost, saj ponuja 18 vsebinskih kategorij, ki pokrivajo vse potrebe uporabnikov. Od zabave prek izobraževanja do orodij za poslovno uporabo. Prav tako je že nameščen iskalnik Petal Search, tretji način za iskanje in prenos želenih aplikacij na naprave s Huaweievimi mobilnimi storitvami (HMS) poleg trgovine AppGallery in orodja PhoneClone. Ustvarjen v partnerstvu z vodilnimi svetovnimi in evropskimi ponudniki iskanja, vključno s Qwantom in Yandexom, ustreza najvišjim standardom inovativnega, raznolikega in varnega iskanja.

Širok ekosistem naprav Huawei

Huawei P smart 2021 se sicer pridružuje pred kratkim predstavljenim brezžičnim slušalkam Huawei FreeBuds Pro in Huawei FreeLace Pro z izboljšanim sistemom aktivnega dušenja hrupa in novimi funkcijami, osredotočenimi na potrebe uporabnikov, pametnima urama Huawei Watch GT 2 Pro in Huawei Watch Fit z naprednimi funkcijami beleženja aktivnosti in novimi načini vadbe ter prenosnima računalnikoma Huawei MateBook X in MateBook 14 v kompaktnem ohišju in z inovativno tehnologijo Huawei Share, ki prinaša revolucijo na področje mobilnosti.

Cena in razpoložljivost

Huawei P smart 2021 s pomnilnikom velikosti 128 gigabajtov je za priporočeno ceno 229 evrov na voljo v čudoviti zeleni, rdečkasto zlati ali polnočno črni barvi.

Več informacij o telefonu Huawei P smart 2021: https://consumer.huawei.com/si/phones/p-smart-2021/

[1] Obvezna sta kabel in napajalnik z oznako SuperCharge.

[2] Podatki so pridobljeni v laboratoriju podjetja Huawei. Dejanska moč je lahko drugačna zaradi načina uporabe, nastavitev in razmer.

[3] Sklop zadnjih štirih kamer sestavljajo 48-milijonska glavna, osemmilijonska ultraširokokotna, dvomilijonska bližinska (makro) in dvomilijonska za zaznavo globine. Ločljivost fotografij je odvisna od izbranega načina fotografiranja.

[4] Podpora tiskanju do velikosti 2,1 x 2,8 metra.