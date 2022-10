V osmih dneh do edinstvenih in dragocenih izkušenj

Program za spodbujanje mladih talentov Seeds for the Future v Sloveniji letos tretjič

Pridobivanje praktičnih izkušenj ter priložnost za mreženje s kolegi in vrstniki z vsega sveta imata velik pomen za usposabljanje mladih strokovnjakov s področja tehnologije in naravoslovja (fotografija je simbolična), Foto: Shutterstock

Odlični mladi kadri v tehnologiji in naravoslovju pridejo do polnega izraza šele pri reševanju praktičnih izzivov, s katerimi se številni do diplome niti ne srečajo. Naloga odgovornih podjetij ostaja, da jim zagotovijo takšne priložnosti.

Poklici v naravoslovju in tehnologiji so še vedno deficitarni, saj se mladi večinoma raje odločijo za poklice, v katerih praviloma prej pridejo do formalne izobrazbe.

Podobno velja tudi za strokovnjake informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jih na trgu dela močno primanjkuje, čeprav so na krilih digitalizacije ravno ta panoga in z njo povezane tehnologije nedvomno že postale neločljiv del našega vsakdana.

Praktične izkušnje nadgrajujejo pridobljena znanja

Po drugi strani so ravno zaradi tega pomanjkanja strokovnjaki informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter drugih naravoslovnih in tehnoloških strok zelo hitro zaposljivi in neredko lahko kar izbirajo med razpoložljivimi delovnimi mesti.

Toda mladi strokovnjaki pogosto ob iskanju prve zaposlitve ugotavljajo, da za spopadanje s praktičnimi izzivi v hitro razvijajočem se svetu tehnologij niso vedno najbolj pripravljeni. Že res, da jim fakultete dajo pomembna znanja in temelje, a praktične izkušnje, tudi takšne, ki jih fakultete ne morejo zagotoviti, so neprecenljive.

Razkorak med teorijo in prakso

Ravno ta razkorak med teorijo in prakso spodbuja tehnološka podjetja, da najboljše kadre poiščejo in spodbujajo z lastnimi izobraževalnimi programi, v katerih mladim nastajajočim strokovnjakom omogočajo raziskovanje tehnološkega okolja z najnovejšimi tehnologijami in napravami.

Eden od takšnih programov je tudi Seeds for the Future (Semena za prihodnost), ki ga družba Huawei po svetu izvaja že 14 let, v Sloveniji pa letos tretjič.

Utrinek z lanskega programa Seeds for the Future v Sloveniji Foto: Huawei

Poudarek tega programa je na mobilnih omrežjih pete generacije (5G), umetni inteligenci in kibernetski varnosti, prijave za letošnji program pa tudi v Sloveniji sprejemajo do 23. oktobra po elektronski pošti na naslov seeds@huawei.com.

Prijave v angleščini, jeziku programa, morajo vsebovati življenjepis, dokazila o akademski vključenosti in triminutni video in/ali od 400 do 600 besed dolgo motivacijsko pismo, ki pojasni želene cilje ter zanimanje za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in Kitajsko. Dobrodošli so tudi navedbe avtorstva akademskih člankov ter drugi podatki, ki dokazujejo odličnost in motiviranost.

Priložnost za mreženje

"Pomemben dejavnik takšnih programov je tudi možnost mreženja in spoznavanja vrstnikov z vsega sveta, kar jim omogoča dodaten prenos znanj in izkušenj ter ustvarjanje povezav, tudi prek alumni kluba, kar jim bo nedvomno koristilo v njihovem strokovnem delovanju," je povedala koordinatorka programa Seeds for the Future za Slovenijo Gordana Kisilak.

Letošnji program je za udeležence brezplačen, potekal bo med 7. in 14. novembrom prek spleta in z aktivnostmi v živo v popoldanskih urah. Izbrani študentje bodo del svetovnega projekta, poleg tehnologije bodo udeleženci spoznavali tudi teorije vodenja in kitajske kulture skozi interaktivno delo v mednarodni skupini. Najboljša slovenska udeleženca programa se bosta lahko decembra udeležila evropskega srečanja z najboljšimi udeleženci drugih držav naše celine v Atenah.

Slovenska ekipa lani v svetovnem finalu

"Za našo digitalno prihodnost je ključnega pomena, da inovativnost in mlade talente spodbujamo sočasno. Pomembno je, da mlade talente prepoznamo ter jih spremljamo in spodbujamo na poti strokovnega razvoja," je še povedala Kisilakova.

Vključno z lanskim letom je bilo do zdaj v globalni program vključenih že 12.413 študentk in študentov iz 137 držav po vsem svetu. Lanska slovenska ekipa se je še posebej dokazala s svojo uvrstitvijo v finale globalnega natečaja Tech4Good.