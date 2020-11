Radioaktivna predmeta, ki so ju 2. decembra 2001 našli gruzijski drvarji, so specialisti za radioaktivno sevanje iz divjine odstranili dva meseca pozneje.

Radioaktivna predmeta, ki so ju 2. decembra 2001 našli gruzijski drvarji, so specialisti za radioaktivno sevanje iz divjine odstranili dva meseca pozneje. Foto: IAEA

V začetku decembra pred devetnajstimi leti se je v Gruziji pripetil eden najbolj nenavadnih in najmanj znanih radioaktivnih incidentov v zgodovini. Trije drvarji so sredi neprehodne divjine daleč od civilizacije našli tople kovinske predmete in se z njimi med spanjem na prostem greli vso noč. Dva drvarja sta utrpela izredno hude posledice, eden pa je umrl po skoraj dveh letih in pol neznosnih bolečin.

2. decembra 2001 so se trije gruzijski drvarji odpravili nabirat les za kurjavo v zasnežene gozdove v bližini vasi Lia, ki leži na severozahodu Gruzije v blizu vzhodne obale Črnega morja.

Med delom so drvarji naleteli na zaplato gozdnih tal, kjer ni bilo snega. Sredi nje sta bila majhna kovinska predmeta valjaste oblike, ki sta oddajala toploto.

Drvarji so dobili idejo – ker se je nad gozd že spuščala noč, so sklenili, da bodo prespali na prostem in se greli s predmetoma, zjutraj pa se z nabranim lesom vrnili domov.

Prvi posnetek predmetov, ki so ju 2. decembra 2001 našli gozdarji, ponovno pa pod skalnatim plazom 27 dni pozneje odkrile gruzijske oblasti. Predmeta sta bila majhna, saj sta počez merila le okrog 15 centimetrov, a izredno težka. Vsak je imel od osem do deset kilogramov, saj je bil eden od sestavnih delov obeh predmetov kovina volfram, ki ima skoraj 20-krat višjo gostoto od vode in je ob enakem volumnu 1,7-krat težja od svinca. Foto: IAEA

Postavili so tabor in tja odnesli oba predmeta. Pri enem so si pomagali z žico, ki so jo napeli skozi luknjo na predmetu, drugi pa ni imel luknje, zato so ga do kraja, kjer so nameravali spati, odnesli v naročju.

S toplima predmetoma za njihovimi hrbti in tabornim ognjem pred njimi so si drvarji privoščili večerjo, nazdravili z vodko in se odpravili spat.

A njihove priprave na spanje je začela motiti slabost. To je bilo nenavadno, saj je vsak spil le okrog deciliter vodke. Sredi noči so se slabosti pridružili glavobol, vrtoglavica in bruhanje, ki je trajalo vso noč. Zjutraj so se nenaspani in izmučeni od dolge noči in nepojasnjenega slabega počutja odpravili domov in neznana predmeta pustili za sabo.

Konec decembra 2001 so se gruzijske oblasti ob podpori vojske odpravile iskat neznana predmeta, ki sta "položila" tri drvarje. Odkrili so jih 29. decembra. Foto: IAEA

Zdravnik je mislil, da je drvar na pregled prišel pijan

V roku enega tedna so se vsi trije drvarji zglasili pri zdravnikih, saj se je njihovo zdravstveno stanje močno poslabšalo. Nihče od njih ni omenjal stika z neznanima predmetoma, zato zdravniki niso vedeli, kaj povzroča njihovo slabo počutje. Eden od zdravnikov je celo menil, da je njegov pacient na pregled prišel pijan.

Simptomi so se pri vseh treh moških v tednih po noči v gozdu poslabšali. Eden od njih je dobil izpuščaje po vsem telesu in izgubil glas (pacient 1-DN), drugemu se je pod kožo začela nabirati tekočina in dlani ni več mogel stisniti v pest (pacient 2-MG), tretjemu se je začela luščiti koža (pacient 3-MB).

Drvarju, ki so ga kasneje poimenovali s šifro pacient 2-MG, so nekaj dni po vrnitvi iz gozda začele močno otekati roke, a to je bil šele začetek njegove kalvarije, ki je trajala skoraj leto in pol. Foto: IAEA

22. decembra so bili vsi trije sprejeti v bolnišnico v mestu Zugdidi, kjer so zdravniki prvič postavili pravilno diagnozo: možje so bolehali za akutnim radiacijskim sindromom. Le dan pozneje so jih premestili v klinični center v Tbilisiju, glavnem mestu Gruzije, nato pa še na tbilisijski inštitut za hematologijo in transfuziologijo.

Dvema so se na hrbtu pojavile grozljive razjede

Po mesecu dni terapije se je zdravje enega od drvarjev, pacienta 3-MB, izboljšalo dovolj, da so ga poslali domov, drugima dvema pa se je stanje poslabšalo.

21. februarja 2002 so pacienta 1-DN prepeljali na nadaljnje zdravljenje na inštitut za biofiziko kliničnega centra Burnasjan v Moskvi, pacienta 2-MG pa na oddelek za zdravljenje opeklin v pariško vojaško bolnišnico Percy.

Skupno jima je bilo to, da sta tiste usodne noči na gozdnih tleh oba ležala v neposredni bližini toplih predmetov. Med njunima hrbtoma in predmetoma je bilo le deset centimetrov. Obema so se na hrbtih zato začele pojavljati hude opeklinam podobne razjede.

Pacienta 2-MG, ki je bil na zdravljenju v Parizu, so iz bolnišnice odpustili 18. marca 2003 oziroma po skoraj letu in pol od najdbe predmetov.

Pacient 1-DN je bil v bolnišnici v Moskvi še skoraj štirinajst mesecev dlje.

Imel je tako globoko rano, da so se mu videla rebra

Umrli drvar, ki je zaradi zagotavljanja anonimnosti kasneje dobil šifro pacient 1-DN, je prve razjede na hrbtu dobil slaba dva meseca po usodni noči v gozdu. Kasneje mu je razjeda pogoltnila skoraj polovico tkiva na hrbtu. Foto: IAEA

Prestajal je hude muke, saj se je razjeda na njegovem hrbtu povečevala, zaradi česar so zdravniki opravili več presaditev kože, a te niso pomagale. Razjeda se je na neki točki v več slojev tkiva na njegovem hrbtu zažrla tako globoko, da je razkrila rebra (fotografije so za ogled na voljo v 166-stranski študiji incidenta, ki jo je objavila mednarodna agencija za jedrsko energijo IAEA, a POZOR - so izredno nazorne).

Njegovo stanje je postalo kritično in 13. maja 2004 je umrl zaradi odpovedi več organov.

Kaj so pravzaprav sploh našli drvarji?

Neznana predmeta, s katerima so se v noči na 3. december 2001 greli gruzijski drvarji, sta bila vira radioaktivnega izotopa stroncij-90 za radioizotopni termoelektrični generator (RTG). Gre za vrsto generatorja, ki toploto, ki jo ustvarja radioaktivni vir (v tem primeru stroncij-90), pretvarja v elektriko.

RTG sta bila narejena še v času Sovjetske zveze, v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja pa sta bila uporabljena kot vir električne energije za relejno postajo radijske zveze med hidroelektrarno Enguri in gradbiščem hidroelektrarne Hudoni.

Danes radioizotopne termoelektrične generatorje najpogosteje najdemo v vesoljskih plovilih brez posadke, kot je bila sonda Cassini, ki je obiskala planet Saturn in njegovo luno Titan (na fotografiji Cassinijeva RTG), in v satelitih. Foto: Wikimedia Commons

Ko je bila slednja končana, potrebe po radijski zvezi ni bilo več. Radioaktivnih generatorjev ni prišel iskat nihče in ostala sta sredi gruzijske divjine skupaj s še tremi pari enakih RTG, ki so poganjali relejne postaje na drugih lokacijah.

Dva para radioaktivnih virov so lokalni prebivalci našli v letih 1998 in 1999, a nihče ni prišel v tesen stik z njimi, temveč so novico o najdbi sporočili oblastem, ki so jih varno odstranile. Tretji par so našli trije nesrečni drvarji, eden pa je še vedno pogrešan.

Ob koncu decembra 2001 so gruzijske oblasti zagnale iskalno akcijo, katere cilj je bil najti dva od štirih pogrešanih radioaktivnih virov, zaradi katerih so bili hospitalizirani trije drvarji.

Prva odprava je bila 23. decembra 2001 zaradi neprevozne gozdne ceste in slabega vremena neuspešna, v drugem poskusu, ki je potekal šest dni pozneje, pa jim je predmeta uspelo najti. Foto: IAEA

S pomočjo gruzijskih strokovnjakov za radioaktivne energetske vire in specialistov mednarodne agencije za jedrsko energijo IAEA so sevajoča predmeta iz narave odstranili 2. februarja 2002.

