Uživajte v omrežju 5G s Telemachovim telefonom

Oglasno sporočilo

Mobilno omrežje pete generacije (5G) je v Sloveniji zaživelo že pred časom. Uporabniki so se razveselili višjih hitrosti prenosa podatkov, tako rekoč nične zakasnitve, več pasovne širine in boljšega delovanja. Seveda pa za vse to potrebujejo tudi primeren aparat, ki podpira 5G.

Foto: Telemach

A za tovrstne telefone je treba seči precej globoko v žep. Oziroma je bilo treba. Telekomunikacijski operater Telemach namreč zdaj ponuja telefon lastne blagovne znamke, ki omogoča popolno 5G-izkušnjo ­– Telemach 5G telefon – in se ponaša z odličnim razmerjem med cenovno dostopnostjo in kakovostjo.

Telemachov 5G mobilni telefon odlikujeta odlična zmogljivost in vrhunski dizajn. Podpira omrežje 5G in hitrosti do 1 Gbps ter storitev VoLTE. Ima osemjedrni procesor, ki je zasnovan za izboljšanje učinkovitosti večopravilnosti in optimizacijo delovanja aplikacij, 4+4 GB dinamičnega RAM-a, 128 GB notranjega spomina, poganja pa ga Android 13.

Skladno z vse večjimi pričakovanji uporabnikov in trendi ima dvojno zadnjo kamero 50MP + 2MP AI in sprednjo 5 MP, z obema pa podpira snemanje videa Full HD. Kar 6,52-palčni zaslon HD+ ponuja odlično vidljivost in jasno sliko. Telefon podpira tudi funkcijo NFC za plačila brez gotovine in ima triletno jamstvo.

Foto: Telemach

Z baterijo 5000 mAh s pametno tehnologijo za varčevanje z energijo bo aparat brez dodatnega polnjenja lahko deloval ves dan. Podpira dve kartici SIM, vsaka omogoča omrežje 5G.

Poleg telefona so v paket vključeni tudi polnilec, kabel, ovitek in zaščita za steklo.