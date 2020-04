"Ustvarili smo prvo pravo alternativo v zadnjih desetih letih"

Liao Jia je v jadransko regijo, katere del je tudi Slovenija, prišel pred štirimi leti, ko je to bila njegova prva zadolžitev zunaj domače Kitajske. Po štirih letih bivanja in dela za Huawei v jadranski regiji je pred kratkim prevzel vodenje njihove tukajšnje enote za mobilne naprave (Consumer Business Group).

Lion, odziva se namreč tudi na to ime, ko ni v svoji domovini, ne stopi pogosto pred mikrofone in objektive in je ta pogovor med prvimi njegovimi v tem delu Evrope in tudi nasploh, vsekakor pa prvi za katerikoli slovenski medij.

Kakšne razlike opažate med jadransko regijo in vam domačo Kitajsko, kjer ste delali pred prihodom sem?

Velike. Velikost Kitajske in število njenih prebivalcev omogočata več prostora za širšo ponudbo izdelkov, kot imamo lahko to tukaj. Toda po drugi strani se je tudi tu v zadnjem letu naš portfelj izdelkov močno spremenil, saj zdaj ponujamo več nosljivih naprav, kot so pametne ure, tablice, računalnike, zvočnike, slušalke … Na Kitajskem je veliko večji delež nakupov teh naprav prek elektronskih kanalov in v prosti prodaji, v jadranski regiji pa ljudje pogosteje kupujejo prek mobilnih operaterjev.

Zapleti z ZDA, ki trajajo že od maja lani, so gotovo negativno vplivali na uspešnost Huaweijevega poslovanja. Ali nam lahko poveste, koliko?

Kljub tem omejitvam dostopa do ameriških komponent in tehnologij je družba Huawei Technologies lani dosegla rast prodaje, ki se meri v dvomestnih številkah. Mi smo druga najmočnejša znamka pametnih telefonov na svetu in smo lani prodali 240 milijonov naprav, 16 odstotkov več, kot leto prej. Imamo tudi največji tržni delež pametnih telefonov za omrežja 5G, dodatno pa smo okrepili tržni vpliv svojih najzmogljivejših naprav. Lani smo prodali več kot 44 milijonov pametnih telefonov serij Mate in P, to je 53-odstotna letna rast. Naši čezmorski trgi so pod velikim pritiskom, a nam je lani v Sloveniji uspelo ohraniti svoj stabilni tržni delež.

Slovenski in evropski uporabniki so zelo navajeni na Googlove aplikacije in mnoge druge, ki jih njihova programska tržnica Play Store ponuja, Huawei AppGallery pa še ne – razen posredno, recimo prek zunanje aplikacije MoreApps na Huaweijevih telefonih, ki nimajo Googlovih mobilnih storitev. Kdaj pričakujete, da bo ta vrzel zapolnjena?

Ustvarili smo prvo pravo alternativo na področju tržnic za mobilne aplikacije v zadnjih desetih letih. Od začetka smo v svojo tržnico Huawei AppGallery želeli prinesti najbolj priljubljene svetovne aplikacije, a smo se hkrati usmerjali tudi na ugotavljanje in pridobivanje največjih lokalnih aplikacij. Že zdaj lahko najdete širok razpon slovenskih aplikacij, omenimo le Moj Telekom, Siol.net, Moj Plus, Nomago InterCity in Tuš – a to se le nekatere. Pred nekaj meseci jih sploh ni bilo, zdaj jih že veliko in še več jih bo, tako lokalnih kot globalnih. Vidimo, da tudi uporabniki razpravljajo o nekaterih zanimivih načinih za dostop do svojih priljubljenih aplikacij, naša spletna skupnost na Huaweijevem forumu še nikoli ni bila tako dejavna.

Kdaj lahko pričakujemo še več lokalnih aplikacij v tržnici Huawei AppGallery, predvsem aplikacij za mobilno bančništvo slovenskih bank?

Kot sem že povedal je v AppGallery že zdaj veliko slovenskih aplikacij. Če že sprašujete za slovenske mobilne banke, imamo že Link M Gorenjske banke in M.Stik banke Sparkasse. Omenil bi tudi, da imamo v AppGallery tudi aplikacije mnogih slovenskih telekomunikacijskih operaterjev, tudi Moj Telekom Telekoma Slovenije. Zavedamo se pomena ekosistema in stalno delamo na nadgradnji in bogatitvi tržnice AppGallery. Aplikacij, ki jih še ni, bi morali dobiti zelo kmalu, pri mnogih delo že poteka.

S katerimi prednostmi novejših naprav boste do takrat poskusili prepričati slovenske kupce? Ali bodo te odtehtale omejitve, ki nastajajo zaradi odsotnosti Googlovih mobilnih storitev?

Novi Huaweijevi telefoni nimajo zelo drugačne uporabniške izkušnje kot tisti v preteklosti. Uporabnik novega telefona lahko klonira stari telefon ter na različne načine pride do svojih aplikacij. Po drugi strani pa naši novi telefoni prinašajo veliko novega na trg. Izjemno ponosni smo na svojo novo serijo P40 in njene številne novosti in zmogljivost, še naprej pa si bomo prizadevali za ustvarjanje najboljših izdelkov po privlačnih cenah.

Države jadranske regije, za Huawei so to Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija, se razlikujejo tudi po kupni moči in preferencah glede nakupa mobilnih naprav. Kateri vaši pristopi bodo skupni za celo regijo in kaj boste naredili posebej za Slovenijo?

Ponujamo širok portfelj naprav za razne tržne segmente in razmere in posvečamo se vsakemu od teh modelov. Naša skupna strategija poudarja zanesljivo povezanost raznih naprav v internetu stvari z mobilnim telefonom kot uporabniškim središčem, kar omogoča deljenje vsebin in dela čez različne naprave, tako pri zabavi kot pri učenju in delu. Še naprej bomo vsem skupinam uporabnikov in za vse cenovne razrede zagotavljali smiselne ponudbe – samo prejšnji mesec smo v Sloveniji začeli prodajati pester nabor izdelkov s cenami od 279 do 2499 evrov.