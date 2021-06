Umrl je zloglasni računalniški tajkun John McAfee

John McAfee, v svetu najbolj znan kot ustanovitelj podjetja McAfee, ki razvija protivirusne programe, je med novembrom 2017 in februarjem 2018 s promocijo različnih kriptovalut na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter zaslužil več milijonov ameriških dolarjev, je razvidno iz lani objavljenega sporočila za javnost na spletni strani pravosodnega ministrstva ZDA.

McAfee ameriški davčni upravi ni razkril, da je promocijo kriptovalut oziroma njihovih projektov ICO (javnih ponudb kriptožetonov) mastno zaračunal. To sicer ni bila nobena skrivnost, že leta 2018 je bilo namreč javno znano, da je McAfee za posamezen tvit o novem kriptožetonu zahteval več kot sto tisoč ameriških dolarjev.

McAfee naj bi za promocijo vsaj sedmih projektov ICO prejel kar 11,6 milijona dolarjev v kriptovalutah bitcoin in ether, obenem pa še za 11,5 milijona dolarjev kriptožetonov, ki jih je promoviral. Foto: Reuters

Med podjetji, ki jim je reklamo za kriptožeton delal John McAfee, je bil konec decembra 2017 tudi slovenski InsurePal.

Insurepal is one of the most creative ideas that I gave seen in the social media token arena. For anyone looking to stash some of their holdings for the medium term you should check it out. https://t.co/7GB44o4Mos