Umrl je fant, za katerega so naredili veliko izjemo

Enaindvajsetletni Kanadčan Chris Taylor je pretekli konec tedna postal prava spletna senzacija, saj mu je veliko uslugo izjemoma naredil velikan industrije videoiger Nintendo. Po tem, ko je Taylor na Twitterju potožil, da zaradi hude bolezni morda ne bo dočakal težko pričakovane igre, so ga predstavniki Nintenda obiskali na domu in mu omogočili preizkus. Nintendo je za to potezo ujel zadnji vlak, saj je Taylor danes umrl.

Chris Taylor se je tri leta boril z agresivno obliko raka, ki se imenuje osteosarkom. Gre za rak, pri katerem se tumor začne razvijati v kosteh. Taylor je svoj boj z boleznijo redno dokumentiral na svojih profilih na družbenem omrežju Twitter, na spletnem forumu Reddit in na portalu curiouscat.me.

Sedemnajstega julija je Taylor na Twitterju zapisal, da so zdravniki izčrpali vse možnosti zdravljenja, zaradi česar je po posvetu z onkologom to opustil. Povedali so mu, da bo najverjetneje živel samo še od tri do šest mesecev.

Chris Taylor konec maja letos, preden so metastaze odkrili tudi na njegovih ledvicah in nadledvičnih žlezah:

Trying out new styles because my hair is too long. How's this? pic.twitter.com/Gg4w4Mpa7E — Chris Taylor (@SpookyWoobler) May 30, 2018

Chris se je nato, sodeč po njegovih objavah na Twitterju in na Redditu, začel bolj posvečati preživljanju časa z družino, domačimi živalmi in videoigrami, hobijem, ki ga je imel najraje.

Štirinajstega septembra je nato objavil tvit, ki je pritegnil pozornost svetovnega spleta:

Im really scared i won't be able to play ultimate — Chris Taylor (@SpookyWoobler) September 13, 2018

"Res se bojim, da ne bom mogel igrati Ultimata." Objava se je nanašala na Nintendovo pretepaško videoigro Super Smash Bros. Ultimate, ki izide 7. decembra. Taylor je pod objavo zapisal še, da je "december še precej daleč za nekoga, ki ne more več vstati iz postelje".

Tisti, ki so vedeli, da je serija Super Smash Bros. ena od Taylorjevih najljubših, so po tej objavi takoj sprožili obširno akcijo, da bi želja umirajočega mladeniča prišla do ušes tistih, ki bi jo v resnici lahko izpolnili.

Številni uporabniki Twitterja, ki so slišali za zgodbo Chrisa Taylorja, so v komentarjih pod njegovo izvirno objavo začeli označevati profile znanih podjetij oziroma posameznikov, ki bi Chrisu morda lahko pomagali izpolniti željo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zgodba, ki bo marsikomu vrnila zaupanje v človeško dobroto

To se je po številnih delitvah Taylorjeve življenjske zgodbe in objave na Twitterju po vsem spletu tudi zgodilo.

Enaindvajsetega septembra so Chrisa Taylorja na domu obiskali predstavniki japonskega Nintenda in njemu, njegovemu bratu Zachu in prijatelju Benjaminu omogočili triurni preizkus prototipa igre Super Smash Bros. Ultimate, ki ga je Nintendo prvič pokazal junija letos:

Some pics from me, local Benjamin, and Zach playing



Thanks so much guys, this means so much to me pic.twitter.com/raxPu7QJp9 — Chris Taylor (@SpookyWoobler) September 21, 2018

Zgornja objava s fotografijami je bila Taylorjeva predzadnja na Twitterju. V soboto je objavil še sporočilo s povezavo na spletni forum Reddit, kjer je napisal obširno zahvalo in druge uporabnike še pozval, naj, če le lahko, z donacijami pomagajo pri raziskavah zdravljenja osteosarkoma. Njegov brat Zach je prav tako na forumu Reddit danes zgodaj zjutraj nato zapisal, da je Chris umrl:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Se lahko Nintendo z lepo gesto odkupi za poletno tirado?

Ogromno uporabnikov Twitterja in Reddita, ki so spremljali objave Chrisa Taylorja, je v zadnjih dneh pohvalilo Nintendo, češ da gre za podjetje s srcem na pravem mestu, ki ima posluh za malega človeka.

A isti Nintendo je bil le nekaj mesecev prej tarča kritik, da gre za brezsrčno korporacijo, ki jo zanima samo denar. S tožbo so kar 85 milijonov evrov (100 milijonov dolarjev) namreč zahtevali od lastnika spletnih strani, na katerih je bilo mogoče brezplačno dobiti igre za Nintendove starejše igralne sisteme in programe, s katerimi jih je bilo mogoče poganjati.

Nintendo je znan po tem, da skoraj fanatično varuje svojo intelektualno lastnino. Foto: Reuters

Čeprav je imel Nintendo v pravnem smislu prav, so ob tožbi in umiku spletnih strani številni zmajevali z glavami. Na teh spletiščih so namreč gostovale tudi igre, ki niso Nintendove in ki jih danes ni več mogoče dobiti skoraj nikjer, ukinitev spletnih mest je pomenila razpustitev ogromnih skupnosti ljubiteljev starejših videoiger.

