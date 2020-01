Umaknili so legendarno nanizanko, kako dolgo še v Sloveniji?

Humoristično nanizanko Prijatelji so snemali med letoma 1994 in 2004, nastalo je deset sezon in skupno 236 epizod, zadnjo so predvajali 5. maja 2004. Nominirana je bila za 62 nagrad emmy in velja za eno najbolj priljubljenih in prepoznavnih televizijskih serij vseh časov.

Humoristično nanizanko Prijatelji so snemali med letoma 1994 in 2004, nastalo je deset sezon in skupno 236 epizod, zadnjo so predvajali 5. maja 2004. Nominirana je bila za 62 nagrad emmy in velja za eno najbolj priljubljenih in prepoznavnih televizijskih serij vseh časov. Foto: Cover Images

60 milijonov Američanov, ki so naročniki storitve za gledanje filmov in TV-serij Netflix, je s 1. januarjem 2020 izgubilo dostop do izredno priljubljene humoristične nanizanke Prijatelji (Friends), ki je bila takoj za Pisarno (Office) najbolj gledana vsebina na Netflixu. Slovenskim ljubiteljem legendarne serije, ki so tudi naročniki Netflixa, medtem še ni treba skrbeti, saj so jim Prijatelji za zdaj še vedno na voljo. Zelo mogoče je sicer, da se bo to spremenilo še letos oziroma najkasneje prihodnje leto.

Da iz ponudbe vsebin v ZDA umika Prijatelje, ki veljajo za eno najbolj priljubljenih televizijskih serij vseh časov, je Netflix napovedal julija lani.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕ — Netflix US (@netflix) July 9, 2019

Novica je med uporabniki naletela na ogromno neodobravanja, saj so bili Prijatelji dolgo ena najbolj gledanih vsebin - leta 2018 so predstavljali kar štiriodstotni delež vseh minut, ki so jih uporabniki na Netflixu namenili TV-serijam.

friends being removed from netflix pic.twitter.com/vLOXEDQ9Hg — kin (@heyitskianah) January 1, 2020

Že leta 2018 se je sicer šušljalo, da se bodo Prijatelji kmalu poslovili z najbolj obiskane spletne platforme s filmi in TV-serijami, saj naj bi zakup licenčnih pravic za predvajanje nanizanke za Netflix postajal predrag. Predvajanje Prijateljev jih je vsako leto namreč stalo okrog 70 milijonov dolarjev.

Netflix je govorice začasno utišal z ekskluzivnim dogovorom z lastnikom Prijateljev, ameriškim televizijskim gigantom Warner Bros Television. Netflix je bil lani tako edini ponudnik videa na zahtevo, ki je v ZDA prenašal Prijatelje, a cena je bila astronomska. Za serijo, ki je premiero doživela pred več kot četrt stoletja, je Netflix plačal vrtoglavih sto milijonov dolarjev enoletne licenčnine.

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston in Matt LeBlanc so v času največje priljubljenosti humoristične nanizanke Prijatelji veljali za najbolje plačane televizijske igralce na svetu. A ogromno denarja so po zaslugi ponovnih predvajanj in licenčnine za Prijatelje, ki so jo plačevale storitve, kot je Netflix, zaslužili tudi v zadnjih letih. Po ocenah iz leta 2015 naj bi v žepe vsako leto pospravili dodatnih 20 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Ker je bil Netflix zadnji, ki je imel ekskluzivne pravice za Prijatelje, te pa so se iztekle 1. januarja, Američani humoristične nanizanke za zdaj ne morejo gledati pri nobenem drugem ponudniku vida na zahtevo, saj jih je nemogoče zakupiti.

Warner Bros. Television, nosilec avtorskih pravic za Prijatelje, jih bo od maja letos namreč predvajal na svoji platformi HBO Max (lastnik HBO je medijski konglomerat WarnerMedia, katerega del je Warner Bros. Television). Kdor bo želel znova gledati Prijatelje, se bo torej moral naročiti (še) na HBO Max.

Prijatelji so še vedno na voljo vsem uporabnikom Netflixa, ki se ne nahajajo v ZDA. To se bo zelo verjetno spremenilo še letos ali najkasneje prihodnje leto, ko se bo HBO Max začel širiti na mednarodne trge. Foto: Matic Tomšič

V Sloveniji lahko Prijatelje na Netflixu gledamo še naprej, vprašanje pa je, kako dolgo bo to še trajalo

ZDA so za zdaj edina regija, kjer so uporabniki Netflixa s 1. januarjem izgubili dostop do Prijateljev.

V Sloveniji je še vedno mogoče predvajati vseh 236 epizod, a zelo mogoče je, da to ne bo trajalo v nedogled. Platforma HBO Max v letu 2021 namreč načrtuje širitev na trge, kjer sta gledalcem trenutno na voljo obstoječi HBO-jevi platformi s filmi in serijami. Ena od njiju, HBO GO, je prisotna tudi v Sloveniji.

Preberite tudi: