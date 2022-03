Ukrajina predlaga ukrep, ki bi razjezil milijone Rusov

Podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov, ki je pred dnevi uspešno prosil tehnološkega mogotca Elona Muska, naj v Ukrajini omogoči delovanje satelitskega interneta Starlink, se je tokrat obrnil na velikane industrije videoiger. Predlaga jim, naj začasno blokirajo vse ruske uporabniške račune v videoigrah.

V zgornji objavi na Twitterju je Fedorov označil uradna profila konzol Xbox in Playstation, ki ju upravljata tehnološka velikana Microsoft in Sony, in ju pozval, naj zapustita ruski trg. V drugi objavi je za pomoč prosil velike razvijalce videoiger Riot Games, Electronic Arts, Ubisoft, Gameloft in Wargaming.

Blokada uporabniških računov v videoigrah bi bila za Ruse izredno hud udarec. Rusija je eden največjih trgov za videoigre na svetu in z naskokom največji v Evropi. Po podatkih iz leta 2018 je bilo v Rusiji takrat več kot 65 milijonov igralcev, kar pomeni, da se je z videoigrami srečal že skoraj vsak drugi državljan Rusije, ki ima danes sicer blizu 146 milijonov prebivalcev.

Nekatera podjetja in organizacije so se zaradi ruske invazije Ukrajine že odločile za distanciranje od Rusije oziroma uvajajo lastne sankcije. Electronic Arts je iz športnih iger FIFA in NHL začasno odstranil ruske ekipe, Riot Games je preložil turnir v igri Valorant, danska e-športna liga BLAST pa je do preklica prepovedala sodelovanje ruskim tekmovalcem.

Je blokada videoiger v Rusiji res smotrna poteza?



S predlogom Fedorova se številni uporabniki spletnih forumov in komentatorji novic večjih svetovnih medijev ne le ne strinjajo, temveč ga označujejo za potencialno škodljivega za nadaljnji potek vojskovanja v Ukrajini. Blokada videoiger bi namreč zaprla enega od največjih kanalov, prek katerega lahko Rusi komunicirajo s svetom. Ruski propagandni stroj bi imel tako še lažje delo pri širjenju propagande prek medijev, ki so pod nadzorom Kremlja.



Na podoben odziv je na spletu pred dnevi naletel tudi predlog Ukrajine, nad svet Rusiji preprosto prekine dostop do interneta.