Ujemite vsako podajo, obrambo in gol kar iz udobja domačega kavča

Izkušnja ob gledanju televizije še nikoli ni bila tako realistična, kot je to s prihodom OLED televizorjev, ki s svojo tehnologijo omogočajo popolno sliko in zvok. Takšni televizorji premorejo neverjetne kontraste, osupljive barve, popolno črnino in izrazitejši zvok in so idealni za gledanje filmov in tekem kar iz domačega naslonjača.

LG Electronics postavlja standard za televizijsko industrijo s svojo najbolj impresivno ponudbo OLED televizorjev doslej. Njihova vodilna linija televizorjev je bila nadgrajena s tehnologijo in funkcijami, kot so nova plošča, najnovejši AI procesor, preoblikovan webOS in osupliv nov videz, za neverjetno izkušnjo ob gledanju.

V domači dnevni sobi poustvarite popolno kino izkušnjo LG-jeva linija OLED TV 2021 predstavlja najobsežnejšo paleto televizorjev OLED z vznemirljivimi novimi modeli, ki temeljijo na vrhunski kakovosti slike. Njihova najnovejša serija G1 vsebuje OLED Evo, ki je naslednji korak v razvoju tehnologije OLED TV in zagotavlja boljšo svetilnost in živahne ter realistične slike z neverjetno jasnostjo in detajli. LG televizorji se ponašajo s pestro paleto velikostnih možnosti, od 48-palčne različice, ki navdušuje ljubitelje igranja video iger, pa vse do novega 83-palčnega modela, ki bo na filmski večer ali nogometno tekmo privabil še vaše sosede. LG OLED televizorji podpirajo hitro delovanje in ohranjajo barvo pod širokimi koti. Zaradi tega so ene izmed najboljših izbir za gledanje nogometa doma. Ujemite vsako podajo, obrambo in gol, medtem ko iz udobja vašega naslonjača slišite, kako rohni stadion. LG OLED televizorji podpirajo hitro delovanje in ohranjajo barvo pod širokimi koti. Zaradi tega so ene izmed najboljših izbir za gledanje nogometa doma. Poleg odlične zabave s filmi, športom in serijami se LG OLED TV 2021 ponaša z elegantno in prefinjeno obliko, ki dopolnjuje vašo notranjost in paše v prav vsako sobo. Tanek profil in vrhunski materiali ponujajo prefinjen dizajn, ki se elegantno kombinira s katerimkoli slogom. Na voljo je tudi novo stojalo Gallery 2, ki je privlačna alternativa elegantnemu nosilcu Gallery Design.

Vrhunska izkušnja ob gledanju najljubših televizijskih vsebin

Ključnega pomena ob gledanju televizije je vsekakor kakovost prikazanih barv. OLED televizorji omogočajo, da so barve na zaslonu videti izrazito realistične, in zagotavljajo širok spekter in globino brav. Tovrstni televizorji zagotavljajo tudi najboljšo izkušnjo pri gledanju pod različniumi koti. Nič več tekmovanja za najboljše sedeže – LG OLED TV 2021 ponuja najširši kot gledanja brez kompromisov, tako da lahko uživate v odlični kakovosti slike kjerkoli sedite.

LG-jev najnovejši inteligentni procesor α9 Gen 4 AI je neverjetno zmogljiv in omogoča popolno sliko na velikem zaslonu, ne glede na kakovost televizijske vsebine. Funkcija AI Picture Pro prepozna ljudi na zaslonu in zna ločiti med prednjimi in zadnjimi objekti ter tako ustvari tridimenzionalno sliko. Procesor α9 Gen 4 s svojo zmožnostjo zaznavanja žanra vsebine dodatno optimizira kakovost slike, količino svetlobe v prizorih in pogoje scen z različnih vidikov gledanja.

Potrošniki, tehnološki strokovnjaki in nekatera največja imena v filmski industriji so potrdili neverjetno kakovost slike. TV omogoča popolno črnino in 100-odstotno barvno natančnost, kar potrjuje tudi neodvisna raziskava globalne agencije za testiranje Intertek. Poleg neprekosljive barve in kontrasta LG OLED TV 2021 televizorji podpirajo Dolby Vision IQ in Dolby Atmos®, ki omogočata, da se ob gledanju televizije počutimo kot del televizijske vsebine.

LG-jevi OLED televizorji oddajajo približno 50 odstotkov manj modre svetlobe kot podobni LCD televizorji, kar so potrdili tudi preizkusi s strani TÜV Rheinland in Underwriters Laboratories.

Samoosvetljujoče slikovne pike pri OLED televizorjih se samodejno prižgejo in ugasnejo, da dosežejo nove globine črne barve. Ker vsaka slikovna pika oddaja svojo svetlobo, lahko uživate v: • najbolj živahnih in naravnih barvah,

• popolnih kontrastih in izjemnih detajlih,

• najširšem kotu gledanja.

Končno rešitev za tisto, kar gledalce že dolgo časa moti

Ne glede na to, ali gledate filmsko uspešnico, nogometno tekmo ali priljubljeno serijo, za popolno izkušnjo poleg slike potrebujete zvok, ki je enako kakovosten. Zato vsi LG OLED TV 2021 televizorji podpirajo Dolby Atmos®, kar omogoča najboljšo zvočno izkušnjo.

Tehnologija AI Sound Pro se ponaša z navideznim mešanjem prostorskega zvoka in zagotavlja izjemno zvočno izkušnjo prek vgrajenih zvočnikov televizorja, ki samodejno prilagajajo glasnost pri preklaplajanju med kanali ali aplikacijami. Nič več nepričakovanega povečanja jakosti zvoka, ko boste preklopili na drug program.

Razburljivo igranje iger na velikem zaslonu

LG OLED televizorji so si prislužili sloves najboljših televizorjev za igralne konzole. LG-jevi televizorji OLED 2021 so opremljeni z novimi funkcijami, kot je Game Optimizer, skupaj z 1 milisekundo odzivnega časa, nizkim vhodnim zamikom in štirimi vrati, ki podpirajo najnovejše specifikacije HDMI. Ne samo, da uporabnikom omogoča dostop do vseh nastavitev, povezanih z igrami, na enem priročnem mestu, Game Optimizer samodejno uporabi najboljše nastavitve slike glede na vrsto igrane igre, ne glede na to, ali gre za prvoosebnega strelca ali strateško video igro. Televizor omogoča vznemirljivo izkušnjo ob igranju video iger brez prekinitev. LG OLED TV 2021 obdela sličice več kot tisočkrat v primerjavi z LED televizorji. Tudi najbolj frenetično gibanje je bolj izostreno in gladko, brez zrnatih slik ali izgube kakovosti.

Enostavna navigacija in nadzor nad televizorjem

LG-jevi najnovejši televizorji OLED ponujajo izjemno intuitivno uporabniško izkušnjo, zahvaljujoč posodobljeni platformi pametnega televizorja webOS 6.0. S popolnoma prenovljenim novim začetnim zaslonom ter izboljšavami zmogljivosti in funkcij webOS 6.0 omogoča hitrejši dostop do aplikacij in enostavnejše odkrivanje vsebin s še bolj prilagojenimi priporočili. V povezavi z izboljšanim daljinskim upravljalnikom Magic Remote, ki vključuje vroče tipke za priljubljene programske vsebine, LG-jev novi webOS uporabnikom omogoča lažji nadzor in navigacijo LG-jevih televizorjev in naraščajočega ekosistema webOS.

Televizor, ki ima minimalen vpliv na okolje

Paneli, ki so bili uporabljeni v liniji OLED televizij, so bili analizirani s strani družbe Societe Generale de Surveillance (SGS) in so potrdili, da imajo minimalen vpliv na okolje in onesnaževanje zraka, uporabljajo manj nevarne snovi in ​​so primerni za recikliranje. Glede na rezultate ocenjevanja SGS, LG OLED TV plošče zmanjšujejo emisijo hlapnih organskih spojin za več kot 50 odstotkov v primerjavi z LCD televizorji enake velikosti.

Najnovejše LG-jeve zvočne palice, zasnovane tako, da se popolnoma ujemajo z novimi modeli OLED televizorjev, so še en dokaz okoljsko ozaveščenega pristopa podjetja k proizvodnji. Zunanjost zvočnih plošč je narejena iz recikliranih materialov, embalaža pa je zaščitena brez uporabe ekspandiranih blokov polistirenske pene.