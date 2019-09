Turbo WiFi Telekoma Slovenije: nič več sivih lis v stanovanju, hiši ali na dvorišču

Rešitev Turbo WiFi odpravlja težave s pokrivanjem brezžičnega signala v vseh delih stanovanj, hiš (tudi večnadstropnih), poslovnih prostorih, kleteh, mansardah ter na vrtovih in dvoriščih, ki nastajajo zaradi oddaljenosti od širokopasovnega modema, ovir, kot so debeli zidovi ali zidovi z veliko železa, in/ali številnih prepletajočih se brezžičnih omrežij, kar je pogost pojav predvsem v večnadstropnih stavbah.

WiFi Mesh poišče optimalni kanal za povezavo

Turbo WiFi zagotavlja kakovostno in zanesljivo pokritost z modemom in ojačevalniki signala FRITZ! nemškega proizvajalca AVM, ki na neodvisnih preizkusih dosledno dosegajo vrhunske rezultate.

Foto: Telekom Slovenije

Posebnost opreme FRITZ! z novimi različicami njihovega operacijskega sistema FRITZ!OS, je možnost povezovanja v WiFi Mesh: s samodejnim preklapljanjem med WiFi-kanali prepozna zasičenost omrežja in sproti preklaplja na kanal z najboljšim signalom in najmanjšo zasedenostjo. Tako je mogoče doseči zelo visoke hitrosti prenosa podatkov v brezžičnem (WiFi) omrežju, tudi nad en gigabit v sekundi.

Upravljanje od koderkoli prek mobilne aplikacije

Prek namenskih aplikacij FRITZ!, ki so del rešitve Turbo WiFi, je mogoče spremljati in upravljati omrežje in njegove dele tudi na daljavo. Tako je med drugim možno na daljavo vklopiti ali izklopiti dostop do interneta, ponastaviti modem ali vklopiti kakšno od naprav pametnega doma, ki je združljiva s sistemom FRITZ! (npr. luč ali radiator).

Delovanje tehnologije WiFi Mesh ponazarja modra ikona, celoten nadzor in upravljanje omrežja Turbo WiFi je možno tako prek spletne aplikacije kot prek mobilne aplikacije, v obeh primerih tudi od daleč. Foto: Srdjan Cvjetović

Rešitev Turbo WiFi je zasebnim in poslovnim naročnikom fiksnih storitev Telekoma Slovenije na voljo za 2,99 evra mesečno, kar vključuje najem modema AVM FRITZ!Box in en ojačevalnik signala FRITZ!WLAN. Možno je najeti tudi več ojačevalnikov, in sicer za 1,69 evra mesečno za posamezni dodatni ojačevalnik, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.