Tragedija na Everestu: umrl za kriptovalute

Promocija kriptovalute, ki jo bo izdala znana spletna stran ASKfm, je najverjetneje zahtevala smrtno žrtev. ASKfm je sponzoriral štiri navdušence nad kriptovalutami, da so na vrhu Mount Everesta zakopali prenosni medij, na katerem je za 42 tisoč evrov kriptožetonov ASKT. Eden od vodičev, ki so pohodnike peljali na najvišjo goro na svetu, se z nje nato ni vrnil.

ASKfm je družbeno omrežje, ki temelji na postavljanju in odgovarjanju na vprašanja. Ustanovljeno je bilo leta 2010, sedež pa ima v Latviji. V minulih letih je bil ASKfm že nekajkrat tarča kritik, saj je anonimnost, ki so jo včasih nudili uporabnikom, predvsem med mladimi večkrat privedla do spletnega ustrahovanja in izdajanja najbolj intimnih skrivnosti.

V zadnjem času je ASKfm uporabniško izkušnjo s tega vidika precej popravil, a so se pred kratkim z novim incidentom spet znašli v središču pozornosti.

ASKfm kmalu začenja svoj ICO, to je javna razprodaja kriptožetonov. Da bi k nakupu kriptožetonov, s katerimi se bo trgovalo pod označbo ASKT (ASK token), pritegnil čim več vlagateljev, so si v podjetju zamislili edinstveno promocijo: ker s svojo kriptovaluto ciljajo na sam vrh, proti Luni, so jo nesli, kolikor je mogoče blizu - na vrh Mount Everesta, najvišje gore na svetu.

Do sredine maja letos je vrh Everesta osvojilo že 400 planincev, dva, Makedonec in Japonec, pa sta med podvigom umrla. Kliknite na fotografijo za več informacij. Everest je letos uradno zahteval tudi življenja treh šerp, neuradno pa štirih. Foto: Reuters

Štirje pustolovski navdušenci nad kriptovalutami, trije moški in ena ženska, ki jih je sponzoriral ASKfm, so dve digitalni denarnici, na katerih so podatki za dostop do 500 tisoč kriptožetonov ASKT, ki bodo ob začetku prodaje vredni 50 tisoč dolarjev (nekaj več kot 42 tisoč evrov), 14. maja zakopali na vrhu Everesta.

Sestop pohodnikov z Everesta, ki ga je otežilo zelo slabo vreme, zaradi katerega so se štirje alpinisti in trije njihovi vodiči (šerpe) ločili, se je po pisanju poslovnega medija Financial Times nato končal tragično. Lam Babu, eden od treh šerp, se namreč ni vrnil v bazni tabor številka 4.

Da je šerpa Babu pogrešan, so v baznem taboru ugotovili šele naslednje jutro, je za medij Finance Magnates medtem potrdil direktor ASKfm Maxim Tsaryk, ki so mu informacijo sporočili njegovi kolegi, ki so na Everestu zakopali kriptožetone.

Šerpe kljub obsežni iskalni akciji niso našli, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da je na gori umrl. Everest je letos sicer zahteval že pet potrjenih smrtnih žrtev, v treh primerih je šlo za šerpe.

